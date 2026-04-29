Soția lui Matt Damon, Luciana Barroso, a atras toate privirile într-o rochie spectaculoasă pe covorul roșu. De ce apariția ei a fost criticată

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Soția lui Matt Damon, Luciana Barroso, a atras toate privirile la un eveniment monden desfășurat luni în San Francisco, unde a apărut alături de actor într-o ținută elegantă, care a stârnit numeroase reacții.

Prezentă la gala organizată de Bring Change to Mind, Luciana a impresionat printr-un look sofisticat. Cu un bronz proaspăt și o siluetă evidențiată de o rochie neagră mulată, aceasta a fost comparată de unii cu stilul adoptat de Jennifer Lopez.

Apariția ei nu a trecut neobservată nici în mediul online, unde au apărut și comentarii controversate. Un utilizator a scris pe Reddit: „Cum poți fi atât de slab la vârsta asta? Răspuns: Ozempic, dragă!”, sugerând că aspectul său ar putea fi influențat de utilizarea unui medicament pentru slăbit.

Matt Damon s-a căsătorit cu soția sa, Luciana Barroso, în 2005, iar împreună au patru fiice: Alexia, Isabella, Gia și Stella. Cei doi au atras toate privirile pe covorul roșu la evenimentul Revels and Revelations Celebration organizat de Bring Change to Mind, desfășurat luni seara în San Francisco.

Actorul a ales o ținută elegantă, formată dintr-un costum gri închis și o cămașă neagră, în timp ce partenera sa a purtat o rochie neagră mulată, cu bretele subțiri, completată de sandale cu toc. Luciana și-a coafat părul într-un bob modern, până la nivelul umerilor.

La eveniment a fost prezent și bunul prieten al actorului, Ben Affleck, care a optat pentru un costum bleumarin și o cămașă albă. Cei doi au pozat alături de Glenn Close, fondatoarea organizației, dar și de comedianta Sarah Silverman.

Glenn Close a înființat organizația în 2010, cu scopul de a reduce stigmatizarea bolilor mintale. Actrița a avut o apariție elegantă, purtând o bluză din mătase bleumarin și o fustă în tonuri de albastru închis.

Seara a fost una specială pentru Matt Damon și Ben Affleck, care au fost distinși cu premiul Robin Williams Legacy of Laughter Award, oferit de copiii regretatului actor, Zak, Zelda și Cody Williams. Distincția recompensează „impactul lor și puterea poveștilor și a conexiunii de a genera schimbări reale”. Robin Williams s-a stins din viață în august 2014, la vârsta de 63 de ani. Cei doi actori au scris scenariul filmului Good Will Hunting, în care au și jucat alături de Robin Williams. Pelicula le-a adus un Oscar pentru cel mai bun scenariu, iar Williams a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar.

„Robin nu a fost doar cineva pe care îl admiram. El ne-a făcut visele realitate. Îi datorăm totul. A spus da filmului nostru și astfel am reușit să-l realizăm”, au transmis Ben și Matt într-o declarație comună. „Primirea premiului Legacy of Laughter, creat în onoarea lui Robin Williams, este extrem de importantă pentru noi. Moștenirea lui nu înseamnă doar talentul său și cât de mult a făcut lumea să râdă, ci și cât de profund îi păsa. Acest premiu poartă spiritul lui, iar asta înseamnă totul pentru noi.”

Influența lui Robin Williams asupra carierei celor doi este incontestabilă, mai ales în perioada în care încercau să se afirme la Hollywood cu „Good Will Hunting”.

„Era prima zi de filmare, iar eu și Ben am mers pe platou. Nu aveam de lucru în ziua aceea, doar îi priveam cum repetă, stând undeva în lateralul camerei”, a povestit Matt pentru E! News. „În momentul în care s-a spus ‘Action’, lacrimile îmi curgeau pe față. Nu-mi venea să cred. Îl priveam pe Robin cum începe să vorbească și să rostească acele replici la care eu și Ben muncisem cinci ani.” „După ce scena s-a încheiat, [Robin] a venit la noi și ne-a văzut”, a continuat actorul. „Ne-a pus mâna pe cap și ne-a spus: ‘Nu este o întâmplare. Chiar voi ați făcut asta. Chiar ați reușit.'”

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro