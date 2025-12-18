Antony Price, designer-ul din spatele lui Bowie, a murit la vârsta de 80 de ani

Vizionar al glam-ului britanic și una dintre figurile care au unit definitiv moda cu muzica, Antony Price a murit la vârsta de 80 de ani. Moștenirea lui rămâne vizibilă în felul în care înțelegem astăzi stilul, atitudinea și spectacolul.

  de Georgescu Daria
Antony Price (stanga), 22 de ani, 1968
Antony Price nu a fost niciodată un designer convențional și nici nu și-a dorit asta. A creat haine care nu existau pentru a fi privite de la distanță, ci pentru a fi trăite pe scenă, sub reflectoare, în mișcare. Odată cu moartea sa, industria modei pierde una dintre figurile care au înțeles cel mai bine cum stilul poate deveni limbaj cultural.

Format la Royal College of Art, Price s-a impus în anii ’70 într-un moment în care Londra fierbea de energie creativă. A fost epoca în care granițele dintre modă, muzică și artă începeau să se dizolve, iar el s-a aflat exact în centrul acestei revoluții. Creațiile sale pentru Roxy Music au redefinit estetica glam: costume fluide, siluete dramatice, o eleganță ambiguă care sfida convențiile masculinității clasice.

Influența lui s-a extins rapid. David Bowie a fost unul dintre artiștii care au rezonat profund cu viziunea lui Price — un designer capabil să traducă vizual ideea de transformare, identitate fluidă și teatralitate. „Antony înțelegea că hainele pot spune o poveste înainte ca muzica să înceapă', spunea Bowie într-un interviu din anii 80.

În anii 80, Price a devenit arhitectul unui nou tip de eleganță pop. Costume sharp, croieli precise, culori care sfidau rigiditatea tailoring-ului tradițional. Toate acestea au definit look-ul Duran Duran, una dintre trupele care au făcut din imagine un element esențial al succesului global. „Ne-a oferit o armură modernă. Ne simțeam mai înalți, mai puternici, mai siguri pe noi', declara Nick Rhodes despre colaborarea cu designer-ul.

Deși extrem de influent, Antony Price a rămas mereu discret. Nu a urmărit niciodată statutul de superstar al modei, iar numele lui a circulat mai mult în cercurile creative decât în mainstream. Cu toate acestea, impactul său este vizibil în felul în care designerii contemporani abordează astăzi scena, performance-ul și ideea de identitate construită prin haine.

Pentru Price, moda nu a fost despre tendințe, ci despre prezență. Despre cum intri într-o încăpere, cum te miști, cum te vezi pe tine însuți. A fost un designer al atitudinii, nu al excesului, iar această filozofie îl face mai relevant ca oricând.

Moștenirea lui Antony Price trăiește dincolo de arhive și podiumuri, ea trăiește în fiecare moment în care moda și muzica se întâlnesc pentru a spune o poveste comună.

Foto: Instagram

