Moda, arhitectura și regulile lui Vitruviu

La facultate am învățat că orice construcție bună trebuie să bifeze trei criterii simple: frumusețe, funcționalitate și durabilitate. Ce n-am bănuit atunci e că aceleași reguli guvernează și moda.

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Georgescu Daria
Carrie Bradshaw
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

Am studiat arhitectura și, inevitabil, am ajuns să mă raportez la Vitruviu, cel care a lăsat una dintre primele definiții ale unei construcții reușite: frumusețe, funcționalitate și durabilitate. Trei reguli aparent simple, dar care s-au dovedit a fi universale. În timp, am înțeles că ele nu se aplică doar în arhitectură, ci și în modă. O rochie, un costum sau chiar o pereche de sneakers pot fi privite ca niște clădiri în miniatură, cu structură, volum și detalii. Și exact ca în arhitectură, doar atunci când toate cele trei criterii sunt bifate, moda devine relevantă și rezistă în timp.

Frumusețea este intrarea triumfală a modei. E ceea ce simți când vezi pentru prima dată rochia de bal a lui Charles James sau acel moment legendar când Alexander McQueen a trimis pe podium manechine în rochii stropite cu spray paint live. Este uimirea care face ca moda să fie spectacol, vis, emoție.

În istorie, frumusețea a fost mereu reinterpretată: de la corsetele rigide care modelau trupul feminin în epoca victoriană, la eliberarea propusă de Chanel în anii ’20, când a dat la o parte straturile inutile și a lăsat silueta să respire. Balenciaga a sculptat țesăturile cu aceeași precizie cu care un arhitect ridică o catedrală, iar Vionnet a lăsat materialul să cadă natural, ca un pod suspendat între mișcare și structură.

Astăzi, frumusețea în modă se exprimă prin capacitatea de a surprinde și de a rămâne memorabilă: de la show-urile teatrale semnate de Daniel Roseberry pentru Schiaparelli, până la minimalismul cool al lui Phoebe Philo, care a redefinit ce înseamnă să fii chic în viața reală. La fel ca în arhitectură, frumusețea este acel „wow factor” care oprește privirile și se transformă în reper.

La fel ca o clădire, haina trebuie să fie locuibilă. Ce rost are un palat dacă nimeni nu poate deschide ușa? Coco Chanel a știut asta când a introdus jersey-ul elastic, un material banal, în garderoba de lux, schimbând pentru totdeauna felul în care femeile se mișcau. Yves Saint Laurent a dus ideea mai departe, dând femeilor Le Smoking, un costum la fel de sexy ca o rochie de seară, dar infinit mai liber.

Funcționalitatea e și motivul pentru care trench-ul Burberry, născut ca haină militară, a ajuns un simbol urban. Sau pentru care sneakers-ul a trecut din sala de sport pe front row la Paris Fashion Week. Cultura pop a făcut restul: Carrie Bradshaw alerga pe tocuri prin New York, dar generația Gen Z își construiește outfit-ul în jurul unei perechi de sneakers.

Astăzi, funcționalitatea nu mai e opusă frumuseții, ci aliatul ei. Prada a făcut din nailon un material de lux, iar designerii japonezi, Yohji Yamamoto și Issey Miyake, au demonstrat că poți să creezi piese spectaculoase, dar și perfect purtabile, care se pliază, se împachetează și se se transformă.

Durabilitatea este testul suprem. Și în arhitectură, și în modă. Unele clădiri devin repere culturale, la fel cum unele piese vestimentare devin eterne. Sacoul Chanel, cu lanțul discret cusut în tiv pentru a-l face să cadă perfect, este echivalentul unui monument modernist. Geanta Hermès Birkin, născută dintr-o întâmplare într-un avion, este acum un reper al luxului atemporal.

Durabilitatea înseamnă și să construiești cu gândul la viitor. Într-o eră dominată de fast-fashion, tot mai mulți designeri reiau principiul vitruvian, pledând pentru piese de calitate, care să reziste. Phoebe Philo, Stella McCartney sau brand-urile sustenabile emergente nu creează doar haine, ci arhitecturi ale unei lumi mai responsabile.

Vitruviu nu a scris niciodată despre modă, dar dacă ar fi văzut creațiile lui Rei Kawakubo sau defilările futuriste ale lui Thierry Mugler, ar fi recunoscut în ele același echilibru pe care îl cerea oricărei construcții. Moda este arhitectura corpului, iar corpul nostru e cea mai intimă clădire pe care o locuim.

În definitiv, o ținută bună trebuie să fie ca o casă bună: să te facă să te simți protejată, să te inspire și să îți reamintească, zi de zi, că frumusețea, funcționalitatea și durabilitatea sunt mai mult decât reguli, sunt cheia unui stil care rămâne.

Citește și: Tendințe modă: Noile drapaje

Foto: Instagram, Profimedia, Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) 490 RON Cumpără acum
Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin 269 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 390 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade 69.9 RON Cumpără acum
James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) 550 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Barbiecore sau Wednesday-goth – două trenduri, aceeași generație
Fashion
Barbiecore sau Wednesday-goth – două trenduri, aceeași generație
Prada, în mijlocul unei controverse. Brand-ul lansează pantofi care seamănă cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român
Fashion
Prada, în mijlocul unei controverse. Brand-ul lansează pantofi care seamănă cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român
Tendințe modă: Noile drapaje
Fashion
Tendințe modă: Noile drapaje
Pet fashion: când animalele de companie definesc stilul
Fashion
Pet fashion: când animalele de companie definesc stilul
Tendințe modă: Violet vs baby blue
Fashion
Tendințe modă: Violet vs baby blue
Tendințe modă: Oversized everything
Fashion
Tendințe modă: Oversized everything
Libertatea
Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce fiul său, Toto, se află în arest. Giovanni Becali a reacționat: „Știau că are probleme cu cocaina”
Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce fiul său, Toto, se află în arest. Giovanni Becali a reacționat: „Știau că are probleme cu cocaina”
Imagini de la aniversarea fetiței Elenei Udrea. Eva Maria a împlinit 7 ani, iar părinții i-au organizat o petrecere. „Tu ești lumina mea”
Imagini de la aniversarea fetiței Elenei Udrea. Eva Maria a împlinit 7 ani, iar părinții i-au organizat o petrecere. „Tu ești lumina mea”
Gestul neașteptat făcut de Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu. Cum vrea să o împace pe fosta soție
Gestul neașteptat făcut de Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu. Cum vrea să o împace pe fosta soție
Cum arată camera gemenilor Roxanei Nemeș. Imagini din vila de 1 milion de euro a vedetei
Cum arată camera gemenilor Roxanei Nemeș. Imagini din vila de 1 milion de euro a vedetei
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Haine de birou în tendințele toamnei
Haine de birou în tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Din ce câștigă bani Ella Vișan după Insula Iubirii 2025. Afacerea surprinzătoare la care nu mulți s-ar fi gândit
Din ce câștigă bani Ella Vișan după Insula Iubirii 2025. Afacerea surprinzătoare la care nu mulți s-ar fi gândit
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Cu ce se ocupă Tily Niculae în prezent. Ce decizie neașteptată a luat în privința carierei sale
Cu ce se ocupă Tily Niculae în prezent. Ce decizie neașteptată a luat în privința carierei sale
Prințul Harry a împlinit 41 ani. Ce fotografie nemaivăzută până acum a postat Meghan Markle cu soțul ei
Prințul Harry a împlinit 41 ani. Ce fotografie nemaivăzută până acum a postat Meghan Markle cu soțul ei
Unica.ro
Imaginile fac înconjurul lumii! Ce au remarcat oamenii în cele mai noi poze cu Melania și Donald Trump
Imaginile fac înconjurul lumii! Ce au remarcat oamenii în cele mai noi poze cu Melania și Donald Trump
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu este mândria fostului fotbalist, singura cu care nu a avut niciodată probleme. Dar stai să o vezi pe mama ei, Letiția Bunea!
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu este mândria fostului fotbalist, singura cu care nu a avut niciodată probleme. Dar stai să o vezi pe mama ei, Letiția Bunea!
Nu eram pregătiți să vedem aceste poze!! Cum a ajuns să arate "Betty cea urâtă" la 52 de ani!! Actrița Ana Maria Orozco e de nerecunoscut / FOTO
Nu eram pregătiți să vedem aceste poze!! Cum a ajuns să arate "Betty cea urâtă" la 52 de ani!! Actrița Ana Maria Orozco e de nerecunoscut / FOTO
catine.ro
Puterea ta spirituală secretă, în funcție de data nașterii. Ce arată numerologia
Puterea ta spirituală secretă, în funcție de data nașterii. Ce arată numerologia
Puterea ta spirituală secretă, în funcție de data nașterii. Ce arată numerologia
Puterea ta spirituală secretă, în funcție de data nașterii. Ce arată numerologia
Alimente recomandate dacă suferi de migrenă vestibulară. Ce arată specialiștii
Alimente recomandate dacă suferi de migrenă vestibulară. Ce arată specialiștii
Cât de repede poți să slăbești în mod sănătos. Adevărul din spatele kilogramelor
Cât de repede poți să slăbești în mod sănătos. Adevărul din spatele kilogramelor
Mai multe din fashion
Moștenitorii lui Armani. Cine va continua tradiția unui imperiu construit pe eleganță?
Moștenitorii lui Armani. Cine va continua tradiția unui imperiu construit pe eleganță?
Fashion

Moartea legendarului designer a iscat imediat întrebări despre cine vor fi moștenitorii lui Armani, cei care vor conduce mai departe o afacere de miliarde, construită pe fondul unei inegalabile eleganțe.

+ Mai multe
Giorgio Armani a murit. Celebrul creator de modă s-a stins din viață la 91 de ani
Giorgio Armani a murit. Celebrul creator de modă s-a stins din viață la 91 de ani
Fashion

Giorgio Armani a murit. Celebrul creator de modă avea 91 de ani.

+ Mai multe
Sfârșitul erei Wintour. Începutul erei Malle.
Sfârșitul erei Wintour. Începutul erei Malle.
Fashion

După 37 de ani dominați de Anna Wintour, Condé Nast o numește pe Chloe Malle, fiica actriței Candice Bergen și a regizorului Louis Malle, la conducerea Vogue US. Un moment care marchează sfârșitul unei ere și începutul unei conversații necesare despre privilegii, schimbare și viitor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC