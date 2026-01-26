Amber Heard, declarații rare despre impactul procesului de defăimare intentat de Johnny Depp: „Mi-am pierdut capacitatea de a vorbi”

Amber Heard a vorbit la Sundance despre felul în care procesul intentat de Johnny Depp i-a afectat capacitatea de a se exprima public.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Amber Heard, declarații rare despre impactul procesului de defăimare intentat de Johnny Depp: "Mi-am pierdut capacitatea de a vorbi"

La mai bine de trei ani de la faimosul proces de defăimare pe care Johnny Depp l-a intentat împotriva sa, Amber Heard a vorbit public despre efectele profunde pe care le-a resimțit după pierderea în instanță. Actrița a apărut în cadrul Festivalului de Film Sundance 2026, în documentarul Silenced, un proiect care analizează modul în care procesele de defăimare pot fi folosite ca instrument de intimidare împotriva femeilor care vorbesc despre abuz.

Într-o conversație cu regizoarea Selina Miles, Amber Heard a mărturisit că verdictul a avut un impact direct asupra capacității sale de a se exprima public.

„Nu este vorba despre mine. Mi-am pierdut capacitatea de a vorbi”, a spus actrița, subliniind că nu mai simte nevoia sau dorința de a-și spune propria poveste. „Nu vreau să-mi folosesc vocea. Asta este problema”, a adăugat ea.

Heard și Depp s-au cunoscut în 2011 și s-au căsătorit în 2015, însă căsnicia lor a durat puțin peste un an, fiind urmată de un divorț și numeroase dispute legale. În 2016, după despărțirea oficială, Amber Heard a invocat „diferențe ireconciliabile” în actele de divorț și a solicitat un ordin temporar de restricție, acuzându-l pe Depp de violență domestică.

În august același an, cei doi au ajuns la o înțelegere în valoare de 7 milioane de dolari. Totuși, în martie 2019, Johnny Depp a intentat un proces pentru defăimare, după ce Amber Heard a publicat un editorial în The Washington Post în care relata experiențele sale ca femeie care a vorbit public despre abuzuri.

În 2020, Johnny Depp a pierdut un proces de calomnie în Marea Britanie împotriva tabloidului The Sun, care îl numise „bătăuș de neveste”, instanța considerând afirmațiile publicației drept „substanțial adevărate”. Heard a depus mărturie în sprijinul ziarului, iar în 2021, încercarea actorului de a anula decizia a fost respinsă.

Procesul de defăimare din SUA a început în aprilie 2022, iar ambii foști parteneri s-au acuzat reciproc de abuz fizic, emoțional și psihologic. După șase săptămâni de audieri transmise în direct, pe 1 iunie 2022, juriul a decis că Heard este vinovată de defăimare în toate cele trei capete de acuzare, obligând-o să plătească despăgubiri de 10,35 milioane de dolari. Depp, la rândul său, a fost condamnat să-i plătească lui Heard 2 milioane de dolari, după ce aceasta a câștigat o parte a contraacțiunii sale. În decembrie, părțile au ajuns la un acord: Heard urma să-i plătească lui Depp 1 milion de dolari, sumă pe care actorul a promis că o va dona mai multor organizații caritabile.

Johnny Depp, detalii despre relația cu Amber Heard

Anul trecut, și Johnny Depp a oferit declarații rare, dar tranșante, despre relația care a dus la unul dintre cele mai mediatizate procese din ultimii ani. Într-un interviu acordat publicației The Sunday Times, actorul în vârstă de 62 de ani a reflectat asupra felului în care experiențele sale anterioare i-au influențat percepția despre dragoste și, implicit, relația sa cu Amber Heard.

„Care au fost primele mele întâlniri cu ceea ce numim ‘dragoste’? Evident, foarte obtuze. Și asta înseamnă că, dacă ești un fraier, cum sunt eu, uneori privești în ochii cuiva și vezi o tristețe, o singurătate și simți că poți ajuta acea persoană. Dar nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită, pentru că există oameni care, atunci când încerci să-i iubești și să-i ajuți, îți arată exact ce era acea neliniște din ochii lor. Se manifestă altfel. Interesant este că acest episod e doar o fărâmă din viața mea, pe care am ales să o explorez”, a adăugat actorul.

Referindu-se la amploarea publică a procesului, Johnny Depp a declarat pentru The Sunday Times:

„Ajunsese prea departe. Știam că va trebui să mă eviscerez public, parțial. Toți îmi spuneau: ‘O să treacă!’ Dar eu nu pot avea încredere în asta. Ce o să treacă? Ficțiunea care a fost împinsă prin toată nenorocita asta de lume? Nu, nu o să treacă. Dacă nu încerc să spun adevărul, e ca și cum aș fi comis eu faptele de care sunt acuzat. Iar copiii mei ar trebui să trăiască cu asta. Copiii lor. Copiii pe care i-am întâlnit prin spitale”.

Actorul a făcut referire la cei doi copii ai săi, Lily-Rose (26 de ani) și Jack (23 de ani), din relația cu fosta sa parteneră Vanessa Paradis.

„În noaptea dinaintea procesului din Virginia, nu am avut emoții. Dacă nu trebuie să înveți replici și doar spui adevărul? Aruncă zarurile. Știam că nu va fi ușor, dar nu-mi păsa. M-am gândit: ‘O să lupt până la capătul nenorocit.’ Și dacă ajung să bag benzină? E în regulă. Am mai făcut asta”.

Starul din Jeanne du Barry a vorbit și despre trădările din interiorul cercului său apropiat.

„Oricât de ciudat aș fi, sunt lucruri în care poți avea încredere. Iar loialitatea mea e ultimul lucru pe care cineva ar trebui să-l pună la îndoială. Am avut același agent timp de 30 de ani, dar a venit în instanță și a vorbit despre cât de greu e să lucrezi cu mine. Asta e moarte prin confetti, acești prefăcuți nenorociți care îți zâmbesc, te sărbătoresc, dar te vorbesc de rău pe la spate, cât timp iau banii și țin în funcțiune mașina de confetti. Pentru ce? Pentru bani”, a spus actorul.

Depp a precizat că doar trei persoane anume l-au trădat cu adevărat:

„Oamenii ăia erau la petrecerile copiilor mei. Îi aruncau în aer de bucurie. Dar înțeleg și pe cei care n-au avut curajul să mă susțină. Ce i-a speriat cel mai tare a fost ideea de a face alegerea corectă. Eu am fost înainte de #MeToo. Am fost un fel de manechin de test pentru #MeToo. Era înainte de Harvey Weinstein”.

Citește și:
Dansul „nepotrivit' al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor'. Ce a dezvăluit un invitat

