Casa de modă Schiaparelli redefinește bijuteriile clasice

Se spune că bijuteriile sunt cele mai bune prietene ale unei femei. În viziunea casei de modă Schiaparelli, unde trecutul se împletește cu viitorul, bijuteriile sunt extensii ale sufletului, care pulsează asemenea unei inimi adevărate.

  de  ELLE.ro
Casa de modă Schiaparelli redefinește bijuteriile clasice

De Alexandra Florian

„The Beating Heart Necklace” a fost prezentat în cadrul colecției toamnă/iarnă 2025-2026, intitulată „Back to the Future”. Daniel Roseberry, directorul de creație al casei de modă Schiaparelli, a păstrat elemente definitorii ale ținutelor, pentru că interesul pentru anatomie este o temă recurentă, diverse părți ale corpului fiind transformate în elemente decorative, precum buzunare în forme de buze sau celebra „Skeleton Dress”.

Colecția face o călătorie în timp către perioada interbelică, înainte ca fondatoarea casei de modă, Elsa Schiaparelli, să plece din Paris în timpul celui de-al doilea război mondial. Preponderent monocromă, cu ținute albe sau negre, colecția evocă o perioadă în care frumusețea și haosul coexistau. Roseberry a mărturisit că și-a dorit să renunțe la culori și la orice element modernist, sugerând că viitorul modei s-ar putea ascunde în formele trecutului.

Pata de culoare a fost reprezentată de colierul roșu în formă de inimă, care nu doar că strălucea, dar și pulsa asemenea organului uman din cutia toracică. O combinație între spectacol și vulnerabilitate, colierul poate fi considerat o metaforă a vieții expuse, a emoțiilor lăsate la vedere, dincolo de prejudecăți. Bijuteria a fost completată de o rochie din satin, tot roșie, care dădea impresia că este purtată invers. Spatele rochiei imita silueta feminină, cu materialul sculptat în așa fel încât să redea conturul sânilor, al abdomenului și al taliei. Această reprezentare fidelă a corpului feminin invită publicul să reflecte asupra relației cu propriul corp. Expunerea părților intime este un omagiu adus trupului uman, în totalitate, cu toate componentele sale.

Colierul a fost inspirat de celebra broșă „The Royal Heart” a lui Salvador Dalí. Broșa reprezintă o inimă din aur, iar în centrul acesteia se află o cavitate dreptunghiulară care conține o altă inimă din pietre de rubin. Cea din urmă are integrat un mecanism care îi permite să pulseze precum o inimă reală. Coroana, poziționată în vârful bijuteriei, sugerează preferința pentru emoții, pentru iubire, în detrimentul minții raționale. Artistul suprarealist, prieten apropriat al Elsei Schiaparelli, a colaborat cu aceasta în anii ’30, iar influența sa continuă să-și facă simțită prezența prin creațiile casei de modă.

O creație emblematică a celor doi artiști este o rochie albă, pe care Dalí a pictat un homar, considerat un simbol al sexualității prezentat frecvent în arta pictorului. Poziționarea homarului în partea de jos a rochiei, cu coada înspre zona pelviană, a fost considerat un gest îndrăzneț într-o perioadă cu tendințe conservatoare. Rochia a fost purtată de Wallis Simpson, o femeie divorțată, care avea o relație cu Ducele de Windsor, fostul rege al Marii Britanii care abdicase pentru a se căsători cu aceasta. Astfel, rochia a reprezentat un simbol al rebeliunii față de normele clasice ale modei, dar și față de regulile Bisericii Anglicane.

O altă invenție menită să ironizeze convențiile modei este „The Shoe Hat”, o pălărie care arată exact ca un pantof cu toc, așezat cu talpa în sus pe cap. Pălăria sfidează logica și sugerează o readaptare a articolelor vestimentare.

Într-o lume în care se vorbește tot mai mult despre arta de a stiliza o ținută, bijuteriile au devenit un articol vestimentar obligatoriu. Nu este suficient să te joci cu texturi și culori, ci trebuie să adaugi un plus de originalitate cu accesoriul potrivit la locul potrivit. Fie că vorbim despre cercei, lanțuri, inele sau brățări, aceste mici piese aurii și argintii s-au transformat în ceva mai mult decât niște simple bijuterii, devenind opere de artă. Iar Schiaparelli a reconfirmat acest lucru de mai multe ori prin creațiile sale.

Urmând aceeași idee de reinterpretare a corpului uman, casa Schiaparelli a surprins din nou în 2021, când Bella Hadid a purtat la Cannes un colier auriu în formă de plămâni. Bronhiile strălucitoare ale colierului acopereau pieptul modelului, lăsat gol de o rochie neagră cu un decolteu adânc. Bijuteria a avut un impact vizual puternic, având în vedere contextul pandemiei de la acea vreme, când amenințarea asupra sănătății se amplificase la nivel global. Astfel, Schiaparelli s-a gândit la plămâni dincolo de funcția vitală a acestora, transformându-i într-un obiect de artă.

Alt exemplu de bijuterii suprarealiste sunt cerceii „Anatomic Bijoux”, confecționați din alamă și decorați cu perle și cristale, din linia de bijuterii ready-to-wear a casei Schiaparelli. Cerceii sunt asimetrici, iar fiecare dintre ei reprezintă alte părți ale corpului: un nas cu piercing, niște buze sau o ureche cu accesorii.

Coco Chanel, așa-zisa rivală a Elsei Schiaparelli, a popularizat perlele ca accesoriu. De atunci până la acceptarea combinației de auriu și argintiu în aceeași ținută, bijuteriile au continuat să fie reinventate pe zi ce trece. Transformarea bijuteriilor clasice în forme neconvenționale a devenit o nouă formă de expresie a personalității, atât pentru designeri, cât și pentru cei care le poartă.

Când te gândești la o bijuterie, nu-ți imaginezi că aceasta ar reprezenta un organ uman. Te gândești la ceva mic și fragil. Schiaparelli propune o schimbare de perspectivă, în care bijuteriile să nu mai fie doar accesorii care decorează corpul, ci să devină ele însele părți ale corpului. Reprezentarea intimității, prin accesorii și articole vestimentare, este un memento că tocmai lucrurile despre care credem că ne fac vulnerabili pot deveni surse de creativitate, asumare și expresivitate. Astfel, colecțiile integrează în continuare aspectele definitorii ale casei de modă, conturate încă din vremea Elsei Schiaparelli, păstrând bijuteriile supradimensionate drept un simbol.

Foto: Instagram Schiaparelli, Daniel Roseberry, Profimedia

