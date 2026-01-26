De ce a născut Andreea Bănică prin cezariană. Artista, dezvăluiri neștiute despre copii și rolul de mamă: „Pe Noah aș fi vrut să îl nasc natural”

Andreea Bănică a dezvăluit motivul pentru care a născut ambii copii prin cezariană și de ce a oprit alăptarea la vârsta de trei luni.

Andreea Bănică despre copii
Andreea Bănică a răspuns recent pe Instagram curiozităților fanilor legate de sarcinile și nașterea celor doi copii ai săi, Sofia și Noah, dar și despre alăptare și provocările de a se menține în formă. Artista a oferit declarații sincere despre experiențele ei ca mamă și despre echilibrul pe care încearcă să-l găsească între viața profesională și cea personală.

Andreea Bănică, detalii despre nașterea copiilor

Referitor la nașterea celor doi copii, Andreea Bănică a explicat decizia de a opta pentru cezariană și cum a decurs recuperarea după fiecare sarcină. Deși ar fi vrut ca a doua naștere să fie naturală, artista a primit alte recomandări.

„Am născut prin cezariană ambii copii, deși pe Noah aș fi vrut să îl nasc natural, însă doctorul mi-a recomandat să îl scoatem la termen pentru că nu mai lua în greutate având în vedere vârsta înaintată, faptul că placenta era îmbătrânită. M-am recuperat mult mai rapid după a doua sarcină și nici nu am luat multe kilograme. Aș fi făcut orice pentru ca pruncii mei să se nască sănătoși fără probleme. Mi-am învins frica pentru ei.”, a declarat Andreea Bănică pe Instagram, în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri cu fanii ei.

Cântăreața a vorbit și despre perioada de alăptare și despre provocările întâmpinate. Și la acest capitol s-a confruntat cu dificultăți, motiv pentru care a decis să oprească alăptarea după 3 luni.

„Ambii, 3 luni, deși mi-aș fi dorit să îi pot alăpta mai mult timp exclusiv la sân, însă nu am mai avut lapte”, a mai spus Andreea Bănică.

Cum se menține artista în formă

Fanii au fost curioși și despre modul în care Andreea Bănică reușește să se mențină în formă. Artista a vorbit despre schimbările corpului și impactul acestora asupra energiei și stării generale. Cum ultima perioadă nu a fost una obișnuită, a decis să investigheze motivele pentru care nu se mai simt bine.

„Mă îngraș foarte repede, slăbesc foarte greu. Toată viața am ținut diete, am făcut sport, însă simt că nu mai merge… Este clar de la vârstă și faptul că în ultima perioadă grăsimea se depune rapid pe anumite zone. Am insomnii, nu mai am energie să fac lucruri, să creez. Am o ceață mentală, mi-a dat de gândit că trebuie să îmi fac niște analize hormonale, să îmi verific tiroida și multe altele. Chiar mâine dimineață merg la analize.”

Într-o altă postare, Andreea a subliniat importanța monitorizării sănătății și a echilibrului hormonal, după ce a ajuns la analize. Vedeta speră să afle cât mai repede cauza stărilor de rău și să treacă la un tratament care să o ajute.

„Astăzi îmi fac analizele. De ceva timp nu mai dorm bine, mă trezesc obosită și fără energie. Nu e doar strees și nu e ceva de ignorat. Corpul nostru ne trimite semnale, iar echilibrul hormonal joacă un rol uriaș. Aleg să caut răspunsuri și să am grijă de mine.”

Gina Pistol, despre prieteniile din showbiz-ul autohton. Cu cine se înțelege cel mai bine prezentatoarea: „Suntem ca și surorile'

Foto: Instagram