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
De ce a născut Andreea Bănică prin cezariană. Artista, dezvăluiri neștiute despre copii și rolul de mamă: "Pe Noah aș fi vrut să îl nasc natural"
People
De ce a născut Andreea Bănică prin cezariană. Artista, dezvăluiri neștiute despre copii și rolul de mamă: "Pe Noah aș fi vrut să îl nasc natural"
Victoria Beckham și Nicola Peltz nu s-ar fi putut "suporta" cu mult înainte de drama nunții: "Comunicarea era minimă"
People
Victoria Beckham și Nicola Peltz nu s-ar fi putut "suporta" cu mult înainte de drama nunții: "Comunicarea era minimă"
Andreea Ibacka, despre problemele din relația cu Cabral, după 15 ani de căsătorie: "Uneori suntem în competiție, ca orice cuplu..."
People
Andreea Ibacka, despre problemele din relația cu Cabral, după 15 ani de căsătorie: "Uneori suntem în competiție, ca orice cuplu..."
Milo Ventimiglia și soția sa, Jarah Mariano, așteaptă cel de-al doilea copil al familiei
People
Milo Ventimiglia și soția sa, Jarah Mariano, așteaptă cel de-al doilea copil al familiei
Andra, în lacrimi din cauza anulării emisiunii lui Cătălin Măruță de la PRO TV: "Ați fost familia noastră"
People
Andra, în lacrimi din cauza anulării emisiunii lui Cătălin Măruță de la PRO TV: "Ați fost familia noastră"
Dakota Johnson și Role Model formează cel mai nou cuplu de la Hollywood. Cum au fost surprinși cei doi
People
Dakota Johnson și Role Model formează cel mai nou cuplu de la Hollywood. Cum au fost surprinși cei doi
Libertatea
Imagini cu Maria Constantin în costum de baie. Cântăreața în vârstă de 38 de ani a renunțat la costumul popular pe plajele din Jamaica
Imagini cu Maria Constantin în costum de baie. Cântăreața în vârstă de 38 de ani a renunțat la costumul popular pe plajele din Jamaica
Dan Negru, jefuit în Paris de patru hoți români. I-au luat tot, apoi l-au sunat să-i înapoieze lucrurile: „Mi-au zis că ei câștigă între 1.000 și 4.000 de euro pe zi”
Dan Negru, jefuit în Paris de patru hoți români. I-au luat tot, apoi l-au sunat să-i înapoieze lucrurile: „Mi-au zis că ei câștigă între 1.000 și 4.000 de euro pe zi”
Imagini din casa în care locuiește Geanina Ilieș. Prezentatoarea TV are o vilă ca-n filme
Imagini din casa în care locuiește Geanina Ilieș. Prezentatoarea TV are o vilă ca-n filme
Imagini cu Andreea Raicu în costum de baie, în vacanța exotică. Cum arată vedeta în vârstă de 48 de ani. „Mi-a prins incredibil de bine să dispar puțin din online”
Imagini cu Andreea Raicu în costum de baie, în vacanța exotică. Cum arată vedeta în vârstă de 48 de ani. „Mi-a prins incredibil de bine să dispar puțin din online”
Ego.ro
Prințul Harry, cu lacrimi în ochi! Ce a spus despre el și Meghan, în fața instanței
Prințul Harry, cu lacrimi în ochi! Ce a spus despre el și Meghan, în fața instanței
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Exclusiv| Imaginea nemaivăzută cu Larisa Uță din copilăre. Cum arăta atunci concurenta de la Survivor România 2026
Exclusiv| Imaginea nemaivăzută cu Larisa Uță din copilăre. Cum arăta atunci concurenta de la Survivor România 2026
Cum arată casa în care locuiește Cristian Boureanu de la Survivor 2026. Locuința de lux, evaluată la o sumă uriașă
Cum arată casa în care locuiește Cristian Boureanu de la Survivor 2026. Locuința de lux, evaluată la o sumă uriașă
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Vestea momentului despre Michael Schumacher. După ani de zile în care a fost imobilizat la pat, în urma accidentului la schi, în sfârșit, a venit și o veste bună!
Vestea momentului despre Michael Schumacher. După ani de zile în care a fost imobilizat la pat, în urma accidentului la schi, în sfârșit, a venit și o veste bună!
Și-a lăsat nevasta singură cu doi copii și el a plecat de acasă! „Am obosit”. E divorțul momentului în showbizul românesc!! „O să dispar din viața voastră”
Și-a lăsat nevasta singură cu doi copii și el a plecat de acasă! „Am obosit”. E divorțul momentului în showbizul românesc!! „O să dispar din viața voastră”
catine.ro
Melania Trump și-a lansat documentarul. Cine s-a numărat printre invitații prezenți la eveniment
Melania Trump și-a lansat documentarul. Cine s-a numărat printre invitații prezenți la eveniment
Horoscopul zilei de 27 ianuarie 2026. Taurii privesc optimiști spre viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 ianuarie 2026. Taurii privesc optimiști spre viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Amber Heard a făcut declarații rare despre procesul cu Johnny Depp. „Mi-am pierdut abilitatea de a vorbi”
Amber Heard a făcut declarații rare despre procesul cu Johnny Depp. „Mi-am pierdut abilitatea de a vorbi”
3 lucruri de făcut după ce mănânci, pentru un control mai bun al glicemiei. Ce recomandă specialiștii
3 lucruri de făcut după ce mănânci, pentru un control mai bun al glicemiei. Ce recomandă specialiștii
Mai multe din people
Cu cine s-au întâlnit Loredana Groza și fiica ei, Elena, în India. Cele două au avut parte de o revedere specială
Cu cine s-au întâlnit Loredana Groza și fiica ei, Elena, în India. Cele două au avut parte de o revedere specială
People

Loredana Groza și fiica ei, Elena, s-au întâlnit cu o persoană apropiată lor în vacanța pe care o petrec în India.

+ Mai multe
Olga Barcari, noi dezvăluiri despre relația amoroasă cu Cătălin Bordea: "Ne mințim și să ne îndrăgostim de niște proiecții ale noastre asupra unui om"
Olga Barcari, noi dezvăluiri despre relația amoroasă cu Cătălin Bordea: "Ne mințim și să ne îndrăgostim de niște proiecții ale noastre asupra unui om"
People

Olga Barcari a vorbit despre relația amoroasă pe care a avut-o cu Cătălin Bordea.

+ Mai multe
Cine este Ryan Reynolds: dincolo de Deadpool și Blake Lively
Cine este Ryan Reynolds: dincolo de Deadpool și Blake Lively
People

Pentru mulți, Ryan Reynolds va rămâne mereu Deadpool: personajul care sparge al patrulea perete, face glume incomode și refuză să fie eroul clasic.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC