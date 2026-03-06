Adrian Nartea, mesaj special pentru fiica sa. Petra și-a sărbătorit ziua de naștere: „Înțelepciunea ta de om mare”

Adrian Nartea a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale cu ocazia aniversării fiicei sale celei mici, Petra. Actorul a ales să marcheze momentul printr-o declarație plină de sensibilitate, în care vorbește despre cât de mult a schimbat apariția mezinei atmosfera din familia lor.

Adrian Nartea, mesaj emoționant pentru fiica sa, Petra

Actorul a împărtășit cu urmăritorii săi câteva gânduri despre micuța Petra, subliniind cât de multă bucurie aduce aceasta în fiecare zi. În mesajul publicat online, Adrian Nartea a descris-o pe fiica sa ca pe o prezență luminoasă, capabilă să surprindă constant prin felul ei de a fi.

„Nu există zi să nu ne miri cu ceva, cu felul tău de a zâmbi și de a vorbi, cu înțelepciunea ta de om mare, mai mare ca noi, cu lipiciul tău irezistibil, cu cârlionții tăi magici…”, a scris vedeta pe contul său oficial.

Mesajul continuă într-o notă la fel de caldă și afectuoasă, actorul vorbind despre cât de importantă este Petra pentru întreaga familie și despre fericirea pe care o aduce tuturor celor din jur.

„Ne umpli de fericire în cel mai frumos fel posibil! La mulți ani, Petra, minune de om ce ești! Te iubim cel mai tare din lume!”, a mai spus actorul.

Postarea a adunat rapid numeroase reacții din partea fanilor, care i-au transmis urări de bine micuței și au apreciat gestul actorului de a împărtăși un moment atât de personal cu publicul său.

Ce pasiuni împărtășesc fiicele lui Adrian Nartea

Actorul Adrian Nartea a fost prezent la ELLE Style Awards 2025, evenimentul care a adunat vedetele cele mai influente din muzică, film și modă, și a oferit un interviu sincer pentru ELLE despre viața de familie și fiicele sale, Mara și Petra.

Întrebat dacă fetițele ar vrea să-i urmeze cariera în actorie sau în industria artistică, Adrian Nartea a spus că nu a discutat încă în mod serios despre acest lucru și că lasă decizia la latitudinea lor. Cu toate acestea, ele se implică uneori în campaniile filmate de părinți, însă doar când au starea de spirit necesară.

„Nici nu am discutat. Uneori cochetează cu ideea, când le mai cer să facem o campanie și cu ele. Se bucură. Alteori se prostesc, alteori nu vor. Le las să facă și să aleagă ce vor ele. Au personalitatea lor, sunt cu totul altcineva față de noi, de părinți și cumva vreau să le încurajez ce le place, ce nu le place. Să descopere ele. Practic lucrurile pe care să le facă pe viitor.”, ne-a dezvăluit Adrian Nartea.

Actorul a vorbit și despre pasiunile celor două fetițe, subliniind diferențele dintre ele și modul în care vrea să le susțină. Deși fiica cea mică încă nu s-a orientat spre o anumită pasiune, deși are determinarea necesară, fetița lui cea mare are o fire mai artistică.

„Cea mică are aproape 5 ani, deocamdată nu putem vorbi despre pasiuni, dar cumva este foarte tăioasă și decisă pe ce vrea să facă. Nu știe încă ce, dar e foarte decisă. Cea mare este mai artistă, face dansuri, desenează, este foarte boemă ca fire. Și destul de introvertă și sensibilă. Eu vreau să fiu acolo în spate să le susțin.”, a mai spus el.

Foto: Instagram

