Alex Rodriguez și Jaclyn Cordeiro s-au despărțit după aproape trei ani de relație

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

După aproape trei ani de relație, Alex Rodriguez și Jaclyn Cordeiro s-au despărțit. Informația a fost confirmată pentru People de o sursă apropiată fostului cuplu, care a declarat că cei doi au rămas în relații bune după separare.

Potrivit sursei citate de People, fostul jucător al echipei New York Yankees și antrenoarea de fitness sunt „bine” în ciuda despărțirii.

Publicația TMZ a fost prima care a anunțat separarea, iar Jaclyn Cordeiro a oferit ulterior și o declarație oficială despre relația lor.

„Ca să clarific, Alex și cu mine luăm momentan puțin timp separat, însă între noi există în continuare iubire reciprocă, grijă și un respect profund atât unul pentru celălalt, cât și pentru familiile noastre. Continuăm să ne susținem reciproc și nu există absolut nicio animozitate, dramă sau poveste negativă aici”, a declarat aceasta pentru TMZ.

Cordeiro a explicat și faptul că traversează în prezent o perioadă dificilă pe plan personal.

„În această perioadă gestionez și o problemă serioasă de sănătate care implică un membru al familiei, așa că atenția mea este, în mod firesc, concentrată acolo”.

Relația dintre Alex Rodriguez și Jaclyn Cordeiro a devenit publică în toamna anului 2022, după ce cei doi au fost fotografiați împreună în Beverly Hills. La scurt timp după aceea, pe 17 decembrie 2022, și-au oficializat relația printr-o fotografie publicată pe Instagram. Imaginea îi surprindea pe Rodriguez, pe Cordeiro și pe cele două fiice ale fostului sportiv, în fața bradului.

„Din inimile noastre către ale voastre, Crăciun fericit”, scria Rodriguez în descrierea fotografiei.

De-a lungul relației, cei doi au apărut frecvent împreună atât în social media, cât și la evenimente sportive importante. În 2023, Jaclyn Cordeiro l-a însoțit pe Alex Rodriguez la Super Bowl LVII, iar cei doi au fost văzuți de mai multe ori în primul rând la meciurile echipelor Minnesota Timberwolves și Minnesota Lynx, organizații sportive la care Rodriguez este co-proprietar.

Înainte de relația cu Jaclyn, Rodriguez a format un cuplu cu Jennifer Lopez. Cei doi au început să se întâlnească în 2017 și s-au logodit doi ani mai târziu. Relația lor s-a încheiat în aprilie 2021.

„Am conștientizat că ne este mai bine ca prieteni și așteptăm cu nerăbdare să rămânem așa”, au scris cei doi într-o declarație comună la acea vreme. „Ne dorim tot ce este mai bun unul pentru celălalt și pentru copiii noștri”.

În același an, Jennifer Lopez s-a împăcat cu Ben Affleck, cu care fusese logodită anterior între 2002 și 2004. Cei doi s-au căsătorit în iulie 2022, în Las Vegas, iar în august au repetat ceremonia, de data aceasta în Georgia. În ziua în care ar fi împlinit doi ani de căsnicie, Lopez a depus actele de divorț.

Imediat după ce presa internațională a dezvăluit că Jennifer Lopez a decis să pună capăt căsniciei cu Affleck, fostul său logodnic, Alex Rodriguez, a transmis pe Instagram Stories un mesaj criptic despre alegerile pe care le faci în viață.

Fostul sportiv, în vârstă de 49 de ani, a repostat una dintre propriile sale declarații, care spunea: „Indiferent de calea pe care o alegi, asigură-te că tu ești cel care decide direcția”.

Însă, de-a lungul timpului, în ciuda despărțirii, Rodriguez a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Jennifer Lopez. Invitat în cadrul emisiunii Who’s Talking to Chris Wallace?, fostul sportiv a declarat că el și J.Lo au avut o relație minunată și că speră ca aceasta să aibă parte doar de lucruri bune.

„Am avut o experiență bună cu Jennifer. Îi doresc ei și copiilor, care sunt deștepți, frumoși și minunați, tot binele din lume”, a declarat Rodriguez.

Iar în cadrul The Martha Stewart Podcast, Alex a mărturisit că J.Lo este „cea mai talentată ființă”.

„Iată ce vă voi spune despre Jennifer, și le spuneam și unor colegi zilele trecute, este cea mai talentată ființă. Cea mai muncitoare. Și cred că este cea mai mare interpretă live din lume în acest moment”, i-a spus Alex Rodriguez lui Stewart.

„Ne-am simțit foarte bine. Mai important, întotdeauna am pus copiii pe primul loc în tot ceea ce am făcut”, a continuat el.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro