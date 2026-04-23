Ținutele fabuloase din Diavolul se îmbracă de la Prada 2: ce spune designerul de costume Molly Rogers?

În Diavolul se îmbracă de la Prada 2, distribuția principală a primului film se întoarce, laolaltă cu personajele deja iconice pe care le-au întruchipat Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci. Desigur, peisajul presei glossy care a constituit universul atât de glam al primului film e schimbat integral: deși la fel de glam, acum competiția acerbă pe care revistele trebuie să o ducă cu alte tipuri de conținut e extrem de intensă, și chiar între Miranda și Emily, fosta sa asistentă, are loc o bătălie.

Diavolul de îmbracă de la Prada 2 e regizat tot de David Frankel, iar scenariul e scris tot de Aline Brosh McKenna, însă în distribuție apar o sumedenie de nume noi, printre care Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak și Conrad Ricamora.

Noi sunt și ținutele pe care le poartă personajele, menite să redea atmosfera luxoasă și vibe-ul fashionable al domeniului în care are loc acțiunea, iar de ele s-a ocupat în principal designerul de costume Molly Rogers, care a lucrat și la primul film, sub îndrumarea iconicei Patricia Field. De altfel, cele două, care sunt și bune prietene, au colaborat la mai multe proiecte care și-au lăsat amprenta pe moda vremurilor lor, Sex and the City sau Ugly Betty numărându-se printre acestea.

20 de ani după acțiunea din producția inițială, Diavolul se îmbracă de la Prada 2 își surprinde eroii mai maturi, iar evoluția lor stilistică vizibilă pe ecran surprinde deceniile care s-au scurs de la momentul la care i-am cunoscut. Miranda Priestly, interpretată de Meryl Streep, e poate ceva mai relaxată, dar ținutele sale evocă același aer autoritar. Andy, personajul lui Anne Hathaway, întruchipează acum newyorkeza sofisticată și ocupată, care a avut și experiența lumii modei; în vreme ce Emily, care lucrează la Dior, este mult mai îndrăzneață decât obișnuia să fie, purtând piese de la Rick Owens sau Vivienne Westwood, label-uri avangardiste, ale căror ținute ies în evidență. Cât despre Nigel, directorul creativ interpretat de Stanley Tucci, el își păstrează afinitatea pentru eleganța clasică, cu un touch flamboaiant la fiecare ținută.

„În ceea ce privește totul – scenariul, distribuția – în opinia mea, este un film perfect. Sunt o mare fană a primului film. N-aș spune niciodată că încerc să o întrec pe Patricia Field; apreciez munca celei mai bune prietene ale mele, sub îndrumarea căreia am lucrat la primul film. Și ea a fost nominalizată la Oscar, pe bună dreptate. Dar am preluat multe elemente de la ea, în mod natural, fiind prietena ei de o viață. Dar am creat și câteva ținute ‘surori’. Vă voi da un exemplu rapid. Există discursul Cerulean, în care Miranda poartă un bolero Bill Blass cu nasturi aurii. Am simțit că ‘sora’ acelei ținute era jacheta cu ciucuri (Dries Van Noten, n.red.) din al doilea film. Este la fel de ornamentată, știi, este la fel de ‘Editrix’ ca cea din original. Așa că am făcut mici referințe de genul ăsta, din când în când. Un semn de respect, da, și cred că oamenii vor observa mici detalii de genul ăsta, mai ales din departamentul meu, pentru că avem ocazia să ne jucăm cu astfel de lucruri.”, a declarat designerul de costume Molly Rogers pe covorul roșu al premierei londoneze a Diavolul se îmbracă de la Prada 2.

Întrebată despre eforturile făcute pentru a crea garderobele unor personaje atât de fashionable, Rogers a vorbit despre dificultatea de a crea chiar și cele mai relaxate dintre ținute.

„Ajungi să investești atât de mult chiar și într-un look cu blugi, cum ar fi Miranda în blugi, în Hamptons. A fost ceva important să o vedem relaxată acasă. Te întrebi: avem look-ul relaxat potrivit pentru vacanță? Știi, pur și simplu totul contează. Vrei doar să dai tot ce ai mai bun.”

Cât despre ținuta preferată pe care designerul de costume Molly Rogers a conceput-o pentru Diavolul se îmbracă de la Prada 2, aceasta a povestit despre o ținută care nici măcar nu a rezistat la montaj:

„A existat o ținută preferată a mea, un Dior personalizat pentru Emily, și le-am îmbrăcat pe cele două asistente ale lui Emily în Richard Quinn, care este un designer din Anglia; iar echipa a adorat aceste trei ținute împreună, dar nu au ajuns în film. Dar știi, când echipa este înnebunită, pentru că ei au văzut totul, știi că este una bună.”

Diavolul se îmbracă de la Prada 2 ajunge în cinematografe din 29 aprilie.

Foto: 20th Century Studios, Forum Film

