Dorian Popa, noi imagini spectaculoase de la nunta cu Andreea

Dorian Popa le-a oferit fanilor un nou motiv de entuziasm, după ce a publicat imagini spectaculoase de la nunta sa cu Andreea. Artistul și influencerul a împărtășit pe Instagram momente inedite din ziua cea mare, surprinzând atmosfera elegantă și detaliile impresionante ale evenimentului.

Postarea a atras rapid atenția urmăritorilor, mai ales datorită decorului grandios, realizat de 15.000 de lalele prinse într-o arcadă romantică. În descriere, Dorian Popa a scris simplu, dar sugestiv: „GANG” „15.000 lalele în arcadă”, făcând referire la unul dintre cele mai spectaculoase elemente ale nunții.

Dorian Popa și soția lui, Andreea, s-au căsătorit civil în cadrul unei ceremonii organizate pe malul lacului, în Buftea. Pentru această zi importantă, artistul a purtat un costum elegant, negru, alături de o cămașă albă și papion negru. În ceea ce o privește pe partenera lui, ea a schimbat două rochii de mireasă. Prima a fost tip sirenă, cu un voal impresionant, pe care a purtat-o la cununia civilă, iar a doua a fost una scurtă și cu mâneci lungi din dantelă, pe care a ales-o pentru petrecerea de după cununie. La eveniment a fost prezentă și mama lui Dorian Popa, Luminița Popa.

Dorian Popa și soția lui și-au răsfățat invitații cu un meniu fine dining, iar atmosfera a fost întreținută de o trupă care a oferit momente live cu diverse genuri muzicale.

Pe Instagram, Dorian Popa a împărtășit cu publicul său câteva imagini de la nuntă. Artistul a ținut să le mulțumească celor care s-au implicat în organizarea evenimentului, un proces care a durat patru săptămâni.

„Te iubesc.. și vă iubesc, oameni frumoși ce ați organizat acest eveniment IMPECABIL sub presiunea celor DOAR 4 săptămâni! NU am cuvinte de laudă pentru că ar fi PREA MICI. Mulțumim Doamne pentru TOT”, a transmis Dorian Popa pe Instagram.

Cât a costat rochia de mireasă aleasă de Andreea, soția lui Dorian Popa

În ceea ce privește rochia de mireasă purtată de Andreea, soția lui Dorian Popa, aceasta a fost concepută și realizată în exclusivitate de designerul Cristina State, fondatoarea brandului La Mode Toujours. Partenera artistului a ales ca în ziua nunții să aibă o rochie tip sirenă realizată din dantelă franțuzească de cea mai înaltă calitate. Rochia de mireasă a necesitat peste 1000 de ore de muncă, timp în care zeci de mii de cristale și perle au fost cusute manual, una câte una, de către artizanii atelierului LMT. Rochia unicat purtată de soția lui Dorian Popa a costat 14.000 de euro.

„Andreea știa exact ce își dorește: o rochie care să fie în același timp o sculptură și o bijuterie. Am pornit de la dragostea ei pentru silueta sirenă și de la un corset elaborat care ne-a inspirat în construirea întregii creații. Fiecare cristal și fiecare perlă cusută manual este un mic gest de prețuire față de ea și față de meseria noastră. Când i-am văzut reacția în momentul în care a îmbrăcat rochia finalizată, am știut că am reușit să facem încă o mireasă fericită”, spune Cristina State, designer și fondatoarea brandului La Mode Toujours.

Foto: Instagram, PR

