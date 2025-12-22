Top 7 bijuterii pe care să le porți de Crăciun

Fie că le ai deja, fie că le primești cadou chiar de Crăciun, important este să nu uiți de existența bijuteriilor și cât de mult îți schimbă acestea starea de spirit.

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Domnica Margescu
1. Pearl Octopussy
VEZI FOTO
POZA 1 / 8

O bijuterie nu are doar rolul de a schimba o ținută, ea este purtată de cele mai multe ori pentru însemnătatea pe care o are. Aceasta poate fi moștenită, primită cadou de la o persoană dragă sau pur și simplu aleasă de noi înșine, dintr-un loc special, într-un moment special, pe care nu vrem să îl dăm uitării.

Pe scurt, bijuteriile ne duc mereu cu gândul la ceva sentimental, emoțional, mai mult decât piesele vestimentare, așadar este foarte important cum le alegem. În plus, bijuteriile nu se demodează, nu se deteriorează și nici nu se devalorizează.

Iată câteva bijuterii și idei de styling pe care ți le propunem noi pentru o lună festivă:

1. Bijuteria fantezie

O bijuterie fantezie, oversized, de la Pearl Octopussy îți va împodobi o ținută minimalistă și te va introduce în lumea suprarealistă creată de Elsa Schiaparelli.

2. Culori puternice

Probabil nu te-ai gândit până acum să porți pe aceeași mână un inel cu piatră roz dar și unul cu piatră verde, ambele suficient de mari pentru a fi vizibile și pline de personalitate. Inspiră-te de la Casiani pentru un astfel de styling cu jewel tones.

3. Cerceii supradimensionați

Cerceii mari cu diamante și un design spectaculos pot fi considerați piesa de rezistență a unei ținute de seară dar nu numai. Ce ar fi să îi porți cu un tricoul alb uber cool și o pereche de jeansi? Kultho are cea mai potrivită selecție pentru astfel de bijuterii.

4. Multiple brățări

Poartă cât mai multe brățări „tenis” pe aceeași mână astfel încât să obții un efect maxim, atunci când vine vorba despre strălucire. Ei bine da, poți purta aceste brățări chiar și cu o jachetă din piele sau cu un hoodie gri. Cea mai interesantă selecție este disponibilă la The Collector.

5. Old but new

La Joule Project găsești cel mai cool concept de a mixa o bijuterie veche care îți este dragă dar în care nu te mai regăsești din punct de vedere estetic, cu un suflu nou, dat de designerul Raluca Leafu. Nu trebuie decât să ai curaj să fii fashionable!

6. Cercei atipici

Inspiră-te de la Inna (no 1 fashionista in town) & Stil Diamonds și poartă cerceii prețioși într-un fel atipic. Astfel vei simți că ai dat și tu o nouă aură bijuteriilor tale clasice.

7. Talismane

Talismanele au o istorie a lor, dar astăzi îți poți crea și tu propria poveste legată de talismanele care însemnă ceva pentru tine. Cu cât porți mai multe cu atât te vei simți mai împlinită! Alege-le pe cele de la Pandora, sunt moderne și ușor de asortat între ele.

Citește și: Antony Price, designer-ul din spatele lui Bowie, a murit la vârsta de 80 de ani

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Arhitectura în modă: o poveste despre formă, structură și frumusețea construcției
Fashion
Arhitectura în modă: o poveste despre formă, structură și frumusețea construcției
Reflexiile aurii dau tonul în moda momentului
Fashion
Reflexiile aurii dau tonul în moda momentului
Antony Price, designer-ul din spatele lui Bowie, a murit la vârsta de 80 de ani
Fashion
Antony Price, designer-ul din spatele lui Bowie, a murit la vârsta de 80 de ani
Tendințe modă: Victorian, dar modern
Fashion
Tendințe modă: Victorian, dar modern
Maroul, o alegere elegantă pentru sărbători
Fashion
Maroul, o alegere elegantă pentru sărbători
Stilul ladylike revine în tendințe, dar cu noi tușe fresh
Fashion
Stilul ladylike revine în tendințe, dar cu noi tușe fresh
Libertatea
Cristina Spătar, mândră de iubita fiului ei. I-a cunoscut părinții, iar Albert a primit acordul mamei: „Vin la mine, noi mergem la ei”
Cristina Spătar, mândră de iubita fiului ei. I-a cunoscut părinții, iar Albert a primit acordul mamei: „Vin la mine, noi mergem la ei”
Ce a făcut Andra în avion la 10.000 de metri înălțime: „Gălăgie”! Reacțiile fanilor: „Plângere la compania aeriană”
Ce a făcut Andra în avion la 10.000 de metri înălțime: „Gălăgie”! Reacțiile fanilor: „Plângere la compania aeriană”
Mihai Bobonete, recunoscător soției sale pentru tot: „Cătălina îmi dă echilibrul de care am nevoie”. Transformarea prin care a trecut actorul după ce a slăbit
Mihai Bobonete, recunoscător soției sale pentru tot: „Cătălina îmi dă echilibrul de care am nevoie”. Transformarea prin care a trecut actorul după ce a slăbit
Adrian Cioroianu și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane, iar Mihai Albu l-a dat de gol. Cine este și cu ce se ocupă noua parteneră
Adrian Cioroianu și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane, iar Mihai Albu l-a dat de gol. Cine este și cu ce se ocupă noua parteneră
Ego.ro
Cine este prietena ta cea mai bună, în funcție de zodie
Cine este prietena ta cea mai bună, în funcție de zodie
Vrei să te tunzi singură acasă? Câteva trucuri de la experți!
Vrei să te tunzi singură acasă? Câteva trucuri de la experți!
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Antena 1
Ilona Brezoianu a dezvăluit numele fiului ei. Actrița s-a întors la lucru. Cum a fost surprinsă de colegii săi
Ilona Brezoianu a dezvăluit numele fiului ei. Actrița s-a întors la lucru. Cum a fost surprinsă de colegii săi
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”
Absența remarcată de toți la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. De ce nu a fost prezent Ayan, fiul vedetei
Absența remarcată de toți la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. De ce nu a fost prezent Ayan, fiul vedetei
Gabriela și Dani Oțil, în „excursie” cu metroul, alături de fiul lor. Reacția simpatică a lui Tiago: „Am prins viteză!”
Gabriela și Dani Oțil, în „excursie” cu metroul, alături de fiul lor. Reacția simpatică a lui Tiago: „Am prins viteză!”
Unica.ro
Zodia care va avea parte de cel mai frumos Crăciun! Se deschide ușa norocului pentru acești nativi și primesc cadou tot ce și-au dorit: dragoste, liniște, fericire
Zodia care va avea parte de cel mai frumos Crăciun! Se deschide ușa norocului pentru acești nativi și primesc cadou tot ce și-au dorit: dragoste, liniște, fericire
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
„Am rugat-o s-o fotografiez și a acceptat”. Tudor Chirilă, impresionat de o femeie la metrou. Ce i-a atras atenția artistului. Mesajul lui s-a viralizat rapid
„Am rugat-o s-o fotografiez și a acceptat”. Tudor Chirilă, impresionat de o femeie la metrou. Ce i-a atras atenția artistului. Mesajul lui s-a viralizat rapid
Drama unui fost star TV. A ajuns să trăiască pe străzi și cele mai recente imagini cu el, în prag de sărbători, sunt greu de privit! „Cred cu tărie că își poate reveni”, spune un prieten. Din păcate, până și mama lui a renunțat să mai creadă că o să se facă bine
Drama unui fost star TV. A ajuns să trăiască pe străzi și cele mai recente imagini cu el, în prag de sărbători, sunt greu de privit! „Cred cu tărie că își poate reveni”, spune un prieten. Din păcate, până și mama lui a renunțat să mai creadă că o să se facă bine
catine.ro
Ce se întâmplă dacă mănânci același mic dejun în fiecare zi. Beneficii și contraindicații
Ce se întâmplă dacă mănânci același mic dejun în fiecare zi. Beneficii și contraindicații
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ceaiul care îți poate îmbunătăți starea de spirit. Recomandările specialiștilor
Ceaiul care îți poate îmbunătăți starea de spirit. Recomandările specialiștilor
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat pe fani
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat pe fani
Mai multe din fashion
5 motive pentru care să investești într-o geantă de culoare neutră
5 motive pentru care să investești într-o geantă de culoare neutră
Fashion

Alege cea mai versatilă geantă în care merită să investești și care nu se va demoda niciodată!

+ Mai multe
Tendințe modă: Business affair
Tendințe modă: Business affair
Fashion

Vremea ținutelor plictisitoare de birou a trecut de mult.

+ Mai multe
Punk glam, cel mai cool fashion trend al momentului
Punk glam, cel mai cool fashion trend al momentului
Fashion

Apelează la elementele clasice, dar mereu actuale, ale unui stil punk reinterpretat.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC