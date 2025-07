Gina Pistol, declarații emoționante despre fiica ei. Cu cine seamănă micuța: „Josephine e o combinație savuroasă dintre noi doi. De la mine cred că a luat…”

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și partenera lui de viață s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Josephine a împlinit în luna martie 4 ani, iar Gina Pistol și Smiley vorbesc mereu cu mândrie despre fiica lor. Într-un interviu acordat recent, prezentatoarea Masterchef România a făcut dezvăluiri emoționante despre fetița ei.

„Încercăm să fim părinți prezenți, implicați, dar și blânzi cu noi, ca oameni. Ne-am promis, de când s-a născut Josephine, că vrem să-i oferim nu perfecțiune, ci iubire, echilibru și autenticitate. Josephine e o combinație savuroasă dintre noi doi. De la mine cred că a luat sensibilitatea și simțul umorului, e foarte atentă la emoții, simte totul imediat. De la Andrei a moștenit simțul, expresivitatea și curiozitatea… pune întrebări toată ziua și are niște replici care ne lasă cu gura căscată. Ca personalitate, e un mic vulcan de energie și bucurie. Are o înțelepciune care nu încetează să ne uimească. Relația mea cu ea e profundă, ‘dincolo de cuvinte’, cum ar spune soțul. E cea mai sinceră oglindă a mea. M-a învățat ce înseamnă răbdarea, dar și iubirea aia care nu cere nimic în schimb. Iar relația cu Andrei este una extrem de specială, îl vede ca pe eroul ei, partenerul de joacă perfect, dar și refugiul ei în momentele mai sensibile. Ne topește cu un zâmbet și pe el, și pe mine”, a povestit prezentatoarea pentru VIVA! .

Ea a mai vorbit și despre modul în care organizează vacanțele în care pleacă împreună cu Smiley și fetița lor.

Invitată în emisiunea „La Măruță”, Gina Pistol a dezvăluit în direct care sunt defectele soțului ei, Smiley. Prezentatoarea TV consideră că artistul este mult prea calm, în comparație cu ea, care are o fire agitată.

„Defecte? Este foarte calm… pe mine mă scoate din sărite pentru eu sunt foarte agitată și el, uneori, este foarte calm și e fix opusul meu. Este bine, dar ca femeie mai ai nevoie să te cerți cu cineva și nu ai cu cine. Așa… nu știu ce, nu prea mai are. Nu… mai lăsa prosoapele pe jos, dar asta s-a rezolvat. Nu prea… Da, e prea calm! Nu e un lucru rău, dar uneori am și eu nevoie de cineva cu care să mă cert. E foarte calculat și nu am cu cine să mă cert uneori când vreau să mă cert. Aaa și mai are un defect, nu știe să deseneze, să nu-l pui să deseneze un soare sau un nor că nu…”, a declarat Gina Pistol.