Kate Middleton dezvăluie cum gestionează "conversațiile dificile" cu cei trei copii ai săi: "Este o modalitate foarte bună..."

La câteva zile după o perioadă tensionată pentru familia regală britanică, Kate Middleton a oferit câteva declarații neașteptate despre viața de mamă și felul în care alege să poarte „conversațiile dificile” cu cei trei copii ai săi.

Prezentă pe 22 februarie la gala EE BAFTA Film Awards din Londra, alături de Prințul William, Prințesa de Wales în vârstă de 44 de ani a vorbit despre modul în care filmele au devenit un instrument neașteptat de dialog în familie.

Potrivit Hello! Magazine, președinta comitetului de film BAFTA, Emily Stillman, i-a spus lui Kate: „Ultima dată când te-am văzut erai însărcinată cu George și făceai vrăjile din Harry Potter”.

Comentariul lui Stillman făcea referire la vizita din 2013 la studiourile Warner Bros. Studios Leavesden, când Kate, William și Prințul Harry au explorat platourile filmului. Astăzi, pasiunea pentru cinema pare să fi fost transmisă mai departe.

„Spuneam cât de mult le-ar plăcea copiilor să vadă totul de aproape. Le place ideea de a merge în culise și de a afla cum se întâmplă toate lucrurile”, a explicat Kate.

Mai mult, filmele au devenit pentru ea un cadru potrivit pentru teme sensibile.

„Copiii încep să fie interesați de filme și este o modalitate foarte bună de a avea unele dintre conversațiile dificile cu ei”.

Prințul și Prințesa de Wales au împreună trei copii: Prințul George, 12 ani, Prințesa Charlotte, 10 ani, și Prințul Louis, 7 ani. Interesul celor mici pentru lumea filmului nu este deloc surprinzător, având în vedere că William este președintele Academiei Britanice de Film și Televiziune, organizația din spatele premiilor BAFTA.

Apariția cuplului la BAFTA a marcat și prima lor ieșire publică după ce Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat în Norfolk, pe fondul scandalului legat de dosarele Epstein. Fratele Regelui Charles al III-lea a fost reținut sub suspiciunea de abuz în funcție publică, în contextul unei anchete privind acuzația că ar fi împărtășit informații confidențiale cu Jeffrey Epstein în perioada în care activa ca trimis comercial al Regatului Unit în anii 2000. Legăturile sale cu Epstein au dus la retragerea din viața publică regală în 2019, iar Andrew a negat constant orice faptă ilegală.

La câteva ore de la arestarea lui Andrew, Regele Charles al III-lea a avut o apariție neașteptată, participând la o prezentare de modă din cadrul London Fashion Week.

Prințul William, despre starea de spirit din ultimele zile

Pe covorul roșu al ediției din 2026 a British Academy Film Awards, Prințul William a făcut și o mărturisire personală legată de unul dintre filmele serii. Potrivit Daily Mail, acesta a spus că nu a văzut încă Hamnet, deoarece „avea nevoie să fie într-o stare calmă” pentru a-l urmări.

„Trebuie să fiu într-o stare destul de calmă, iar în momentul acesta nu sunt. Îl voi păstra pentru mai târziu”, a declarat Prințul de Wales.

Kate Middleton a urmărit însă filmul regizat de Chloé Zhao, producție care a primit 11 nominalizări BAFTA, cu o seară înainte, pe 21 februarie, a precizat William, adăugând că vizionarea a emoționat-o profund pe soția sa. „Valuri de lacrimi” au fost cuvintele exacte folosite de el, potrivit Daily Mail.

Kate a glumit că vizionarea filmului Hamnet, care spune povestea ficțională, marcată de durere, a familiei lui William Shakespeare și a scrierii piesei Hamlet, înainte de apariția la BAFTA a fost o „idee proastă”.

„Am crezut că a fost o idee proastă, de fapt. Am ajuns cu ochii foarte umflați”, a spus ea înainte de ceremonie, oferind însă aprecieri entuziaste pentru film.

„A fost filmat atât de frumos. Și muzica. Coloana sonoră este fantastică”, a declarat Prințesa de Wales despre producție, pe care a descris-o drept „o prezentare a durerii transmise între generații”.

Kate a menționat, de asemenea, că, dincolo de vizionarea filmului „Hamnet”, cuplul are încă „o listă lungă de filme pe care trebuie să le vadă”.

Într-un alt moment al serii, cuplul a ignorat o întrebare directă despre stabilitatea instituției pe care o reprezintă. „Este monarhia în pericol?”, a întrebat o persoană de pe covorul roșu, însă nici Kate, nici William nu au reacționat.

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro