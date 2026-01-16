Demi Moore a fost desemnată noua ambasadoare globală Kérastase

Demi Moore devine noua ambasadoare globală Kérastase, într-un parteneriat care celebrează frumusețea autentică, dincolo de vârstă și tendințe.

Homepage  / Beauty / Beauty News
  . Actualizat 16.01.2026, 13:00,  de  ELLE
Demi Moore a fost desemnată noua ambasadoare globală Kérastase

Demi Moore, una dintre cele mai influente figuri feminine din istoria recentă a cinematografiei, devine noua Ambasadoare Globală Kérastase. Actriță nominalizată la Premiile Academiei Americane de Film, producătoare și autoare de succes în topul New York Times, Moore se alătură universului Kérastase într-un moment de maturitate artistică și personală. Prezența ei marchează o etapă importantă pentru brand-ul de îngrijire profesională de lux, care își consolidează astfel legătura cu femeile ce își asumă propria poveste, propria vârstă și propria frumusețe.

Cu o carieră care se întinde pe parcursul a peste patru decenii, Demi Moore a redefinit constant ceea ce înseamnă succesul feminin la Hollywood. De la roluri emblematice în filme precum Ghost, Indecent Proposal sau G.I. Jane, până la performanța intensă din The Substance și apariția recentă din sezonul al doilea al serialului Landman, creat de Taylor Sheridan, Moore a demonstrat o capacitate rară de reinventare. Anul trecut i-a adus nu doar recunoaștere din partea publicului, ci și un Glob de Aur, un premiu SAG și o nominalizare la Oscar, confirmând o revenire artistică spectaculoasă, construită pe autenticitate și curaj.

De-a lungul timpului, imaginea lui Demi Moore a devenit la fel de recognoscibilă ca și rolurile sale. Părul ei lung, negru ca abanosul, a devenit o semnătură personală, dar parcursul său estetic a fost marcat de transformări memorabile. A ales, în momente-cheie ale carierei, să își radă părul sau să adopte tunsori radicale, folosindu-l ca pe un instrument de expresie și libertate. În fiecare etapă, părul a fost mai mult decât un detaliu de stil, a devenit un limbaj, o formă de asumare și un simbol al forței interioare. Această relație profundă cu propria imagine o apropie firesc de valorile Kérastase, un brand care a promovat întotdeauna frumusețea autentică.

Influența lui Demi Moore depășește însă sfera esteticii. Vocea ei a fost constant prezentă în conversațiile despre vârstă, gen și reprezentare feminină. A vorbit deschis despre presiunile industriei, despre discriminarea pe criterii de vârstă și despre nevoia unor noi narațiuni pentru femei. În 2024, impactul său cultural a fost recunoscut prin includerea în lista TIME 100 și prin titlul de Global Woman of the Year, acordat de revista GLAMOUR. Moore nu este doar o actriță iconică, ci o figură care inspiră generații întregi să își regândească relația cu timpul, cu corpul și cu propria valoare.

Noua campanie Kérastase o aduce în prim-plan într-o serie de imagini realizate la New York de celebrul duo Inez & Vinoodh, colaboratori de lungă durată ai brand-ului. Fotografiile, dedicate gamei Chronologiste, propun o estetică sofisticată și atemporală, în care feminitatea se exprimă prin naturalețe și forță interioară.

„Am admirat întotdeauna prezența remarcabilă a lui Demi, atât pe ecran, cât și dincolo de acesta. Ea întruchipează o fuziune rară de eleganță, forță și autenticitate care a inspirat generații întregi. Demi este o prezență neînfricată – nu doar în rolurile sale emblematice, ci și în modul în care își asumă individualitatea și își împărtășește parcursul cu onestitate și grație. Părul ei legendar este mai mult decât un atribut estetic; este unul dintre simbolurile sale de încredere și libertate. Ea susține puterea de a fi tu însăți, încurajând exprimarea de sine și motivându-i pe ceilalți să își îmbrățișeze propriile povești. Demi reflectă cu adevărat spiritul femeii Kérastase – îndrăzneață, puternică și fără teama de a-și lăsa povestea să strălucească.”, a spus Amber Yopp, Președinte Global de Brand, Kérastase.

Pentru Demi Moore, acest parteneriat este mai mult decât o colaborare de imagine. Este o extensie firească a propriei filozofii despre frumusețe și identitate.

„Sunt cu adevărat onorată să mă alătur familiei Kérastase în calitate de Ambasador Global. Viața mea a fost modelată de iubire, evoluție și experiențe noi – iar părul meu a fost alături de mine în tot acest timp. Cred că există o energie unică în păr; acesta poartă experiențele noastre, încrederea și individualitatea noastră. Pentru mine, există o libertate reală în a-ți lăsa părul pur și simplu să fie el însuși și în a-i permite să îți spună povestea. Aceasta este, în viziunea mea, esența frumuseții: să fii autentică și să îți asumi cu mândrie cine ești. Abia aștept să împărtășesc cu voi toți noul meu capitol Kérastase.”, a declarat Demi Moore, Ambasador Global, Kérastase.

Parteneriatul dintre Demi Moore și Kérastase nu este doar o asociere între un brand și o celebritate, ci o colaborare construită în jurul unei povești comune despre longevitate, transformare și asumare. Iar alegerea actriței reflectă dorința brand-ului de a vorbi despre frumusețe dincolo de vârstă, tendințe sau perfecțiune.

Citește și:
Îngrijirea sprâncenelor, de la A la Z

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
7 obiceiuri de îngrijire a tenului pe care trebuie să ți le stabilești la 30 de ani
Beauty
7 obiceiuri de îngrijire a tenului pe care trebuie să ți le stabilești la 30 de ani
10 obiceiuri care îți afectează părul și pe care trebuie să le eviți cu orice preț
Beauty
10 obiceiuri care îți afectează părul și pe care trebuie să le eviți cu orice preț
Ispitele cosmetice ale lunii ianuarie 2026 – cele mai noi și tentante lansări beauty
Beauty
Ispitele cosmetice ale lunii ianuarie 2026 – cele mai noi și tentante lansări beauty
10 greseli de frumusețe pe care trebuie să le eviți cu orice preț
Beauty
10 greseli de frumusețe pe care trebuie să le eviți cu orice preț
Lifting non-chirurgical. Cele mai eficiente 5 proceduri recomandate de specialiști
Beauty
Lifting non-chirurgical. Cele mai eficiente 5 proceduri recomandate de specialiști
Minoxidil: Tot ce trebuie să știi despre ingredientul care stimulează creșterea părului
Beauty
Minoxidil: Tot ce trebuie să știi despre ingredientul care stimulează creșterea părului
Libertatea
Pepe va fi tată pentru a patra oară. Yasmine Pascu este din nou însărcinată și a fost surprinsă cu burtica de gravidă la vedere
Pepe va fi tată pentru a patra oară. Yasmine Pascu este din nou însărcinată și a fost surprinsă cu burtica de gravidă la vedere
Imagini cu casa pe care Gabriela Cristea o va construi în Italia. A renunțat la ideea de a renova conacul
Imagini cu casa pe care Gabriela Cristea o va construi în Italia. A renunțat la ideea de a renova conacul
Kate Middleton, apariție impecabilă într-un costum roșu. Cum au reacționat fanii: „Arată fabulos”
Kate Middleton, apariție impecabilă într-un costum roșu. Cum au reacționat fanii: „Arată fabulos”
Cum a reacționat Andra când a aflat că soțul ei, Cătălin Măruță, rămâne fără emisiune la PRO TV: „Mă susține”
Cum a reacționat Andra când a aflat că soțul ei, Cătălin Măruță, rămâne fără emisiune la PRO TV: „Mă susține”
Ego.ro
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
Zodiile care vor trece prin schimbări majore pe plan sentimental în ianuarie 2026
Zodiile care vor trece prin schimbări majore pe plan sentimental în ianuarie 2026
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor. Cum a reacționat când a văzut imaginile
Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor. Cum a reacționat când a văzut imaginile
Îl mai știi pe Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată după ce a topit 60 de kilograme și unde a ajuns să muncească: „Sunt speriat”
Îl mai știi pe Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată după ce a topit 60 de kilograme și unde a ajuns să muncească: „Sunt speriat”
Irina Loghin, schimbare radicală de look! Cum arată acum și de ce s-a tuns atât de scurt, de fapt: „Am vorbit cu doctorul...”
Irina Loghin, schimbare radicală de look! Cum arată acum și de ce s-a tuns atât de scurt, de fapt: „Am vorbit cu doctorul...”
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Vestea momentului în televiziune! Oana Roman primește propria ei rubrică TV și revine pe micile ecrane în rol de prezentatoare! Cu ce post TV a semnat
Vestea momentului în televiziune! Oana Roman primește propria ei rubrică TV și revine pe micile ecrane în rol de prezentatoare! Cu ce post TV a semnat
Bătut de soție?! „Mi-a băgat mâna în gât, m-a luat de gât” Scandal fără precedent în showbizul românesc! El susține că ea l-a agresat fizic în timpul căsniciei
Bătut de soție?! „Mi-a băgat mâna în gât, m-a luat de gât” Scandal fără precedent în showbizul românesc! El susține că ea l-a agresat fizic în timpul căsniciei
catine.ro
Bella Hadid a îmbrăcat o rochie roșie transparentă care nu a lăsat loc de interpretări. Cum arată ținuta
Bella Hadid a îmbrăcat o rochie roșie transparentă care nu a lăsat loc de interpretări. Cum arată ținuta
Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2026. Balanțele sunt atente la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2026. Balanțele sunt atente la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Produse de înfrumusețare pe care nu este recomandat să le depozitezi în baie. Ce spun specialiștii
Produse de înfrumusețare pe care nu este recomandat să le depozitezi în baie. Ce spun specialiștii
Semne că înaintezi în vârstă mai bine decât crezi, potrivit experților în longevitate
Semne că înaintezi în vârstă mai bine decât crezi, potrivit experților în longevitate
Mai multe din beauty
Frumusețe furată - De ce suntem fascinate de trendurile de beauty ale altor culturi și ce aspecte ignorăm, deși nu ar trebui
Frumusețe furată - De ce suntem fascinate de trendurile de beauty ale altor culturi și ce aspecte ignorăm, deși nu ar trebui
Beauty

Nu e vorba doar de o simplă coafură sau de un stil de machiaj. E despre a lua ceea ce consideri atrăgător dintr-o cultură și a ignora complet contextul în care acele trăsături există: rasism, lipsă de oportunități, discriminare trăită zi de zi.

+ Mai multe
Îngrijirea sprâncenelor, de la A la Z
Îngrijirea sprâncenelor, de la A la Z
Beauty

Fie că îți dorești sprâncene mai dese, o formă nouă sau corectarea unor goluri, astăzi ai la dispoziție mai multe soluții estetice ca niciodată. De la laminare la micropigmentare și până la transplant, fiecare tehnică promite rezultate vizibile, adaptate nevoilor tale.

+ Mai multe
Top 5 tratamente faciale pentru o piele hidratată
Top 5 tratamente faciale pentru o piele hidratată
Beauty

Dacă simți că tenul tău este tern, deshidratat și lipsit de vitalitate, atunci trebuie să încerci aceste proceduri.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC