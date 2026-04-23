Socrul lui Brooklyn Beckham, Nelson Peltz, dat în judecată de o menajeră. Ce acuzații i se aduc omului de afaceri

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Omul de afaceri Nelson Peltz se confruntă cu un proces deschis de o fostă menajeră, care îl acuză că nu a gestionat corespunzător comportamentul unui câine adoptat, despre care susține că a atacat-o în repetate rânduri. Potrivit Daily Mail, reclamanta Miledys Morejon solicită despăgubiri de 75.000 de dolari, invocând atât suferințe fizice, cât și psihice.

Conform relatărilor din Daily Mail, femeia susține că a fost „terorizată de un pitbull adoptat” și că, într-unul dintre episoade, a fost nevoită să îl țină la distanță folosind un accesoriu de aspirator. Mai mult, ea afirmă că, pentru a evita să fie mușcată, s-a ascuns într-un dulap, în timp ce câinele, pe nume Houdini, ar fi manifestat un comportament agresiv.

Reclamanta susține că animalul, provenit dintr-un adăpost, era „periculos și neantrenat” și că ar fi atacat-o de mai multe ori în 2023, la reședința familiei Peltz din Palm Beach, Florida, evaluată la aproximativ 300 de milioane de dolari, potrivit Daily Mail. Într-unul dintre incidentele invocate aceasta afirmă că animalul i-a rupt hainele în timpul unei tentative de atac. Într-un alt episod, Morejon spune că a căzut la pământ în timp ce încerca să fugă, după ce câinele ar fi sărit asupra ei.

În plângerea depusă, citată de Daily Mail, femeia susține că Houdini „avea o natură violentă, o dispoziție agresivă și/sau tendința de a ataca sau de a încerca să atace, lucru cunoscut sau care ar fi trebuit cunoscut” de familie. De asemenea, ea afirmă că incidentele din noiembrie 2023 ar fi avut loc „fără nicio provocare, brusc și fără avertisment”.

Femeia susține că a suferit „leziuni la spate, gât și ambii genunchi, pentru care a urmat mai multe proceduri de gestionare a durerii”, acuzând familia că „nu a asigurat, antrenat sau supravegheat în mod adecvat câinele pentru a preveni atacul”. Totodată, potrivit documentelor depuse la dosar, aceasta reclamă dureri fizice și psihice, dizabilități, afectări fizice, desfigurare, suferință emoțională, pierderi financiare și diminuarea capacității de a se bucura de viață.

De cealaltă parte, avocații lui Nelson Peltz contestă acuzațiile și solicită respingerea cazului. Potrivit Daily Mail, aceștia invocă existența unui semn „Atenție la câine” amplasat pe proprietate, argumentând că acesta ar trebui să îi exonereze de răspundere. „Este incontestabil că reclamanta nu a suferit o mușcătură de câine din partea animalului domnului Peltz și nici nu a existat vreun contact fizic cu acesta în momentul incidentului”, au transmis avocații.

Reprezentanții legali ai reclamantei susțin însă că aceasta intra întotdeauna în locuință printr-o intrare de serviciu și nu a văzut niciodată acel semn, potrivit Daily Mail.

Conform aceleiași surse, câinele i-ar fi fost oferit lui Peltz de fiica sa, Nicola Peltz Beckham, soția lui Brooklyn Beckham, în urmă cu aproximativ trei ani, de la adăpostul Yogi’s House, pe care actrița îl administrează.

Într-o postare pe Instagram din acea perioadă, Nicola Peltz scria:

„Acest videoclip mă face să plâng. Tatăl meu l-a adoptat pe Houdini, câine de la @itsyogishouse. Este prima lor noapte ca familie”.

Potrivit documentelor din dosar, citate de Daily Mail, Morejon nu comunica direct cu membrii familiei Peltz, inclusiv cu Nelson și soția sa, Claudia, ci primea instrucțiuni de la un manager din cadrul agenției M&M Security Inc., care o angajase. În cadrul unei depoziții din septembrie anul trecut, aceasta a declarat că nu interacționa direct cu familia și că sarcinile îi erau transmise de „domnul Charles”.

Întrebată dacă îngrijirea câinilor făcea parte din atribuțiile sale, ea a confirmat: „Da, da”, adăugând că rolul său includea să „îl salute și să îl mângâie… iar unele dintre fete îi dădeau biscuiți pentru câini”.

Avocații lui Peltz susțin că femeia era colaborator independent și că, în aceste condiții, nu aveau „nicio obligație de protecție” față de aceasta. De asemenea, aceștia afirmă că versiunea reclamantei s-ar fi modificat în timp, de la un atac produs în timp ce se îndrepta spre lift, la varianta în care câinele ar fi urmărit-o în interior, determinând-o să fugă și să cadă, potrivit Daily Mail.

Echipa juridică a lui Peltz a mai solicitat ca, în eventualitatea unui proces, să fie excluse referirile la averea și statutul său financiar, argumentând că jurații ar putea fi influențați de astfel de informații și ar putea aplica „teoria buzunarelor adânci”.

În replică, avocații reclamantei susțin că procedura de administrare a probelor nu este finalizată și că martori importanți, inclusiv Nicola Peltz Beckham, nu au fost încă audiați, considerând că solicitarea de respingere este „prematură și nefondată”.

Totodată, echipa lui Peltz a cerut reducerea eventualelor cheltuieli medicale, susținând că tratamentele ar fi fost acordate „în schimbul promisiunii de plată din orice despăgubire obținută” și solicitând documentație completă privind investigațiile și intervențiile medicale.

Acțiunea în instanță a fost depusă în luna mai a anului trecut, iar în octombrie a fost propusă o înțelegere amiabilă, refuzată de reclamantă, astfel că procesul continuă, potrivit Daily Mail.

Nu este pentru prima dată când Nelson Peltz este implicat într-un litigiu intens mediatizat. Omul de afaceri, a cărui avere este estimată la aproximativ 2 miliarde de dolari, a dat anterior în judecată organizatorii nunții fiicei sale, acuzând că nu au oferit „servicii de valoare” pentru un avans de 159.000 de dolari plătit pentru evenimentul fastuos al Nicolei cu Brooklyn Beckham. Litigiul și contraacțiunea au fost soluționate în noiembrie 2023, potrivit Daily Mail.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro