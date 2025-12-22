Top 7 bijuterii pe care să le porți de Crăciun

O bijuterie nu are doar rolul de a schimba o ținută, ea este purtată de cele mai multe ori pentru însemnătatea pe care o are. Aceasta poate fi moștenită, primită cadou de la o persoană dragă sau pur și simplu aleasă de noi înșine, dintr-un loc special, într-un moment special, pe care nu vrem să îl dăm uitării.

Pe scurt, bijuteriile ne duc mereu cu gândul la ceva sentimental, emoțional, mai mult decât piesele vestimentare, așadar este foarte important cum le alegem. În plus, bijuteriile nu se demodează, nu se deteriorează și nici nu se devalorizează.

Iată câteva bijuterii și idei de styling pe care ți le propunem noi pentru o lună festivă:

1. Bijuteria fantezie

O bijuterie fantezie, oversized, de la Pearl Octopussy îți va împodobi o ținută minimalistă și te va introduce în lumea suprarealistă creată de Elsa Schiaparelli.

2. Culori puternice

Probabil nu te-ai gândit până acum să porți pe aceeași mână un inel cu piatră roz dar și unul cu piatră verde, ambele suficient de mari pentru a fi vizibile și pline de personalitate. Inspiră-te de la Casiani pentru un astfel de styling cu jewel tones.

3. Cerceii supradimensionați

Cerceii mari cu diamante și un design spectaculos pot fi considerați piesa de rezistență a unei ținute de seară dar nu numai. Ce ar fi să îi porți cu un tricoul alb uber cool și o pereche de jeansi? Kultho are cea mai potrivită selecție pentru astfel de bijuterii.

4. Multiple brățări

Poartă cât mai multe brățări „tenis” pe aceeași mână astfel încât să obții un efect maxim, atunci când vine vorba despre strălucire. Ei bine da, poți purta aceste brățări chiar și cu o jachetă din piele sau cu un hoodie gri. Cea mai interesantă selecție este disponibilă la The Collector.

5. Old but new

La Joule Project găsești cel mai cool concept de a mixa o bijuterie veche care îți este dragă dar în care nu te mai regăsești din punct de vedere estetic, cu un suflu nou, dat de designerul Raluca Leafu. Nu trebuie decât să ai curaj să fii fashionable!

6. Cercei atipici

Inspiră-te de la Inna (no 1 fashionista in town) & Stil Diamonds și poartă cerceii prețioși într-un fel atipic. Astfel vei simți că ai dat și tu o nouă aură bijuteriilor tale clasice.

7. Talismane

Talismanele au o istorie a lor, dar astăzi îți poți crea și tu propria poveste legată de talismanele care însemnă ceva pentru tine. Cu cât porți mai multe cu atât te vei simți mai împlinită! Alege-le pe cele de la Pandora, sunt moderne și ușor de asortat între ele.

Foto: PR

