Smiley și Gina Pistol au aniversat doi ani de căsătorie. Ce mesaj a transmis artistul: „Glume pe care doar noi le înțelegem…”

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și partenera lui de viață s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Smiley nu a lăsat ca aniversarea a doi ani de căsătorie cu Gina Pistol să treacă fără a transmite un mesaj, în stilul caracteristic, celei care îi este soție. Artistul a postat pe Instastory o imagine din ziua nunții, însoțită de un text emoționant.

Despre alegerea datei de 27 mai pentru propria nuntă, artistul a recunoscut într-un interviu că a fost mai degrabă o chestiune practică decât una sentimentală.

„Nu, nu are o semnificație specială. Am ales-o că atunci era liberă locația și ne-am dorit să fie o nuntă mai mult în aer liber decât în interior. Nu mai țin minte exact, dar cred că atunci am găsit liber.”