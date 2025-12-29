Top 5 tratamente faciale pentru o piele hidratată

Liftonic Onda Dinamica

Ce este: Dincolo de faptul că te ajută să ai o piele mult mai hidratată, Liftonic Onda Dinamica îți oferă o îngrijire completă, care vizează inclusiv semnele îmbătrânirii. Toate aceste beneficii se datorează tehnologiei avansate, care combină ultrasunetele de înaltă frecvență și radiofrecvența bipolară cu mezoterapia fără ace și luminile roșii, infraroșii sau galbene. Astfel, aparatul stimulează regenerarea celulară și producția de colagen și elastină, îmbunătățește oxigenarea celulară, elimină toxinele, reechilibrează pH-ul pielii și ameliorează aspectul ridurilor și fermitatea tenului. Dispozitivul poate fi folosit nu doar pe față, ci și pe gât și decolteu, iar în general sunt recomandate patru ședințe de tratament.

Detalii: 650 lei / 60 de minute.

Unde: Illuma Aesthetic Clinique, www.illumaclinique.ro.

Mezoterapie

Ce este: Știu că, în teorie, mezoterapia poate provoca o ușoară anxietate din cauza folosirii micro-acelor, însă, în realitate, este un tratament rapid și nedureros, cu rezultate vizibile încă de la prima ședință. Procedura constă în injectarea în derm a unui complex unic de 50 de ingrediente active — acid hialuronic, vitamine, aminoacizi, antioxidanți, peptide și nano-peptide — care stimulează sinteza de colagen și elastină, hrănește și hidratează pielea din interior și reactivează mecanismele naturale de regenerare. Rezultatul? Porii sunt vizibil diminuați, textura devine mai uniformă, iar pielea este mai fermă, mai catifelată și intens hidratată.

Detalii: 2.250 lei (pachet 3 ședințe) / 30 de minute.

Unde: Clinica de Estetică Dr. Rareș Giurgiu, www.drgiurgiu.ro.

ExoGlow Facial

Ce este: Dacă ai cumpărat revista măcar o dată în ultimul an, știi deja că sunt o mare fană a exozomilor. Tocmai de aceea, nu aveam cum să nu îți recomand și ExoGlow Facial, o procedură care folosește nu doar exozomi, ci și alte două terapii eficiente, care nu implică timp de recuperare. Exozomii aplicați topic ajută la regenerarea celulelor, reduc inflamația și îmbunătățesc sinteza de colagen, în timp ce terapia LED calmează, vindecă și crește luminozitatea pielii. Electrostimularea tonifică musculatura, redefinește contururile feței și oferă un efect de lifting. Evident, tratamentul reușește și să hidrateze profund tenul, lăsându-l mai neted și mai luminos.

Detalii: 550 lei / 60 de minute.

Unde: Clinica Dermaspa, www.dermaspa.ro.

Intraceuticals

Ce este: Intraceuticals este un tratament facial non-invaziv, perfect dacă vrei un ten intens hidratat și luminos. Folosește oxigen hiperbaric, adică oxigen sub presiune, pentru a împinge în profunzimea pielii ingrediente active care hrănesc și revitalizează tenul. Astfel, pielea nu doar că devine mai hidratată, ci capătă un aspect mai neted și mai uniform, iar ridurile, liniile fine, cearcănele și petele pigmentare se estompează vizibil. Serumurile utilizate sunt alese special pentru nevoile tenului tău. Procedura este blândă, nedureroasă și nu necesită timp de recuperare, rezultatele fiind vizibile imediat.

Detalii: 590-870 lei / 60 de minute.

Unde: Cronos Med, www.www.cronosmed.ro.

Skinbooster

Ce este: Dacă pielea ta este ternă, deshidratată sau afectată de razele soarelui, specialiștii de la clinica Nuwe îți recomandă skinbooster-ele, adică tratamente injectabile cu acid hialuronic fluid. Acestea sunt create special pentru hidratarea profundă a pielii, fără a adăuga volum feței. Acidul hialuronic atrage și reține apa în țesuturi, făcând pielea mai elastică, mai fermă și mai luminoasă. În loc să modifice trăsăturile feței, *skinbooster-ele îmbunătățesc calitatea pielii din interior, reduc aspectul porilor dilatați, al liniilor fine și conferă o strălucire sănătoasă. Pentru cele mai bune rezultate, sunt recomandate două ședințe — una înainte de vacanță și alta după.

Detalii: 2.000 lei / 45 de minute.

Unde: Clinica Nuwe, www.nuwe.ro.

