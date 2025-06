Ce lucru important păstrează Gina Pistol de la nunta cu Smiley: „Ne-am dat seama că am uitat să…”

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și partenera lui de viață s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

La cununia civilă, Gina Pistol a fost îmbrăcată într-o rochie cu dantelă în zona bustului și mâneci largi pe care a accesorizat-o cu o pereche de sandale cu perle Jimmy Choo. De machiajul ei s-a ocupat Alexandra Crăescu, iar de coafură Adonis Enache. În ceea ce îl privește pe Smiley, el a purtat un costum bej clasic, creat de Irina Voinea. La petrecerea de nuntă au participat mai multe vedete din showbiz-ul autohton.

Recent, Gina Pistol a vorbit despre nunta ei cu Smiley și a dezvăluit că, din cauza agitației din acel moment important, a uitat să arunce buchetul. Prezentatoarea TV și-a dat seama de acest lucru abia la câteva zile după eveniment.

„Am și uitat să-l arunc. Atât de mare a fost distracția că la câteva zile după nuntă, ne-am dat seama că am uitat să arunc buchetul de nuntă. Atât de bine ne-am simțit la nuntă că am și uitat. El acum arată minunat. Am mai păstrat rochia, voal, a doua rochie de mireasă, pantofii – că au fost scumpi. Tot ce am avut la nuntă am păstrat. Copilul, soțul. Am păstrat tot”, a spus Gina Pistol pentru Libertatea.