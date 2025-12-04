Ștefania, despre secretul relației de 8 ani cu Speak: „Timpul liber îl investim tot în ce iubim și…”

Cristina Ștefania este una dintre cele mai apreciate artiste din showbiz-ul autohton. Partenera lui Speak i-a cucerit pe fani cu energia ei și este tot timpul prezentă pe rețelele de socializare.

Ștefania, despre relația de 8 ani cu Speak

Speak și Ștefania formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc, sărbătorind recent 8 ani de când sunt împreună. Cei doi împărtășesc adesea cu fanii diferite momente din viața lor. După participarea la „Asia Express„, unde au ajuns până în finală, cei doi artiști s-au întors acasă mai puternici, dar și cu un nou status, cel de logodiți.

Întrebată cum reușește să păstreze armonia în relația cu Speak după atâția ani împreună, ținând cont că au amândoi un program foarte încărcat, Ștefania a precizat că tot timpul liber și-l petrec împreună.

„Muncim mult pentru ce iubim, iar timpul liber îl investim tot în ce iubim și îl petrecem împreună”, a declarat iubita lui Speak pentru Libertatea.

În același interviu, artista a făcut și unele dezvăluiri despre cum este în realitate ca persoană și diferența față de cum se comportă pe scenă.

„În viața de zi cu zi sunt sensibilă și uneori temătoare. Mi-e teamă de eșec și să nu dezamăgesc! În fața camerei sunt veselă, plină de energie și par fără frică. Scena îmi schimbă energia”, a mărturisit ea.

Ștefania a vorbit despre planurile de nuntă

Speak și-a cerut iubita în căsătorie în timpul competiției Asia Express, însă, planurile lor cu privire la nuntă nu s-au concretizat până acum, ba mai mult, artista nici nu mai poartă inelul de logodnă primit de la iubitul ei. Există însă și o bună explicație pentru acest lucru.

Cei doi au fost invitați în cadrul podcastului moderat de Giulia și Vlad Huidu și au vorbit deschis despre relația lor.

„Are pietricele foarte mici. 72 de diamante mai exact. Îmi cad foarte des. Toată lumea mă întreabă de ce nu port inelul. Pentru mine e un inel foarte special și de vreo șapte ori l-am dus să-mi pună pietricelele înapoi. Am zis că nu-l mai port zi de zi, doar la ocazii speciale.”, a mărturisit Ștefania.

În ceea ce privește planurile de nuntă, există un bun motiv pentru care acestea nu s-au concretizat până acum.

„Noi nu vorbim niciodată despre asta. El mereu are treabă, eu am treabă. (…) O să fie! Eu cred real că nunta noastră o să fie de pe o lună pe alta. Există două variante, mică – varianta cinci oameni sau varianta mare de petrecere pentru toată lumea, festival. Noi fierți cu actele alea nu prea suntem. Cred că asta e, de fapt, problema. Mi se pare că nunta e o petrecere și actele în sine la noi nu… Eu niciodată n-am fost genul de fată care se vedea mireasă. Nu mă agit. Nu e o prioritate. O să facem când o să aibă ea timp. Eu vin, în rest… Mie nu-mi plac nunțile!”, a mai povestit cântăreața.

Citește și:

Victor Cornea, iubitul Andreei Bălan, criticat dur pentru relația cu artista: „Sigur asta îți dorești?'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro