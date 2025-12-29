Top 5 tratamente faciale pentru o piele hidratată

Dacă simți că tenul tău este tern, deshidratat și lipsit de vitalitate, atunci trebuie să încerci aceste proceduri.

Homepage  / Beauty / Beauty Tips
  de  Calitoiu Gabriela
Top 5 tratamente faciale pentru o piele hidratată

Liftonic Onda Dinamica

Ce este: Dincolo de faptul că te ajută să ai o piele mult mai hidratată, Liftonic Onda Dinamica îți oferă o îngrijire completă, care vizează inclusiv semnele îmbătrânirii. Toate aceste beneficii se datorează tehnologiei avansate, care combină ultrasunetele de înaltă frecvență și radiofrecvența bipolară cu mezoterapia fără ace și luminile roșii, infraroșii sau galbene. Astfel, aparatul stimulează regenerarea celulară și producția de colagen și elastină, îmbunătățește oxigenarea celulară, elimină toxinele, reechilibrează pH-ul pielii și ameliorează aspectul ridurilor și fermitatea tenului. Dispozitivul poate fi folosit nu doar pe față, ci și pe gât și decolteu, iar în general sunt recomandate patru ședințe de tratament.

Detalii: 650 lei / 60 de minute.
Unde: Illuma Aesthetic Clinique, www.illumaclinique.ro.

Mezoterapie

Ce este: Știu că, în teorie, mezoterapia poate provoca o ușoară anxietate din cauza folosirii micro-acelor, însă, în realitate, este un tratament rapid și nedureros, cu rezultate vizibile încă de la prima ședință. Procedura constă în injectarea în derm a unui complex unic de 50 de ingrediente active — acid hialuronic, vitamine, aminoacizi, antioxidanți, peptide și nano-peptide — care stimulează sinteza de colagen și elastină, hrănește și hidratează pielea din interior și reactivează mecanismele naturale de regenerare. Rezultatul? Porii sunt vizibil diminuați, textura devine mai uniformă, iar pielea este mai fermă, mai catifelată și intens hidratată.

Detalii: 2.250 lei (pachet 3 ședințe) / 30 de minute.
Unde: Clinica de Estetică Dr. Rareș Giurgiu, www.drgiurgiu.ro.

ExoGlow Facial

Ce este: Dacă ai cumpărat revista măcar o dată în ultimul an, știi deja că sunt o mare fană a exozomilor. Tocmai de aceea, nu aveam cum să nu îți recomand și ExoGlow Facial, o procedură care folosește nu doar exozomi, ci și alte două terapii eficiente, care nu implică timp de recuperare. Exozomii aplicați topic ajută la regenerarea celulelor, reduc inflamația și îmbunătățesc sinteza de colagen, în timp ce terapia LED calmează, vindecă și crește luminozitatea pielii. Electrostimularea tonifică musculatura, redefinește contururile feței și oferă un efect de lifting. Evident, tratamentul reușește și să hidrateze profund tenul, lăsându-l mai neted și mai luminos.

Detalii: 550 lei / 60 de minute.
Unde: Clinica Dermaspa, www.dermaspa.ro.

Intraceuticals

Ce este: Intraceuticals este un tratament facial non-invaziv, perfect dacă vrei un ten intens hidratat și luminos. Folosește oxigen hiperbaric, adică oxigen sub presiune, pentru a împinge în profunzimea pielii ingrediente active care hrănesc și revitalizează tenul. Astfel, pielea nu doar că devine mai hidratată, ci capătă un aspect mai neted și mai uniform, iar ridurile, liniile fine, cearcănele și petele pigmentare se estompează vizibil. Serumurile utilizate sunt alese special pentru nevoile tenului tău. Procedura este blândă, nedureroasă și nu necesită timp de recuperare, rezultatele fiind vizibile imediat.

Detalii: 590-870 lei / 60 de minute.

Unde: Cronos Med, www.www.cronosmed.ro.

Skinbooster

Ce este: Dacă pielea ta este ternă, deshidratată sau afectată de razele soarelui, specialiștii de la clinica Nuwe îți recomandă skinbooster-ele, adică tratamente injectabile cu acid hialuronic fluid. Acestea sunt create special pentru hidratarea profundă a pielii, fără a adăuga volum feței. Acidul hialuronic atrage și reține apa în țesuturi, făcând pielea mai elastică, mai fermă și mai luminoasă. În loc să modifice trăsăturile feței, *skinbooster-ele îmbunătățesc calitatea pielii din interior, reduc aspectul porilor dilatați, al liniilor fine și conferă o strălucire sănătoasă. Pentru cele mai bune rezultate, sunt recomandate două ședințe — una înainte de vacanță și alta după.

Detalii: 2.000 lei / 45 de minute.
Unde: Clinica Nuwe, www.nuwe.ro.

Citește și:
Cum îți poți îngriji pielea mai bine? Sfaturi de la specialiști din întreaga lume

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Pro sau anti FILLER? Cele mai solicitate și populare tratamente estetice, între efecte adverse, mituri și alternative non-invazive
Beauty
Pro sau anti FILLER? Cele mai solicitate și populare tratamente estetice, între efecte adverse, mituri și alternative non-invazive
Colagenul, ingredient minune sau strategie de marketing?
Beauty
Colagenul, ingredient minune sau strategie de marketing?
Morning shed: Ce spun dermatologii despre trendul viral al momentului
Beauty
Morning shed: Ce spun dermatologii despre trendul viral al momentului
Skincare trends - care sunt cele mai interesante și eficiente tendințe în îngrijirea tenului
Beauty
Skincare trends - care sunt cele mai interesante și eficiente tendințe în îngrijirea tenului
Cele mai eficiente tratamente faciale ale anului 2025, care merită încercate inclusiv în noul an
Beauty
Cele mai eficiente tratamente faciale ale anului 2025, care merită încercate inclusiv în noul an
5 lucruri simple pe care le poți face zilnic pentru a preveni ridurile
Beauty
5 lucruri simple pe care le poți face zilnic pentru a preveni ridurile
Libertatea
Familia Măruță, criticată după ce a mers acasă la Ioan Andone. Ce i-a deranjat pe fani și care a fost răspunsul lui Cătălin: „În semn de respect față de gazdă”
Familia Măruță, criticată după ce a mers acasă la Ioan Andone. Ce i-a deranjat pe fani și care a fost răspunsul lui Cătălin: „În semn de respect față de gazdă”
Motivul pentru care Diana Bart a divorțat de tatăl copiilor. Recent a fost surprinsă în tandrețuri cu Daniel Nuță
Motivul pentru care Diana Bart a divorțat de tatăl copiilor. Recent a fost surprinsă în tandrețuri cu Daniel Nuță
Jorge, pregătit să revină în televiziune: „Are puterea de a crea”. Ce format speră să prezinte
Jorge, pregătit să revină în televiziune: „Are puterea de a crea”. Ce format speră să prezinte
Cum arată camera din Shanghai unde s-au cazat Dana Rogoz și soțul ei. Crăciun inedit în China. „Vom sta câteva zile, apoi vom merge într-o zonă rurală”
Cum arată camera din Shanghai unde s-au cazat Dana Rogoz și soțul ei. Crăciun inedit în China. „Vom sta câteva zile, apoi vom merge într-o zonă rurală”
Ego.ro
TEST: Cât de darnic ești? Răspunde doar la aceste întrebări!
TEST: Cât de darnic ești? Răspunde doar la aceste întrebări!
Ce trebuie să faci neapărat în 2025, în funcție de zodie! Mai ai doar câteva zile la dispoziție
Ce trebuie să faci neapărat în 2025, în funcție de zodie! Mai ai doar câteva zile la dispoziție
Povestea urâtă din spatele succesului! Drama pe care a trăit-o până acum 3 ani femeia care astăzi e cunoscută de vedete și personalități din România
Povestea urâtă din spatele succesului! Drama pe care a trăit-o până acum 3 ani femeia care astăzi e cunoscută de vedete și personalități din România
PONT: Stilul vestimentar pe care îl folosești, dar nu știi aceste detalii
PONT: Stilul vestimentar pe care îl folosești, dar nu știi aceste detalii
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Antena 1
Imagini rare cu Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu. A apărut la un eveniment alături de fiul ei, Mario Mutu
Imagini rare cu Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu. A apărut la un eveniment alături de fiul ei, Mario Mutu
Cum și-a câștigat Mirabela Grădinaru primii bani când a venit în București. Partenera lui Nicușor Dan a recunoscut fără rețineri
Cum și-a câștigat Mirabela Grădinaru primii bani când a venit în București. Partenera lui Nicușor Dan a recunoscut fără rețineri
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Cât a costat rochia purtată de Victoria Beckham la nunta fiicei celebrului chef Gordon Ramsay. Fiica ei, Harper, îi calcă pe urme
Cât a costat rochia purtată de Victoria Beckham la nunta fiicei celebrului chef Gordon Ramsay. Fiica ei, Harper, îi calcă pe urme
Unica.ro
Zodia care va avea parte de cel mai frumos Crăciun! Se deschide ușa norocului pentru acești nativi și primesc cadou tot ce și-au dorit: dragoste, liniște, fericire
Zodia care va avea parte de cel mai frumos Crăciun! Se deschide ușa norocului pentru acești nativi și primesc cadou tot ce și-au dorit: dragoste, liniște, fericire
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Cine este Lidia, amanta secretă a Patriarhului Kirill al Rusiei. Relația lor ar fi început în urmă cu 41 de ani
Cine este Lidia, amanta secretă a Patriarhului Kirill al Rusiei. Relația lor ar fi început în urmă cu 41 de ani
Wow, ce băiat frumos!! Nepotul cel mare al lui Traian Băsescu, Radu, fiul Ioanei Băsescu, are 10 ani și e pasionat de sporturi extreme! Fostul Președinte are cu ce se mândri! Imagini rare cu băiatul / FOTO
Wow, ce băiat frumos!! Nepotul cel mare al lui Traian Băsescu, Radu, fiul Ioanei Băsescu, are 10 ani și e pasionat de sporturi extreme! Fostul Președinte are cu ce se mândri! Imagini rare cu băiatul / FOTO
catine.ro
Horoscopul săptămânii 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul zilei de 30 decembrie 2025. Taurii caută stabilitate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 decembrie 2025. Taurii caută stabilitate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Petrecere de Revelion fără stres. Modalități simple pentru o seară reușită
Petrecere de Revelion fără stres. Modalități simple pentru o seară reușită
Detoxifiere după mesele copioase de Crăciun. Cum poți să-ți recapeți echilibrul și starea de bine
Detoxifiere după mesele copioase de Crăciun. Cum poți să-ți recapeți echilibrul și starea de bine
Mai multe din beauty
3 moduri în care sezonul festiv îți poate afecta tenul
3 moduri în care sezonul festiv îți poate afecta tenul
Beauty

După ce ai depus toate eforturile ca să te coafezi și să te machezi pentru petrecerile sezonului, vei vrea cu siguranță ca și pielea ta să strălucească.

+ Mai multe
De ce ne cade părul în sezonul rece?
De ce ne cade părul în sezonul rece?
Beauty

Iarna e anotimpul decorațiunilor de Crăciun, al oamenilor de zăpadă, al momentelor în familie, al vacanțelor la schi, dar și al căderii părului. Deși nu prea se încadrează într-un tablou fericit, acest lucru afectează un număr mare de femei în sezonul rece.

+ Mai multe
7 motive surprinzătoare pentru care ai riduri
7 motive surprinzătoare pentru care ai riduri
Beauty

Riduri? Am face orice să le ținem la distanță - de la creme performante, intervenții chirurgicale costisitoare, remedii homemade!

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC