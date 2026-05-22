Gina Pistol, confesiuni despre relația cu Smiley. Cum gestionează cei doi conflictele în cuplu: „Dacă m-am enervat, spun tot ce am pe suflet”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și prezentatoarea TV s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Gina Pistol, despre cum este Smiley în rolul de tată

Gina Pistol a vorbit recent despre cum îl vede pe soțul ei, Smiley, în rolul de tată. Prezentatoarea TV susține că artistul dă dovadă de o răbdare incredibilă și o surprinde acest lucru la partenerul ei de viață.

„Să știi că îmi place foarte mult de el ca tată, pentru că stau și analizez, stau și urmăresc ce cuvinte folosește, câtă răbdare are. Deși el, pe scenă, emană căldură, este solar și e un om blând și bun, e un pic mai închis față de mine, e puțin mai introvertit. Eu sunt ca o carte deschisă, eu n-am „poker face.” Știi când sunt fericită, când sunt mai puțin fericită. Andrei, în schimb, știe să țină toată lumea și energiile celorlalți la distanță. Dar e un om bun. El, ca Andrei Tiberiu Maria, este alt om. Acasă îmi place foarte mult cum se joacă cu Josephine. Practic, se pune la mintea ei. Și mă uit la el după ce vine de la concert – el, care pe scenă e star – și apoi acasă se joacă cu fiica mea și fac balet… Mă distrează și îmi place foarte mult relația pe care o au ei și cum este el ca tată”, a spus Gina Pistol în podcast-ul „Tot ce nu spunem”, găzduit de Sore.

Gina Pistol, despre fiica ei, Josephine

Gina Pistol a făcut mărturisiri emoționante și despre fiica ei. Prezentatoarea e foarte mândră de Josephine, iar între cele două există o relație specială. Vedeta a dezvăluit care sunt calitățile pe care și-ar dori să le moștenească copilul ei de la ea și Smiley.

„De la mine, sincer, aș dori să moștenească zvâcul ăsta de războinică. Dar, na, ea are alt parcurs, cel puțin până acum, în comparație cu copilăria mea. E total diferit. Și eu cred că partea asta de războinică o am pentru că n-am avut încotro, știi? Dar aș vrea să aibă și ea puțin din asta, să nu fie… Adică e un copil foarte bun și, la un moment dat, mă uitam la ea și mă gândeam: „Băi, mamă, ce femeie mișto o să fii.” E și funny, e și empatică, e și isteață. Dar aș vrea să aibă și zvâcul ăsta de războinică, partea asta mai drăcoasă, așa, știi? Și de la Andrei mi-aș dori să moștenească partea asta foarte rațională. Andrei este foarte calculat, nu vorbește impulsiv. Eu sunt… dacă m-am enervat, spun tot ce am pe suflet, n-am filtru. El zice și, cumva, le spune trecute printr-un filtru, știi? E foarte diplomat. Eu nu sunt. Cred că diplomația de la Andrei.”

În ceea ce privește conflictele din cuplu, Gina Pistol a recunoscut că soțul ei, Smiley, el cel care cedează primul.

„El. Pentru că e diplomat și se înțelege mai bine, e mai așezat cu picioarele pe pământ. Eu mă duc… că eu, în trei minute, spun că te iubesc și că plec în lume și că nu mai vreau… Sunt exact ca un foc de paie. Mă aprind imediat, ard tot în jurul meu și apoi mă calmez”, a mai declarat ea la „Tot ce nu spunem.”

Citește și:

Situația neplăcută prin care trece Lora. De ce artista a fost nevoită să ceară protecția poliției: „M-au amenințat cu moartea, cu…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro