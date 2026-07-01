Relația dintre Sarah Pidgeon, actrița din serialul „Love Story”, și Joe Alwyn, fostul iubit al lui Taylor Swift, devine din ce în ce mai serioasă. Cum au fost surprinși cei doi

Sarah Pidgeon și Joe Alwyn au fost surprinși în timpul unei întâlniri romantice într-un parc din Londra.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Relația dintre Sarah Pidgeon, actrița din serialul "Love Story", și Joe Alwyn, fostul iubit al lui Taylor Swift, devine din ce în ce mai serioasă. Cum au fost surprinși cei doi

Sarah Pidgeon trăiește o nouă poveste de dragoste. Actrița a fost fotografiată în ultimele săptămâni în diverse ipostaze romantice alături de Joe Alwyn, fostul iubit al lui Taylor Swift.

Cu câteva zile înainte ca celebra fostă iubită a actorului, Taylor Swift, să se căsătorească cu Travis Kelce la Madison Square Garden, Alwyn a fost fotografiat în compania noii sale partenere într-un parc din Londra.

Cei doi și-au afișat afecțiunea în timpul unui picnic organizat marți, împărtășind la un moment dat un sărut pasional. Dincolo de momentele romantice, ieșirea a avut și o notă jucăușă, Pidgeon etalând câteva dintre mișcările sale amuzante de dans.

Actrița, în vârstă de 29 de ani, cunoscută din „Love Story”, a ales pentru întâlnire o ținută lejeră, formată dintr-un maiou alb și pantaloni galbeni largi. Și-a completat apariția cu sandale, ochelari de soare și o șapcă albastră de baseball. La rândul său, Alwyn a purtat un tricou mov, combinat cu pantaloni scurți bleumarin, și a optat, de asemenea, pentru o șapcă.

Us Weekly a relatat luni că cei doi „se întâlnesc într-un mod relaxat” și că sunt „foarte atrași unul de celălalt”.

„Atât Sarah, cât și Joe sunt persoane foarte intelectuale, discrete și relaxate, astfel că par a fi extrem de compatibili. Au personalități asemănătoare și se bucură să petreacă timp împreună departe de lumina reflectoarelor”, a declarat o sursă.

Cei doi au mai fost surprinși sărutându-se în timpul unei întâlniri în New York.

Potrivit imaginilor publicate de PEOPLE, Sarah Pidgeon, în vârstă de 29 de ani, și Joe Alwyn, de 35 de ani, au optat pentru ținute lejere, formate din blugi și tricouri. La un moment dat, actrița a fost surprinsă mergând cu brațul în jurul umerilor actorului cunoscut pentru rolul său din Hamnet.

Aceasta a fost prima dată când cei doi sunt fotografiați împreună în mod public. Apariția vine însă după ce publicația Deux Moi a relatat că cei doi actori ar fi fost văzuți de mai multe ori împreună în Brooklyn.

Sarah Pidgeon traversează o perioadă excelentă din punct de vedere profesional, după succesul serialului Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette. Cu toate acestea, actrița a preferat să își țină viața sentimentală departe de atenția publicului și nu a vorbit niciodată deschis despre relațiile sale.

În trecut, au existat speculații privind o posibilă relație cu Caleb Harper, solistul trupei Spacey Jane, însă Joe Alwyn este prima persoană cu care a fost asociată public după succesul producției FX.

Joe Alwyn, după relația cu Taylor Swift

Numele lui Joe Alwyn este cunoscut mai ales datorită relației sale de lungă durată cu Taylor Swift. Cei doi s-au despărțit în aprilie 2023, după aproximativ șase ani împreună. Între timp, artista este logodită cu Travis Kelce, vedeta echipei Kansas City Chiefs. La momentul separării, surse apropiate au declarat pentru PEOPLE că ruptura nu a fost una conflictuală.

„Taylor nu credea că relația lor va funcționa pe termen lung”, a spus atunci o sursă. „Au rămas în relații bune. Nu are nimic rău de spus despre Joe.”

În aprilie 2024, o altă sursă declara că actorul „a mers mai departe” după despărțirea de Taylor Swift și că este „fericit și se întâlnește cu alte persoane”.

„Este un tip extraordinar și nu îi plac deloc dramele”, spunea sursa. „A iubit-o cu adevărat, însă pur și simplu nu a funcționat.”

Joe Alwyn a vorbit pentru prima dată despre despărțire în iunie 2024, când a fost întrebat despre albumul The Tortured Poets Department.

„Aș spera ca oricine să poată înțelege și empatiza cu dificultățile care vin odată cu încheierea unei relații lungi, pline de iubire și de implicare, care a durat mai bine de șase ani și jumătate”, a declarat actorul pentru The Sunday Times Style. „Este o situație greu de gestionat.”

Sarah Pidgeon este una dintre tinerele actrițe care au atras atenția criticilor în ultimii ani. Absolventă a prestigioasei instituții de teatru Carnegie Mellon School of Drama, ea s-a remarcat prin roluri în seriale precum The Wilds și Tiny Beautiful Things. În 2026, a cunoscut un succes important datorită interpretării lui Carolyn Bessette-Kennedy în serialul Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, producție care a readus în atenție una dintre cele mai fascinante povești de dragoste din istoria recentă a Americii.

