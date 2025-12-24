Filme care au dezamăgit fanii și au pierdut sume colosale după ce au fost lansate

În loc să genereze încasări fulminante, filmele acestea au pierdut sume consistente de bani.

  de  Braslasu Iulia
1. Ali
Filmele de mai jos au creat așteptări false, iar după lansarea lor în cinematografe, au pierdut sume importante. 

2. Pan

Will Smith l-a interpretat pe legendarul boxer Muhammad Ali în drama biografică Ali, regizată de Michael Mann. Filmul surprinde povestea lui și controversele care i-au marcat viața. Conform Bomb Report, a avut un cost de producție de 107 milioane de dolari, care a fost majorat la 118 milioane de dolari după ce Michael Mann a mutat filmările în Africa. Potrivit Box Office Mojo, încasările au fost de 87,8 milioane de dolari la nivel mondial. 

2. Pan

Filmul Pan este o readucere în actualitate a poveștii clasice din Peter Pan. Pelicula promitea foarte multe, având în distribuție nume precum Hugh Jackman, Rooney Mara, Levi Miller, Amanda Seyfried, Garrett Hedlund și Cara Delevingne. Bugetul filmului a fost de 150 de milioane de dolari și a înregistrat pierderi între 130 și 150 de milioane de dolari, conform The Hollywood Reporter. 

3. Alice Through the Looking Glass

Tim Burton a regizat filmul Alice Through the Looking Glass, cu o distribuție din care au făcut parte Mia Wasikowska, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Andrew Scott și Richard Armitage. Filmul, care continuă povestea din Alice in Wonderland, a dispus de un buget de 170 de milioane de dolari și a avut pierderi de aproximativ 70 de milioane de dolari. 

4. The BFG

The BFG este un film regizat de Steven Spielberg în care e vorba despre o prietenie pe care ai putea să o consideri neobișnuită, dintre o tânără orfană, pe care o cheamă Sophie, și un gigant care o răpește. Acesta nu vrea să îi facă rău, ba dimpotrivă, ajung să devină apropiați. Cei doi călătoresc împreună, iar Sophie se face ușor remarcată, însă această atenție nu îi aduce lucruri pozitive. Filmul, care are la bază cartea scrisă de Roald Dahl, a avut bugetul de 140 de milioane de dolari și a pierdut între 90 și 100 de milioane de dolari pentru partenerii Disney, după cum transmite de The Hollywood Reporter. 

5. A Wrinkle in Time

Romanul clasic al lui Madeleine L’Engle a servit drept sursă de inspirație pentru filmul A Wrinkle in Time regizat de Ava DuVernay. Acesta surprinde povestea a trei copii și a călătoriei pe care o fac pentru a-și salva tatăl, care este ținut captiv pe o planetă îndepărtată. Distribuția e formată din Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Chris Pine, Michael Peña și Oprah Winfrey. Bugetul estimat al filmului a fost de 103 milioane de dolari și, potrivit Yahoo Finance, Disney ar fi pierdut între 86 și 186 de milioane de dolari. 

6. Solo: A Star Wars Story

Filmul Solo: A Star Wars Story a avut un buget de 275 de milioane de dolari. Phil Lord și Christopher Miller, regizorii inițiali, au fost înlăturați din realizarea peliculei, iar cel care i-a înlocuit a fost Ron Howard. Pelicula a avut un buget estimat de 275 de milioane de dolari și a încasat mai bine de 392 de milioane de dolari în întreaga lume. 

7. Joker: Folie à Deux

Joker: Folie à Deux este un film care a creat așteptări foarte mari și a dezamăgit pe toate planurile. În timp ce primul film, Joker, a strâns încasări de mai bine de un miliard la nivel mondial, nu același lucru se poate spune despre continuarea cu Lady Gaga și Joaquin Phoenix, care a obținut aproximativ 200 de milioane de dolari. 

8. The Marvels

Unul dintre eșecurile cinematografice ale anului 2023 a fost filmul The Marvels. Protagonistele Carol Danvers, Monica Rambeau și Kamala Khan, jucate de Brie Larson, Teyonah Parris și Iman Vellani, își unesc forțele după un eveniment misterios, așa că luptă una alături de cealaltă pentru protejarea universului. Filmul a avut un buget de 270 de milioane de dolari și încasări de 65 de milioane de dolari. 

9. Stealth

Stealth este un film de acțiune despre trei piloți de vânătoare de top ai Marinei care pun la punct un program complex de inteligență artificială. Potrivit Box Office Mojo, filmul a dispus de un buget de 138 de milioane de dolari și a pierdut cel puțin 56 de milioane de dolari, ca urmare a deficitelor de box office. 

10. Elio

Yonas Kibreab, Zoe Saldaña, Jameela Jamil și Ana de la Reguera sunt câteva dintre numele care au dat viață personajelor din animația Elio, regizată de către Adrian Molina, Madeline Sharafian și Domee Shi. Filmul surprinde călătoria pe care o parcurge Elio în căutarea identității și a împăcării cu singurătatea. Animația a încasat 154 de milioane de dolari în întreaga lume. 

Foto: PR

