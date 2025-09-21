Moda, arhitectura și regulile lui Vitruviu

Am studiat arhitectura și, inevitabil, am ajuns să mă raportez la Vitruviu, cel care a lăsat una dintre primele definiții ale unei construcții reușite: frumusețe, funcționalitate și durabilitate. Trei reguli aparent simple, dar care s-au dovedit a fi universale. În timp, am înțeles că ele nu se aplică doar în arhitectură, ci și în modă. O rochie, un costum sau chiar o pereche de sneakers pot fi privite ca niște clădiri în miniatură, cu structură, volum și detalii. Și exact ca în arhitectură, doar atunci când toate cele trei criterii sunt bifate, moda devine relevantă și rezistă în timp.

Frumusețea este intrarea triumfală a modei. E ceea ce simți când vezi pentru prima dată rochia de bal a lui Charles James sau acel moment legendar când Alexander McQueen a trimis pe podium manechine în rochii stropite cu spray paint live. Este uimirea care face ca moda să fie spectacol, vis, emoție.

În istorie, frumusețea a fost mereu reinterpretată: de la corsetele rigide care modelau trupul feminin în epoca victoriană, la eliberarea propusă de Chanel în anii ’20, când a dat la o parte straturile inutile și a lăsat silueta să respire. Balenciaga a sculptat țesăturile cu aceeași precizie cu care un arhitect ridică o catedrală, iar Vionnet a lăsat materialul să cadă natural, ca un pod suspendat între mișcare și structură.

Astăzi, frumusețea în modă se exprimă prin capacitatea de a surprinde și de a rămâne memorabilă: de la show-urile teatrale semnate de Daniel Roseberry pentru Schiaparelli, până la minimalismul cool al lui Phoebe Philo, care a redefinit ce înseamnă să fii chic în viața reală. La fel ca în arhitectură, frumusețea este acel „wow factor” care oprește privirile și se transformă în reper.

La fel ca o clădire, haina trebuie să fie locuibilă. Ce rost are un palat dacă nimeni nu poate deschide ușa? Coco Chanel a știut asta când a introdus jersey-ul elastic, un material banal, în garderoba de lux, schimbând pentru totdeauna felul în care femeile se mișcau. Yves Saint Laurent a dus ideea mai departe, dând femeilor Le Smoking, un costum la fel de sexy ca o rochie de seară, dar infinit mai liber.

Funcționalitatea e și motivul pentru care trench-ul Burberry, născut ca haină militară, a ajuns un simbol urban. Sau pentru care sneakers-ul a trecut din sala de sport pe front row la Paris Fashion Week. Cultura pop a făcut restul: Carrie Bradshaw alerga pe tocuri prin New York, dar generația Gen Z își construiește outfit-ul în jurul unei perechi de sneakers.

Astăzi, funcționalitatea nu mai e opusă frumuseții, ci aliatul ei. Prada a făcut din nailon un material de lux, iar designerii japonezi, Yohji Yamamoto și Issey Miyake, au demonstrat că poți să creezi piese spectaculoase, dar și perfect purtabile, care se pliază, se împachetează și se se transformă.

Durabilitatea este testul suprem. Și în arhitectură, și în modă. Unele clădiri devin repere culturale, la fel cum unele piese vestimentare devin eterne. Sacoul Chanel, cu lanțul discret cusut în tiv pentru a-l face să cadă perfect, este echivalentul unui monument modernist. Geanta Hermès Birkin, născută dintr-o întâmplare într-un avion, este acum un reper al luxului atemporal.

Durabilitatea înseamnă și să construiești cu gândul la viitor. Într-o eră dominată de fast-fashion, tot mai mulți designeri reiau principiul vitruvian, pledând pentru piese de calitate, care să reziste. Phoebe Philo, Stella McCartney sau brand-urile sustenabile emergente nu creează doar haine, ci arhitecturi ale unei lumi mai responsabile.

Vitruviu nu a scris niciodată despre modă, dar dacă ar fi văzut creațiile lui Rei Kawakubo sau defilările futuriste ale lui Thierry Mugler, ar fi recunoscut în ele același echilibru pe care îl cerea oricărei construcții. Moda este arhitectura corpului, iar corpul nostru e cea mai intimă clădire pe care o locuim.

În definitiv, o ținută bună trebuie să fie ca o casă bună: să te facă să te simți protejată, să te inspire și să îți reamintească, zi de zi, că frumusețea, funcționalitatea și durabilitatea sunt mai mult decât reguli, sunt cheia unui stil care rămâne.

