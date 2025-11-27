Andreea Bănică dezvăluie regretul pe care îl are în privința relației cu fiica ei: „Mi-aș dori să…”

Andreea Bănică, una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, și-a surprins fanii cu o mărturisire emoționantă pe Instagram. În cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri pe Instagram Story, artista a vorbit deschis despre relația cu fiica ei, Sofia, și despre ceea ce regreta în legătură cu timpul petrecut împreună.

Andreea Bănică, despre relația cu fiica ei

Pentru Andreea, cariera de succes a venit la pachet cu provocări personale, iar echilibrul între viața profesională și cea de familie nu este întotdeauna ușor de găsit. Într-o postare sinceră și plină de sensibilitate, artista a dezvăluit ce își dorește cu adevărat în legătură cu fiica ei.

„Eu mi-aș dori să petrec mai mult timp cu Sofi, să mergem ca fetele la shopping, să stăm de vorbă la o cafea, să aflu ce își dorește cel mai mult de la mine.”, a scris Andreea Bănică pe Instagram.

Sofia ajută la afacerea familiei

Andreea Bănică se mândrește cu fiica ei, Sofia, care a ajuns la vârsta adolescenței și atrage deja atenția prin stil, maturitate și discreție. Deși provine dintr-o familie cunoscută, adolescenta dă dovadă de echilibru și responsabilitate, calități pe care părinții le-au cultivat în timp.

Într-un interviu acordat în vara acestui an, Andreea Bănică a vorbit cu mândrie despre fiica ei, Sofia, care a împlinit recent 16 ani. Artista a dezvăluit că aceasta este de un real ajutor în afacerea familiei, petrecând o mare parte din timp la hotelul pe care cântăreața îl deține la Eforie Nord.

„Este la mare, mâine intră în tura ei la recepție. Întâmpină clienții, face cazări, face rezervări. Este foarte isteață. Eu nu eram așa la 16 ani, sincer. Și eu munceam la 16 ani, că am muncit de la 7 ani, dar parcă în ziua de azi copiii mi se par mult mai isteți. Bine, sunt în lumea lor, clar, haos, dar sunt mult mai isteți. Generația asta se descurcă mai ales în privința tehnologiei”, a povestit artista pentru Cancan.ro.

Cântăreța a mărturisit că și fiul ei, Noah, este interesat de antreprenoriat deși nu are nici 9 ani.

„Noah are opt ani și jumătate. El voia să vândă vată de zahăr în fața hotelului. Am zis: îți iau mașina de vată de zahăr de acasă și te pun acolo, în fața hotelului (n.r. râde). Lasă să e bine! Eu la 7 ani vindeam corcodușe și flori în fața teatrului de vară. Trebuie să învețe, să pornească de mici. Să-și dea seama că nu este ușor să câștigi un ban. Și cum se câștigă banii? Și câți bani câștigi? Bun. Nu ăsta este principalul lucru la care mă gândesc, dar, pe lângă școala, trebuie să știi câte ceva. Și e bine că și la școală au încep să-i învețe antreprenoriatul. Asta e important”, a mai povestit ea pentru sursa citată.

În cadrul unui interviu recent, Andreea Bănică a vorbit despre educația pe care o oferă celor doi copii ai ei. Artista a menționat faptul că încearcă să fie înțelegătoare cu ei și să le ofere libertate, însă cu moderație.

„E destul de greu. Sofia e adolescentă, are 16 ani și trece în clasa a XI-a. Încercăm să facem lucrurile așa cum trebuie. Nu suntem părinți perfecți, mai ales că, în ziua de azi, educația e foarte grea. Părinții sunt, cumva, la picioarele copiilor și încearcă să fie cât mai prieteni cu ei. Eu consider că nu poți fi prieten cu copilul tău până la o anumită vârstă, atunci când creierul e suficient de dezvoltat încât să poată lega o relație de prietenie cu tine. Încerc să-i educ așa cum pot, sper să o fac bine, cu Dumnezeu înainte (…) Sunt o mamă, să zic așa, care le oferă copiilor libertate. Sofia e un copil foarte ascultător, echilibrat, nu e cheltuitoare, e modestă și îmi place mult asta la ea. E copilul meu și o admir”, a spus Andreea Bănică pentru spynews.ro.

Foto: Arhiva ELLE