La rândul său, Joe Alwyn este cunoscut atât pentru cariera sa în cinematografie, cât și pentru relația de lungă durată pe care a avut-o cu Taylor Swift. Actorul britanic și-a făcut debutul pe marele ecran în filmul Billy Lynn’s Long Halftime Walk și a apărut ulterior în producții apreciate precum The Favourite, Mary Queen of Scots și Stars at Noon.

Citește și:
Amber Heard, apariție rară alături de fiica sa, Oonagh. Cum arată viața actriței în Spania

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Garda Felina - Ediția nr. 76 ,(Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 ,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cupru - Ediția nr. 41 (Descoperă Mineralele Pământului) Cupru - Ediția nr. 41 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Lavinia Pîrva, motiv de bucurie. Artista a sărbătorit o realizare profesională importantă: "Am pășit într-un domeniu fascinant"
People
Lavinia Pîrva, motiv de bucurie. Artista a sărbătorit o realizare profesională importantă: "Am pășit într-un domeniu fascinant"
Florin Ristei, dezvăluire neașteptată despre noua lui iubită. Ce nu mai are voie să facă artistul
People
Florin Ristei, dezvăluire neașteptată despre noua lui iubită. Ce nu mai are voie să facă artistul
Ramona Olaru, sinceră cu privire la trecutul ei amoros. Ce a dezvăluit fără rețineri: "Este un mit..."
People
Ramona Olaru, sinceră cu privire la trecutul ei amoros. Ce a dezvăluit fără rețineri: "Este un mit..."
Imaginile cu care Gina Pistol și-a cucerit fanii. Cum a apărut prezentatoarea, în costum de baie, în vacanță
People
Imaginile cu care Gina Pistol și-a cucerit fanii. Cum a apărut prezentatoarea, în costum de baie, în vacanță
Ioana Grama are contul de Instagram închis. Nu e singura creatoare de conținut în această situație
People
Ioana Grama are contul de Instagram închis. Nu e singura creatoare de conținut în această situație
Noul sezon Survivor începe mai repede decât se așteptau fanii. Ce a dezvăluit chiar Adi Vasile, prezentatorul show-ului
People
Noul sezon Survivor începe mai repede decât se așteptau fanii. Ce a dezvăluit chiar Adi Vasile, prezentatorul show-ului
Publicitate
Subiecte Română la BAC 2026 – primele cerințe aflate de la elevii ieșiți de la examen. Bacovia și Arghezi, primele puncte de rezolvat
Subiecte Română la BAC 2026 – primele cerințe aflate de la elevii ieșiți de la examen. Bacovia și Arghezi, primele puncte de rezolvat
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Îți amintești de Cosmina Păsărin, bruneta care a făcut furori cu pictorialele sexy? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Îți amintești de Cosmina Păsărin, bruneta care a făcut furori cu pictorialele sexy? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Cum a apărut soția lui Dani Oțil, în stațiunea Olimp! Detaliul observat de mulți
Cum a apărut soția lui Dani Oțil, în stațiunea Olimp! Detaliul observat de mulți
Cum arată fratele lui Valentin Sanfira. Artistul a publicat o imagine în mediul online care i-a surprins pe toți
Cum arată fratele lui Valentin Sanfira. Artistul a publicat o imagine în mediul online care i-a surprins pe toți
Andreea Ibacka este complet schimbată în urma divorțului. Cum arată actrița în prezent
Andreea Ibacka este complet schimbată în urma divorțului. Cum arată actrița în prezent
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Uită-te bine la tânărul din imagine! La 23 de ani, s-a pozat alături de Cristina Spătar, la un eveniment din Milano. E român și toată lumea îl știe de când era mic. Îți dai seama cine e?
Uită-te bine la tânărul din imagine! La 23 de ani, s-a pozat alături de Cristina Spătar, la un eveniment din Milano. E român și toată lumea îl știe de când era mic. Îți dai seama cine e?
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani! Ce a hotărât acum
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani! Ce a hotărât acum
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Regina Camilla s-a afișat cu o cunoscută transfobă, stârnind indignarea publicului
Regina Camilla s-a afișat cu o cunoscută transfobă, stârnind indignarea publicului
People

Regina Camilla a pozat alături de J.K. Rowling, autoarea seriei Harry Potter, devenită între timp o militantă împotriva drepturilor persoanelor transgender.

+ Mai multe
Ilona Brezoianu, declarații despre dorința de a deveni mamă pentru a doua oară: "Este destul de obositor"
Ilona Brezoianu, declarații despre dorința de a deveni mamă pentru a doua oară: "Este destul de obositor"
People

Ilona Brezoianu a dezvăluit dacă își mai dorește să aibă un copil.

+ Mai multe
Paula Chirilă, despre diferența mare de vârstă dintre ea si logodnicul ei. Cu câți ani este mai tânăr acesta: "Eram destul de sceptică, l-am întrebat..."
Paula Chirilă, despre diferența mare de vârstă dintre ea si logodnicul ei. Cu câți ani este mai tânăr acesta: "Eram destul de sceptică, l-am întrebat..."
People

Paula Chirilă a vorbit deschis despre diferență de vârstă care există între ea și Dan Giuvelic, logodnicul său.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC