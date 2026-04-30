Kate Middleton și Prințul William au împlinit 15 ani de căsnicie. Fotografia de familie emoționantă

Kate Middleton și Prince William s-au asigurat că întreaga lor familie a fost inclusă în celebrarea aniversării de 15 ani de căsnicie.

Pe 29 aprilie, Prințul și Prințesa de Wales au publicat o fotografie nouă alături de cei trei copii ai lor, Prințul George, în vârstă de 12 ani, Prințesa Charlotte, de 10 ani, și Prințul Louis, de 8 ani, pentru a marca momentul special. Imaginea a fost însoțită de mesajul: „Celebrăm 15 ani de căsnicie”.

Fotografia nu îi surprinde doar pe cei cinci membri ai familiei, ci și pe alți doi „membri” foarte dragi: câinii lor.

Ambele patrupede apar lângă Prințul William, care este surprins mângâind cocker spanielul negru al familiei, Orla. Lângă capul moștenitorului tronului se află și un pui de cocker spaniel maro, al cărui nume nu a fost făcut public până în prezent.

Aceasta este prima fotografie de familie în care apar ambii câini, iar pentru noul pui este prima apariție într-un portret oficial complet. Cu toate acestea, urmăritorii familiei regale au avut probabil deja ocazia să observe noul membru al familiei într-o postare anterioară.

În iunie anul trecut, când Prințul William a împlinit 43 de ani, a fost publicată o fotografie în care acesta ținea în brațe un pui de câine maro, în timp ce alți trei câini, doi pui și un spaniel negru, se jucau în jurul său. Mesajul care însoțea imaginea spunea: „La mulți ani! Cu dragoste, C, G, C, L, Orla și puii!”.

În mai 2025, publicația The Sun a relatat că Orla, care face parte din familia lui William și Kate din 2020, a adus pe lume mai mulți pui. De asemenea, Daily Mail a notat că venirea puilor a fost „un moment distractiv” pentru George, Charlotte și Louis, iar familia intenționa să păstreze unul dintre câini.

După apariția acestor informații, Kate Middleton a confirmat indirect că familia s-a mărit cu un nou patruped, în timpul unei vizite oficiale din februarie.

„A avut o discuție destul de lungă cu logodnica mea despre câinele nostru, despre faptul că și ea are cocker spanieli și că al ei are aceeași vârstă ca al nostru”, a declarat Johann Von Loeper, CEO Hiut, pentru presa internațională, după vizita Prințesei la fabrica Hiut Denim din Țara Galilor, unde aceasta a fost încântată de un cocker spaniel pe nume Barney. „A fost un moment plăcut care a destins atmosfera.”

În timp ce îl admira pe Barney, Prințesa Kate a fost întrebată despre vârsta câinilor săi și a răspuns: „Avem un pui mic, are doar 8 luni, iar Orla are 5 ani”.

Orla este al doilea câine pe care William și Kate l-au avut în familie, acesta fiind primit de la fratele Prințesei, James Middleton, cunoscut pentru pasiunea sa pentru creșterea câinilor.

Anterior, Orla a fost prezentă la un meci de polo la care a participat Prințul William în 2022 și a apărut și în fotografiile aniversare ale Prințesei Charlotte.

Câinele a intrat în familie cu puțin timp înainte de moartea lui Lupo, primul câine al cuplului, tot un cocker spaniel negru, oferit de James Middleton. În cartea sa autobiografică din 2024, „Meet Ella: The Dog Who Saved My Life”, James a dezvăluit că Lupo a fost un „cadou de nuntă întârziat” pentru sora și cumnatul său, care s-au căsătorit pe 29 aprilie 2011.

