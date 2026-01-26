Amber Heard, declarații rare despre impactul procesului de defăimare intentat de Johnny Depp: „Mi-am pierdut capacitatea de a vorbi”

La mai bine de trei ani de la faimosul proces de defăimare pe care Johnny Depp l-a intentat împotriva sa, Amber Heard a vorbit public despre efectele profunde pe care le-a resimțit după pierderea în instanță. Actrița a apărut în cadrul Festivalului de Film Sundance 2026, în documentarul Silenced, un proiect care analizează modul în care procesele de defăimare pot fi folosite ca instrument de intimidare împotriva femeilor care vorbesc despre abuz.

Într-o conversație cu regizoarea Selina Miles, Amber Heard a mărturisit că verdictul a avut un impact direct asupra capacității sale de a se exprima public.

„Nu este vorba despre mine. Mi-am pierdut capacitatea de a vorbi”, a spus actrița, subliniind că nu mai simte nevoia sau dorința de a-și spune propria poveste. „Nu vreau să-mi folosesc vocea. Asta este problema”, a adăugat ea.

Heard și Depp s-au cunoscut în 2011 și s-au căsătorit în 2015, însă căsnicia lor a durat puțin peste un an, fiind urmată de un divorț și numeroase dispute legale. În 2016, după despărțirea oficială, Amber Heard a invocat „diferențe ireconciliabile” în actele de divorț și a solicitat un ordin temporar de restricție, acuzându-l pe Depp de violență domestică.

În august același an, cei doi au ajuns la o înțelegere în valoare de 7 milioane de dolari. Totuși, în martie 2019, Johnny Depp a intentat un proces pentru defăimare, după ce Amber Heard a publicat un editorial în The Washington Post în care relata experiențele sale ca femeie care a vorbit public despre abuzuri.

În 2020, Johnny Depp a pierdut un proces de calomnie în Marea Britanie împotriva tabloidului The Sun, care îl numise „bătăuș de neveste”, instanța considerând afirmațiile publicației drept „substanțial adevărate”. Heard a depus mărturie în sprijinul ziarului, iar în 2021, încercarea actorului de a anula decizia a fost respinsă.

Procesul de defăimare din SUA a început în aprilie 2022, iar ambii foști parteneri s-au acuzat reciproc de abuz fizic, emoțional și psihologic. După șase săptămâni de audieri transmise în direct, pe 1 iunie 2022, juriul a decis că Heard este vinovată de defăimare în toate cele trei capete de acuzare, obligând-o să plătească despăgubiri de 10,35 milioane de dolari. Depp, la rândul său, a fost condamnat să-i plătească lui Heard 2 milioane de dolari, după ce aceasta a câștigat o parte a contraacțiunii sale. În decembrie, părțile au ajuns la un acord: Heard urma să-i plătească lui Depp 1 milion de dolari, sumă pe care actorul a promis că o va dona mai multor organizații caritabile.

Johnny Depp, detalii despre relația cu Amber Heard

Anul trecut, și Johnny Depp a oferit declarații rare, dar tranșante, despre relația care a dus la unul dintre cele mai mediatizate procese din ultimii ani. Într-un interviu acordat publicației The Sunday Times, actorul în vârstă de 62 de ani a reflectat asupra felului în care experiențele sale anterioare i-au influențat percepția despre dragoste și, implicit, relația sa cu Amber Heard.

„Care au fost primele mele întâlniri cu ceea ce numim ‘dragoste’? Evident, foarte obtuze. Și asta înseamnă că, dacă ești un fraier, cum sunt eu, uneori privești în ochii cuiva și vezi o tristețe, o singurătate și simți că poți ajuta acea persoană. Dar nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită, pentru că există oameni care, atunci când încerci să-i iubești și să-i ajuți, îți arată exact ce era acea neliniște din ochii lor. Se manifestă altfel. Interesant este că acest episod e doar o fărâmă din viața mea, pe care am ales să o explorez”, a adăugat actorul.

Referindu-se la amploarea publică a procesului, Johnny Depp a declarat pentru The Sunday Times:

„Ajunsese prea departe. Știam că va trebui să mă eviscerez public, parțial. Toți îmi spuneau: ‘O să treacă!’ Dar eu nu pot avea încredere în asta. Ce o să treacă? Ficțiunea care a fost împinsă prin toată nenorocita asta de lume? Nu, nu o să treacă. Dacă nu încerc să spun adevărul, e ca și cum aș fi comis eu faptele de care sunt acuzat. Iar copiii mei ar trebui să trăiască cu asta. Copiii lor. Copiii pe care i-am întâlnit prin spitale”.

Actorul a făcut referire la cei doi copii ai săi, Lily-Rose (26 de ani) și Jack (23 de ani), din relația cu fosta sa parteneră Vanessa Paradis.

„În noaptea dinaintea procesului din Virginia, nu am avut emoții. Dacă nu trebuie să înveți replici și doar spui adevărul? Aruncă zarurile. Știam că nu va fi ușor, dar nu-mi păsa. M-am gândit: ‘O să lupt până la capătul nenorocit.’ Și dacă ajung să bag benzină? E în regulă. Am mai făcut asta”.

Starul din Jeanne du Barry a vorbit și despre trădările din interiorul cercului său apropiat.

„Oricât de ciudat aș fi, sunt lucruri în care poți avea încredere. Iar loialitatea mea e ultimul lucru pe care cineva ar trebui să-l pună la îndoială. Am avut același agent timp de 30 de ani, dar a venit în instanță și a vorbit despre cât de greu e să lucrezi cu mine. Asta e moarte prin confetti, acești prefăcuți nenorociți care îți zâmbesc, te sărbătoresc, dar te vorbesc de rău pe la spate, cât timp iau banii și țin în funcțiune mașina de confetti. Pentru ce? Pentru bani”, a spus actorul.

Depp a precizat că doar trei persoane anume l-au trădat cu adevărat:

„Oamenii ăia erau la petrecerile copiilor mei. Îi aruncau în aer de bucurie. Dar înțeleg și pe cei care n-au avut curajul să mă susțină. Ce i-a speriat cel mai tare a fost ideea de a face alegerea corectă. Eu am fost înainte de #MeToo. Am fost un fel de manechin de test pentru #MeToo. Era înainte de Harvey Weinstein”.

Foto: Arhiva ELLE

