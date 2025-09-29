Jennifer Lopez despre divorțul de Ben Affleck: „Sunt o altă persoană acum…”

Ce a spus Jennifer Lopez despre divorțul de Ben Affleck? Artista a făcut o serie de declarații tranșante în cadrul unei emisiuni televizate.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Jennifer Lopez despre divorțul de Ben Affleck: "Sunt o altă persoană acum..."

Ce a spus Jennifer Lopez despre divorțul de fostul său partener și soț Ben Affleck? Artista, invitată în cadrul emisiunii Sunday Morning de la CBS News, a făcut o serie de declarații oneste.

Ea a vorbit în primul rând despre faptul că divorțul intens mediatizat, venit la scurtă vreme după reconcilierea cuplului care avusese o relație la fel de intensă în anii 2000, a declanșat un proces de creștere pe plan personal.

„A fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată, pentru că m-a schimbat”, a declarat Jennifer Lopez despre divorțul care a șocat o lume întreagă.

Aceasta a vorbit în continuare despre modul în care a reușit să se împace cu ideea eșecului sentimental pe care l-a traversat odată cu despărțirea care a survenit cu un an în urmă.

„Nu m-a schimbat”, a clarificat Jennifer Lopez despre divorțul de fostul său partener, actorul și regizorul Ben Affleck. „M-a ajutat să cresc într-un mod în care aveam nevoie să cresc [și] să devin mai conștientă de mine.”, a mai spus aceasta. „Sunt o altă persoană acum decât am fost anul trecut, acum un an și jumătate”, a mai declarat artista în vârstă de 56 de ani.

Pe de altă parte, cântăreața și actrița a explicat și că a găsit un refugiu în muncă, povestind că filmările pentru viitorului ei film, Kiss of the Spider Woman, i-au servit în acest sens în „cele mai bune și cele mai rele vremuri”.

„În fiecare moment de pe platou și în fiecare moment în care munceam la acest rol, am fost atât de fericită”, a spus ea, recunoscând că au fost momente în care nu se simțea grozav atunci când se întorcea acasă de la filmări, fiind nevoită să petreacă timp cu sine și să învețe să treacă peste separare.

„Treci peste asta”, a adăugat Jennifer Lopez despre divorțul prin care a fost nevoită să treacă. De altfel, aceasta a mai spus și că acum se află „într-un loc bun”, apreciind și faptul că vara care tocmai a trecut a fost „probabil cea mai bună” din câte a experimentat până acum.

M-am distrat atât de mult. Mă pot bucura mai mult de lucruri… Nu mai pun atât de multă presiune pe mine”, a spus ea. „Mi-am dat seama că bucuria constă în trăirea acestor momente și în îmbrățișarea cu adevărat a vieții și a tot ceea ce îți aduce ea.”, a mai dezvăluit Lopez.

Deși a vorbit despre divorț, Lopez nu a ezitat să își laude fostul partener, în vârstă de 53 de ani. Aceasta a subliniat faptul că Affleck a ajutat-o să finanțeze proiectul în care a jucat, după ce ea însăși i-a spus că s-a născut pentru a juca rolul Ingrid Luna în film. „El a ajutat ca lucrurile să se întâmple”.

Declarațiile lui Jennifer Lopez despre divorțul de Ben Affleck vin în contextul în care aceasta a cerut anul trecut, în luna august, divorțul de fostul său partener. Despărțirea ar fi survenit, însă, chiar de la începutul anului. Cuplul a mai fost logodit în anii 2000, dar și-au încheiat relația în 2004, vorbind ulterior despre presiunea publică extraordinară pusă asupra legăturii lor. Cei doi au fost urmăriți intens de presă la acea vreme, lucru care s-a repetat și în 2021, când s-au reunit, dând încă o șansă relației. Lopez și Affleck s-au căsătorit în 2022. Ca și data trecută, se pare că ruptura s-a petrecut în condiții amiabile, cei doi fiind văzuți împreună și păstrând relații cu copiii pe care fiecare dintre parteneri îi avea din relații anterioare.

Citește și:
Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Cum arată cele două rochii de mireasă purtate de vedetă

Foto: arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Richard Gere, apariție publică rară alături de soția sa. Cum arată ținuta cu care Alejandra Silva a impresionat la prezentarea Giorgio Armani de la Milano Fashion Week
People
Richard Gere, apariție publică rară alături de soția sa. Cum arată ținuta cu care Alejandra Silva a impresionat la prezentarea Giorgio Armani de la Milano Fashion Week
Dani Oțil a început filmările pentru Power Couple, sezonul 3. Cum arată apartamentul în care locuiește în Malta: "Anul ăsta am o super cameră, am și..."
People
Dani Oțil a început filmările pentru Power Couple, sezonul 3. Cum arată apartamentul în care locuiește în Malta: "Anul ăsta am o super cameră, am și..."
Maia Morgenstern, declarații surprinzătoare după ce a devenit bunică. Fiica ei, Cabiria, a născut un băiețel: "Sunt profund fericită"
People
Maia Morgenstern, declarații surprinzătoare după ce a devenit bunică. Fiica ei, Cabiria, a născut un băiețel: "Sunt profund fericită"
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Delia încă din adolescență. Artista a cerut ajutorul fanilor: "Am această problemă de la 15 ani, adică e genetică"
People
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Delia încă din adolescență. Artista a cerut ajutorul fanilor: "Am această problemă de la 15 ani, adică e genetică"
Meryl Streep, apariție spectaculoasă în rolul Mirandei Priestly. Actrița a atras toate privirile la Milano Fashion Week
People
Meryl Streep, apariție spectaculoasă în rolul Mirandei Priestly. Actrița a atras toate privirile la Milano Fashion Week
Viviana Sposub, într-o nouă relație? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România
People
Viviana Sposub, într-o nouă relație? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România
Libertatea
Rețeta specială a lui David Beckham pentru gemul de prune. De ce adaugă rom în „Beckjam”
Rețeta specială a lui David Beckham pentru gemul de prune. De ce adaugă rom în „Beckjam”
Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco. Imagini de la evenimentul la care mireasa a purtat o rochie Ralph Lauren
Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco. Imagini de la evenimentul la care mireasa a purtat o rochie Ralph Lauren
Ținuta purtată de Maia Sandu în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Semnificația culorii alese de președintă
Ținuta purtată de Maia Sandu în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Semnificația culorii alese de președintă
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine este Dilinca și cum a devenit celebră pe internet. Va participa la Power Couple 2026 alături de logodnicul ei
Cine este Dilinca și cum a devenit celebră pe internet. Va participa la Power Couple 2026 alături de logodnicul ei
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Avem imaginile! Ilie Bolojan și iubita, apariție rară în public, la un eveniment din Blaj. Cum au surprinși premierul și partenera sa / FOTO
Avem imaginile! Ilie Bolojan și iubita, apariție rară în public, la un eveniment din Blaj. Cum au surprinși premierul și partenera sa / FOTO
Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața Ioanei Popescu. "Mi-a scris atunci!" Detaliile dezvăluite de partenerul ei sunt cutremurătoare!
Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața Ioanei Popescu. "Mi-a scris atunci!" Detaliile dezvăluite de partenerul ei sunt cutremurătoare!
catine.ro
O perioadă dificilă se încheie pentru aceste 4 semne zodiacale până la sfârșitul lunii septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
O perioadă dificilă se încheie pentru aceste 4 semne zodiacale până la sfârșitul lunii septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 28 septembrie 2025. Taurii muncesc din greu pentru ce își doresc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 28 septembrie 2025. Taurii muncesc din greu pentru ce își doresc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Beneficiile exercițiilor de respirație, potrivit experților în sănătate
Beneficiile exercițiilor de respirație, potrivit experților în sănătate
Cele mai sănătoase tipuri de paste. Ce recomandă nutriționiștii să incluzi în dieta ta
Cele mai sănătoase tipuri de paste. Ce recomandă nutriționiștii să incluzi în dieta ta
Mai multe din people
Simona Halep a împlinit 34 de ani. Ce mesaj i-a transmis public Nadia Comăneci
Simona Halep a împlinit 34 de ani. Ce mesaj i-a transmis public Nadia Comăneci
People

Nadia Comăneci a surprins-o pe Simona Halep cu o urare emoționantă de ziua ei de naștere.

+ Mai multe
Alina Ceușan și-a botezat fetița. Creatoarea de conținut a dezvăluit imagini inedite de la eveniment
Alina Ceușan și-a botezat fetița. Creatoarea de conținut a dezvăluit imagini inedite de la eveniment
People

Alina Ceușan a dezvăluit imagini de la botezul fiicei sale, Perla.

+ Mai multe
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: "Nu mai încercați să..."
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: "Nu mai încercați să..."
People

Ilona Brezoianu a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pe contul ei de Instagram și a răspuns curiozităților fanilor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC