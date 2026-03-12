Jennifer Lopez spune că a trebuit să „accepte ceea ce s-a întâmplat” după divorțul de Ben Affleck: „Nu puteam da vina pe nimeni altcineva”

După divorțul de Ben Affleck, Jennifer Lopez își propune să nu mai „fugă” de probleme.

Într-un fragment din viitorul ei interviu pentru emisiunea Nightline, difuzat miercuri, 11 martie, în cadrul Good Morning America, Jennifer Lopez i-a spus prezentatoarei Juju Chang că a pus totul pe pauză după ce a depus actele de divorț de Affleck, în 2024.

„A trebuit să opresc totul și mi-am luat un an liber. Am anulat turnee”, a spus Lopez, referindu-se la anularea, în mai 2024, a turneului ei This Is Me… Live Tour. „Am decis pur și simplu să stau acasă și să mă confrunt cu ceea ce s-a întâmplat, fără să fug de asta prin muncă, printr-o altă persoană sau prin orice altceva, doar să stau și să accept situația.”

Vedeta a adăugat că, pe lângă faptul că a încercat să proceseze tot ce a trăit, copiii ei au devenit prioritatea absolută după despărțirea foarte mediatizată de Affleck.

„Aveam nevoie să fiu acasă cu copiii mei”, a spus ea despre gemenii pe care îi are cu fostul soț, Marc Anthony, adăugând că adolescenții au fost „prioritatea în acea perioadă. Ajunsesem într-un punct în care mă întrebam: Ce se întâmplă cu tine? Pentru că nu puteam da vina pe altcineva. Nu cred că acolo se află lecția. Așa că am vrut cu adevărat să mă înțeleg pe mine însămi.”

În altă parte a interviului pentru Nightline,Jennifer Lopez a dezvăluit că este „fericită” și că se bucură în prezent de viața de femeie singură. Întrebată dacă „iese la întâlniri pe bandă rulantă”, vedeta a râs și i-a spus lui Chang: „Nu! Doamne ferește, nu vreau să stric nimic!”

Întrebată la ce anume s-ar putea referi când spune „să stric”, Jennifer Lopez a explicat că îi place foarte mult viața ei așa cum este acum. „Este atât de frumos în acest moment. Sunt foarte fericită”, a spus ea. „Este minunat. Mă simt foarte bine acum.”

„Și asta era partea care mă speria când eram mai tânără. Nu știam dacă pot face asta”, a spus ea despre ideea de a fi singură. „Întotdeauna mi-a fost teamă de asta.” Vedeta a mai spus că, deși nu are o relație în prezent, este „înconjurată de iubire”. „Sunt mama unor absolvenți anul acesta care merg la facultate”, a spus ea despre gemenii ei de 18 ani, Maximilian „Max” David și Emme Maribel. „Sunt o showgirl, o artistă de divertisment și o actriță. O antreprenoare. Și sunt fericită. Sunt fericită. Și sunt sănătoasă. Și sunt recunoscătoare.”

Lopez, care în prezent este ocupată cu rezidența ei din Las Vegas, Up All Night, a depus cererea de divorț de Affleck în august 2024. La acel moment, o sursă declara pentru People că „ea a încercat din greu să facă relația să funcționeze și este cu inima frântă”, adăugând că „copiii ei sunt o prioritate absolută, așa cum au fost întotdeauna”.

Jennifer Lopez și Ben Affleck și-au reaprins celebra poveste de dragoste în 2021, la mai bine de 17 ani după ce s-au logodit inițial și au amânat nunta planificată pentru septembrie 2003. Cei doi s-au despărțit oficial pentru prima dată în ianuarie 2004, dar au rămas în relații prietenoase.

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro