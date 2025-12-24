Morning shed: Ce spun dermatologii despre trendul viral al momentului

Ca și când toată isteria cu energia feminină nu era de ajuns (vezi articolul Când spiritualitatea devine o afacere construită pe oprimarea femeilor), mai apare un nou trend de skincare, care ne fură și singurul moment în care chiar nu trebuia să ne facem griji de modul în care arătăm. Se numește morning shed și, potrivit celor câteva zeci de milioane de postări de pe TikTok, implică o rutină de seară cel puțin elaborată și bizară, care te va ajuta să te trezești dimineața cu o piele luminoasă și hidratată, cu un păr gata coafat, cu o linie mandibulară mai bine pronunțată și fără ochi umflați. În teorie nu sună rău, nu? În realitate însă, ne arată încă o dată că standardele de frumusețe nu se termină niciodată – nici măcar atunci când dormi – și că obsesia pentru a arăta conform normelor e la fel de puternică ca acum 400 de ani, când femeile foloseau arsenic, o substanță toxică, pentru a-și albi pielea. Sigur, morning shed nu te omoară, dar cu siguranță anihilează și ultima frântură care ne-a mai rămas din mișcarea body positivity și duce ideea de consumerism la un cu totul alt nivel.

În cazul în care nu ți-a apărut pe For You nici un video cu acest trend, deși îmi e greu să cred, dată fiind amploarea pe care a căpătat-o în ultimele luni, ideea de bază e următoarea: înainte de culcare, trebuie să folosești o grămadă de produse și accesorii care, în mod miraculos, promit să îți transforme look-ul până dimineață. Ritualul presupune utilizarea mai multor produse de skincare, a măștilor cu colagen pentru față, a patch-urilor pentru ochi, a benzilor pentru gură, a turbanelor din satin, a bandajelor pentru maxilar și a compreselor cu ulei pentru abdomen. Acestea acționează pe parcursul nopții, iar dimineața începi să le îndepărtezi, pentru a descoperi că, sub toate aceste straturi, te așteaptă o piele mai hidratată, un păr mai aranjat și trăsături mai bine conturate. Cum ar spune toți creatorii de conținut care se filmează cu fața complet înfășurată și arătând ca niște mumii: cu cât te culci mai urâtă, cu atât te trezești mai frumoasă.

Îți mai aduci aminte de episodul din Euphoria în care Cassie se trezește la 4 dimineața și începe o rutină exagerată de skincare și make-up pentru a arăta perfect și a-i atrage atenția lui Nate Jacobs? Toată lumea a catalogat atunci comportamentul său drept unul complet nesănătos, chiar maniacal. Dar când TikTok adoptă aproape același proces, dintr-o dată devine o chestiune de self-care, care, în plus, te și ajută să câștigi timp dimineața. Nu mai trebuie să faci mare lucru când te trezești, fiindcă deja arăți perfect.

Aș fi ipocrită dacă aș zice că skincare-ul nu poate fi un ritual plăcut. Problema e însă că industria de beauty și cea de wellness au reușit să ne spele atât de tare pe creier, încât chiar ne-au convins că totul înseamnă self-care și, și mai rău, că forma supremă de iubire e echivalentul unui act de consum. Ai o zi proastă? Cumpără-ți o mască. Te simți obosită? Du-te într-un retreat exclusivist și exotic. Simți că nu ești suficient de… frumoasă/deșteaptă/atrăgătoare? Avem un întreg coș de cumpărături ca să „te iubești din nou”.

Mai problematic e faptul că tipul ăsta de capitalism e mult mai atrăgător și, în aparență, mai inofensiv și empatic față de practicile de marketing de acum câteva decenii, care îți transmiteau fățiș că felul în care arăți nu e OK, nu e conform cu standardele. Evident, și acum mesajul e același (idealurile de frumusețe nu au plecat nicăieri), doar că e ambalat într-o manieră în care pare că brand-urile sunt realmente preocupate de tine și de bunăstarea ta emoțională. Flash news! Sunt și întotdeauna vor fi preocupate de profitul lor și nimic altceva.

Dar cum am mai zis-o de atâtea ori: nu poți să vinzi soluții dacă nu convingi mai întâi oamenii că au o problemă. Industria asta nu funcționează decât dacă ne face să ne punem sub semnul întrebării propriul corp, propria față, propria valoare. Iar astăzi, valoarea ta e dată de numărul și de prețul produselor pe care le folosești. Grija de sine, în varianta mainstream, e un club exclusivist în care intri doar dacă ai bani, timp și un anumit stil de viață. Iar asta nu face decât să accentueze diferențele sociale și să transforme o nevoie umană într-un privilegiu. Așa că nu știu cât vorbim despre wellness, ci despre excludere.

Iar pe lângă acest capitalism dus la extrem, morning shed ne arată și cum obsesia de a arăta perfect a ajuns să ne urmărească non-stop. Până și în somn trebuie să „lucrezi” la tine, să îmbunătățești ceva. Odihna nu mai e doar odihnă. E un nou capitol în rutina de înfrumusețare. Corpul tău nu mai are voie să existe pur și simplu, ci trebuie să producă rezultate: piele mai luminoasă, pori mai puțin dilatați, ten mai uniform. Iar dacă nu reușește, nu-i de vină epuizarea, stresul sau viața reală, ci tu, că n-ai făcut destul pentru tine. Adică, n-ai consumat destul.

Dar poate că am eu o viziune prea pesimistă și poate că acest trend chiar aduce ceva benefic. Ce spun specialiștii despre practicile pe care morning shed le încurajează? În primul rând, „oferă rezultate temporare, nu schimbă în profunzime structura pielii”, explică dr. Cristina Safta, medic dermatolog la Cronos Med.

„În plus, aplicarea mai multor straturi de produse active (acizi, retinol, vitamina C) poate duce la iritarea pielii, mâncărime, descuamare și chiar arsuri chimice. Iar măștile ocluzive utilizate peste noapte pot bloca excesiv pielea, favorizând acneea sau dermatita de contact”.

Ana Maria Nedelcu, esteticiană și fondatoarea clinicii Dermaspa, explică că „multe dintre măștile și produsele folosite în cadrul acestei rutine sunt mai mult un fenomen de marketing decât soluții științifice validate. De exemplu, măștile cu colagen, care promit redensificare, fermitate și regenerare celulară, nu fac decât să creeze o senzație temporară de hidratare. Colagenul aplicat topic nu pătrunde în derm, din cauza greutății sale moleculare, și nu are efecte profunde asupra structurii pielii. Efectul este mai degrabă temporar: pielea pare mai fină și mai hidratată datorită efectului filmogen și ocluziv, nu prin sinteza reală de colagen”.

În ceea ce privește benzile aplicate peste măștile de față, Ana Maria Nedelcu subliniază că, deși „acestea sunt promovate ca având un efect de lifting temporar, compresia prelungită poate duce la iritații, congestie limfatică sau chiar miliaria (bubițe de retenție termică). Pielea are nevoie de oxigenare și echilibru microbiologic pe timpul nopții, nu de un mediu ocluziv și anaerob timp de 7–8 ore. Efectul de lifting pe care îl obții este superficial. Poate exista un efect mecanic tranzitoriu (piele mai netedă dimineața), dar nu are efect real asupra colagenului dermic sau elasticității pe termen lung. Chiar dacă dormitul pe o parte comprimă pielea și favorizează ridurile de somn, benzile pot avea un efect de susținere minim, dar nu sunt o soluție reală împotriva acestora”.

De aceeași părere e și dr. Safta, care subliniază că „bandajele pentru maxilar oferă un efect vizual temporar, prin compresie, dar nu modifică structura feței. Utilizarea frecventă poate provoca iritarea pielii, afectarea circulației limfatice sau chiar dureri musculare. Ele nu remodelează oasele, țesutul adipos sau pielea și nu sunt o alternativă reală pentru definirea liniei mandibulei”.

În ceea ce privește lipirea gurii cu bandă adezivă în timpul somnului, medicul explică că această practică „este promovată pentru a forța respirația nazală, însă poate avea efecte negative: iritații și alergii ale pielii din cauza adezivului, risc de sufocare la persoanele cu probleme respiratorii (deviație de sept sau apnee de somn) și creșterea bacteriilor și riscul de acnee în zona buzelor'.

Și folosirea compreselor cu diferite tipuri de ulei pentru conturarea zonei abdomenului?

„Este mai degrabă un mit. Pot avea proprietăți emoliente și antiinflamatoare, dar nu topesc grăsimea și nu redefinesc silueta. Orice efect vizibil este temporar, determinat de deshidratarea locală prin transpirație, nu de o pierdere reală a țesutului adipos”.

Practicile care aduc cu adevărat beneficii sunt utilizarea turbanelor din satin sau a altor accesorii, cum ar fi șosetele sau cordoanele, pentru a coafa părul peste noapte și a obține bucle. De exemplu, turbanele din satin sunt mai prietenoase cu firul de păr decât alte materiale, deoarece reduc frecarea și previn ruperea părului în timpul somnului. Satinul ajută, de asemenea, la menținerea hidratării părului, fiindcă nu absoarbe umezeala, așa cum o fac alte țesături.

În ceea ce privește coafarea fără căldură, tehnicile promovate de acest trend nu implică nici un fel de stres termic asupra părului. Aceste metode evită deshidratarea și deteriorarea firului de păr, prevenind daunele cauzate de utilizarea frecventă a aparatelor de styling cu căldură.

În schimb, majoritatea celorlalte metode promovate de trendul morning shed, „precum dormitul cu mască ocluzivă și benzi, pot provoca dezechilibre ale barierei cutanate, mai degrabă decât să aducă beneficii reale. Poate fi distractiv sau instagramabil, dar nu înlocuiește procedurile reale de stimulare a colagenului (cum ar fi tratamentele microneedling, cu exozomi, cu retinoizi, cu radiofrecvență etc.)”, concluzionează Ana Maria Nedelcu. Iar dr. Cristina Safta avertizează că „aplicarea zilnică a unor astfel de practici poate duce la sensibilizare și iritații. Este important să ne bazăm pe practici dermatologic validate, nu doar pe tendințe virale, și să adaptăm rutina de skincare la nevoile pielii noastre”.

Așadar, dacă toată pledoaria mea despre consumul excesiv sau capcana obsesiei pentru perfecțiune nu te-a convins, măcar ține cont de recomandările specialiștilor. Realmente, nu există motive întemeiate pentru care ar merita să încerci toată rutina asta elaborată, care pe deasupra nici nu cred că îți permite să dormi confortabil. Eu una aș prefera să mă trezesc odihnită, nu cu fața acoperită de măști și benzi, doar ca să am un maxilar mai pronunțat.

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro