Amber Heard, apariție rară alături de fiica sa, Oonagh. Cum arată viața actriței în Spania

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Amber Heard a revenit pe rețelele de socializare cu o postare rară, în care a împărtășit cu fanii săi un moment special petrecut la Madrid. Actrița a participat la cursa KLM Norte Sur și a sărbătorit finalizarea celor 10 kilometri printr-o serie de imagini publicate pe Instagram.

În fotografia principală, Amber Heard apare zâmbind larg după cursă.

„Strălucirea de după prima cursă”, a scris Amber Heard în descrierea imaginii.

Actrița a distribuit și două imagini pe Instagram Stories. Una dintre ele era un selfie realizat în ziua competiției.

Cealaltă o surprindea într-un moment tandru alături de fiica sa cea mare, Oonagh, în vârstă de 5 ani, pe care o ținea în brațe după ce a trecut linia de sosire. Anul trecut, Amber Heard a devenit mama gemenilor Agnes și Ocean.

Peste fotografia cu Oonagh, actrița a scris: „Nimic nu se compară cu sentimentul acesta”.

Din 2022, Amber Heard locuiește în Spania, după ce a ales să părăsească Statele Unite. Stabilită la Madrid, actrița este surprinsă frecvent alergând prin oraș și a vorbit în trecut despre beneficiile pe care sportul le are pentru echilibrul său emoțional.

Într-un interviu acordat revistei SHAPE în 2018, Heard explica faptul că alergarea reprezintă una dintre metodele sale preferate de a gestiona stresul.

„Îmi place să alerg pentru că este o modalitate de a elimina stresul, de a-mi limpezi mintea și de a mă reconecta cu mine însămi”, declara ea. „În plus, pot face asta oriunde. Călătoresc foarte mult, iar faptul că am ceva care mă ajută să rămân sănătoasă și să mă simt bine, indiferent unde mă aflu, este neprețuit pentru mine”.

Actrița a vorbit și despre presiunea care există în jurul standardelor de frumusețe și despre importanța găsirii unui echilibru între sănătate și bucuria de a trăi.

„Dacă nu te bucuri de viață, nu are niciun sens să mănânci într-un anumit fel, să te antrenezi și să faci toate lucrurile pe care actorii le fac pentru a manipula felul în care arătăm și modul în care lumea ne privește” a explicat ea.

„Când nu mă pregătesc pentru un film, am mai multă libertate și îmi integrez antrenamentele în viața mea, astfel încât să mă bucur de ele și să nu le percep ca pe o obligație”, a adăugat Amber Heard.

În ultimii ani, vedeta a ales să se retragă din atenția publică după procesul de defăimare intens mediatizat cu fostul său soț, Johnny Depp, desfășurat în 2022. După verdict, actrița a petrecut o perioadă în Mallorca, înainte de a se stabili definitiv la Madrid, unde se concentrează pe creșterea celor trei copii ai săi.

Amber Heard a oferit și declarații rare despre impactul procesului de defăimare intentat de Johnny Depp. La începutul acestui an, actrița a apărut în cadrul Festivalului de Film Sundance 2026, în documentarul Silenced, un proiect care analizează modul în care procesele de defăimare pot fi folosite ca instrument de intimidare împotriva femeilor care vorbesc despre abuz.

Într-o conversație cu regizoarea Selina Miles, Amber Heard a mărturisit că verdictul a avut un impact direct asupra capacității sale de a se exprima public.

„Nu este vorba despre mine. Mi-am pierdut capacitatea de a vorbi”, a spus actrița, subliniind că nu mai simte nevoia sau dorința de a-și spune propria poveste. „Nu vreau să-mi folosesc vocea. Asta este problema”, a adăugat ea.

Johnny Depp, detalii despre relația cu Amber Heard

Anul trecut, și Johnny Depp a oferit declarații rare, dar tranșante, despre relația care a dus la unul dintre cele mai mediatizate procese din ultimii ani. Într-un interviu acordat publicației The Sunday Times, actorul a reflectat asupra felului în care experiențele sale anterioare i-au influențat percepția despre dragoste și, implicit, relația sa cu Amber Heard.

„Care au fost primele mele întâlniri cu ceea ce numim ‘dragoste’? Evident, foarte obtuze. Și asta înseamnă că, dacă ești un fraier, cum sunt eu, uneori privești în ochii cuiva și vezi o tristețe, o singurătate și simți că poți ajuta acea persoană. Dar nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită, pentru că există oameni care, atunci când încerci să-i iubești și să-i ajuți, îți arată exact ce era acea neliniște din ochii lor. Se manifestă altfel. Interesant este că acest episod e doar o fărâmă din viața mea, pe care am ales să o explorez”, a spus actorul.

Referindu-se la amploarea publică a procesului, Johnny Depp a declarat pentru The Sunday Times:

„Ajunsese prea departe. Știam că va trebui să mă eviscerez public, parțial. Toți îmi spuneau: ‘O să treacă!’ Dar eu nu pot avea încredere în asta. Ce o să treacă? Ficțiunea care a fost împinsă prin toată nenorocita asta de lume? Nu, nu o să treacă. Dacă nu încerc să spun adevărul, e ca și cum aș fi comis eu faptele de care sunt acuzat. Iar copiii mei ar trebui să trăiască cu asta. Copiii lor…”.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro