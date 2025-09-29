Jennifer Lopez despre divorțul de Ben Affleck: "Sunt o altă persoană acum..."

Ce a spus Jennifer Lopez despre divorțul de fostul său partener și soț Ben Affleck? Artista, invitată în cadrul emisiunii Sunday Morning de la CBS News, a făcut o serie de declarații oneste.

Ea a vorbit în primul rând despre faptul că divorțul intens mediatizat, venit la scurtă vreme după reconcilierea cuplului care avusese o relație la fel de intensă în anii 2000, a declanșat un proces de creștere pe plan personal.

„A fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată, pentru că m-a schimbat”, a declarat Jennifer Lopez despre divorțul care a șocat o lume întreagă.

Aceasta a vorbit în continuare despre modul în care a reușit să se împace cu ideea eșecului sentimental pe care l-a traversat odată cu despărțirea care a survenit cu un an în urmă.

„Nu m-a schimbat”, a clarificat Jennifer Lopez despre divorțul de fostul său partener, actorul și regizorul Ben Affleck. „M-a ajutat să cresc într-un mod în care aveam nevoie să cresc [și] să devin mai conștientă de mine.”, a mai spus aceasta. „Sunt o altă persoană acum decât am fost anul trecut, acum un an și jumătate”, a mai declarat artista în vârstă de 56 de ani.

Pe de altă parte, cântăreața și actrița a explicat și că a găsit un refugiu în muncă, povestind că filmările pentru viitorului ei film, Kiss of the Spider Woman, i-au servit în acest sens în „cele mai bune și cele mai rele vremuri”.

„În fiecare moment de pe platou și în fiecare moment în care munceam la acest rol, am fost atât de fericită”, a spus ea, recunoscând că au fost momente în care nu se simțea grozav atunci când se întorcea acasă de la filmări, fiind nevoită să petreacă timp cu sine și să învețe să treacă peste separare.

„Treci peste asta”, a adăugat Jennifer Lopez despre divorțul prin care a fost nevoită să treacă. De altfel, aceasta a mai spus și că acum se află „într-un loc bun”, apreciind și faptul că vara care tocmai a trecut a fost „probabil cea mai bună” din câte a experimentat până acum.

„M-am distrat atât de mult. Mă pot bucura mai mult de lucruri… Nu mai pun atât de multă presiune pe mine”, a spus ea. „Mi-am dat seama că bucuria constă în trăirea acestor momente și în îmbrățișarea cu adevărat a vieții și a tot ceea ce îți aduce ea.”, a mai dezvăluit Lopez.

Deși a vorbit despre divorț, Lopez nu a ezitat să își laude fostul partener, în vârstă de 53 de ani. Aceasta a subliniat faptul că Affleck a ajutat-o să finanțeze proiectul în care a jucat, după ce ea însăși i-a spus că s-a născut pentru a juca rolul Ingrid Luna în film. „El a ajutat ca lucrurile să se întâmple”.

Declarațiile lui Jennifer Lopez despre divorțul de Ben Affleck vin în contextul în care aceasta a cerut anul trecut, în luna august, divorțul de fostul său partener. Despărțirea ar fi survenit, însă, chiar de la începutul anului. Cuplul a mai fost logodit în anii 2000, dar și-au încheiat relația în 2004, vorbind ulterior despre presiunea publică extraordinară pusă asupra legăturii lor. Cei doi au fost urmăriți intens de presă la acea vreme, lucru care s-a repetat și în 2021, când s-au reunit, dând încă o șansă relației. Lopez și Affleck s-au căsătorit în 2022. Ca și data trecută, se pare că ruptura s-a petrecut în condiții amiabile, cei doi fiind văzuți împreună și păstrând relații cu copiii pe care fiecare dintre parteneri îi avea din relații anterioare.

Foto: arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro