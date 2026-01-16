Demi Moore a fost desemnată noua ambasadoare globală Kérastase

Demi Moore, una dintre cele mai influente figuri feminine din istoria recentă a cinematografiei, devine noua Ambasadoare Globală Kérastase. Actriță nominalizată la Premiile Academiei Americane de Film, producătoare și autoare de succes în topul New York Times, Moore se alătură universului Kérastase într-un moment de maturitate artistică și personală. Prezența ei marchează o etapă importantă pentru brand-ul de îngrijire profesională de lux, care își consolidează astfel legătura cu femeile ce își asumă propria poveste, propria vârstă și propria frumusețe.

Cu o carieră care se întinde pe parcursul a peste patru decenii, Demi Moore a redefinit constant ceea ce înseamnă succesul feminin la Hollywood. De la roluri emblematice în filme precum Ghost, Indecent Proposal sau G.I. Jane, până la performanța intensă din The Substance și apariția recentă din sezonul al doilea al serialului Landman, creat de Taylor Sheridan, Moore a demonstrat o capacitate rară de reinventare. Anul trecut i-a adus nu doar recunoaștere din partea publicului, ci și un Glob de Aur, un premiu SAG și o nominalizare la Oscar, confirmând o revenire artistică spectaculoasă, construită pe autenticitate și curaj.

De-a lungul timpului, imaginea lui Demi Moore a devenit la fel de recognoscibilă ca și rolurile sale. Părul ei lung, negru ca abanosul, a devenit o semnătură personală, dar parcursul său estetic a fost marcat de transformări memorabile. A ales, în momente-cheie ale carierei, să își radă părul sau să adopte tunsori radicale, folosindu-l ca pe un instrument de expresie și libertate. În fiecare etapă, părul a fost mai mult decât un detaliu de stil, a devenit un limbaj, o formă de asumare și un simbol al forței interioare. Această relație profundă cu propria imagine o apropie firesc de valorile Kérastase, un brand care a promovat întotdeauna frumusețea autentică.

Influența lui Demi Moore depășește însă sfera esteticii. Vocea ei a fost constant prezentă în conversațiile despre vârstă, gen și reprezentare feminină. A vorbit deschis despre presiunile industriei, despre discriminarea pe criterii de vârstă și despre nevoia unor noi narațiuni pentru femei. În 2024, impactul său cultural a fost recunoscut prin includerea în lista TIME 100 și prin titlul de Global Woman of the Year, acordat de revista GLAMOUR. Moore nu este doar o actriță iconică, ci o figură care inspiră generații întregi să își regândească relația cu timpul, cu corpul și cu propria valoare.

Noua campanie Kérastase o aduce în prim-plan într-o serie de imagini realizate la New York de celebrul duo Inez & Vinoodh, colaboratori de lungă durată ai brand-ului. Fotografiile, dedicate gamei Chronologiste, propun o estetică sofisticată și atemporală, în care feminitatea se exprimă prin naturalețe și forță interioară.

„Am admirat întotdeauna prezența remarcabilă a lui Demi, atât pe ecran, cât și dincolo de acesta. Ea întruchipează o fuziune rară de eleganță, forță și autenticitate care a inspirat generații întregi. Demi este o prezență neînfricată – nu doar în rolurile sale emblematice, ci și în modul în care își asumă individualitatea și își împărtășește parcursul cu onestitate și grație. Părul ei legendar este mai mult decât un atribut estetic; este unul dintre simbolurile sale de încredere și libertate. Ea susține puterea de a fi tu însăți, încurajând exprimarea de sine și motivându-i pe ceilalți să își îmbrățișeze propriile povești. Demi reflectă cu adevărat spiritul femeii Kérastase – îndrăzneață, puternică și fără teama de a-și lăsa povestea să strălucească.”, a spus Amber Yopp, Președinte Global de Brand, Kérastase.

Pentru Demi Moore, acest parteneriat este mai mult decât o colaborare de imagine. Este o extensie firească a propriei filozofii despre frumusețe și identitate.

„Sunt cu adevărat onorată să mă alătur familiei Kérastase în calitate de Ambasador Global. Viața mea a fost modelată de iubire, evoluție și experiențe noi – iar părul meu a fost alături de mine în tot acest timp. Cred că există o energie unică în păr; acesta poartă experiențele noastre, încrederea și individualitatea noastră. Pentru mine, există o libertate reală în a-ți lăsa părul pur și simplu să fie el însuși și în a-i permite să îți spună povestea. Aceasta este, în viziunea mea, esența frumuseții: să fii autentică și să îți asumi cu mândrie cine ești. Abia aștept să împărtășesc cu voi toți noul meu capitol Kérastase.”, a declarat Demi Moore, Ambasador Global, Kérastase.

Parteneriatul dintre Demi Moore și Kérastase nu este doar o asociere între un brand și o celebritate, ci o colaborare construită în jurul unei povești comune despre longevitate, transformare și asumare. Iar alegerea actriței reflectă dorința brand-ului de a vorbi despre frumusețe dincolo de vârstă, tendințe sau perfecțiune.

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro