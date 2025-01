Cu ce probleme s-au confruntat Speak și Ștefania în vacanța din Elveția: „Ne-am luat și țeapă, 5.000 de euro”

Speak și Ștefania formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc, fiind împreună de aproape 8 ani. Cei doi sunt tot timpul împreună și împărtășesc cu fanii diferite momente din viața lor. După participarea la „Asia Express„, unde au ajuns până în finală, cei doi artiști s-au întors acasă mai puternici, dar și cu un nou status, cel de logodiți.

Speak și Ștefania au decis să petreacă o vacanță în Zermatt, Elveția, cei doi postând numeroase imagini și clipuri cu aventurile prin care au trecut. Din păcate însă, vacanța nu a decurs așa cum au plănuit, ba chiar cei doi au pierdut o mare sumă de bani.

Artistul a mărturisit că au fost nevoiți să schimbe hotelul din cauza condițiilor pe care le-au găsit acolo, însă nu le-a fost returnată nici măcar o mică parte din suma plătită pe cazare

Mai mult decât atât, artistul a povestit și despre prețurile exorbitante din celebra stațiune montană.

„După vacanța asta, nu mai am bani. O apă, 7 euro. Un pahar. Am cumpărat 10 portocale, am dat 30 de franci elvețieni, adică 32 de euro, 156 de lei. Dacă mergeți în Zermatt, trebuie să aveți foarte mulți bani. O urcare și folosirea telescaunului, 140 de euro pe zi. M-a spart. Oriunde ieșeam, cu 100 de euro, nu faci nimic. În ultima zi, în 20 de minute am cheltuit 180 de euro și nu am făcut nimic. Am luat un taxi, 30 de franci, trenul până la Gornergrat, tren de jumătate de oră, 140 de euro”, a povestit el.