Adda, îngrijorări serioase după ce soțul ei, Cătălin Rizea, a fost mușcat de o căpușă: „Așa se procedează corect”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Adda a trecut printr-un tratament pentru boala Lyme în urmă cu doi ani, însă efectele nu au dispărut complet. Îngrijorarea a reapărut recent, în momentul în care soțul ei, Cătălin Rizea, s-a confruntat cu o situație similară, ceea ce a generat teamă în familie.

Adda și Cătălin Rizea, momente de panică

Artista a povestit că problemele de sănătate au debutat brusc în octombrie 2020, când s-a confruntat cu o reacție alergică severă și erupții extinse pe corp. De atunci, s-a luptat constant cu simptome persistente, precum dureri, oboseală accentuată, migrene, palpitații, dar și tulburări de memorie și vedere. Potrivit acesteia, viața de zi cu zi a devenit dificilă, fiind marcată de stări de rău, confuzie și lipsa somnului.

Un episod tensionat a avut loc într-o zi de duminică, când Cătălin Rizea a descoperit o căpușă fixată în zona abdomenului. Pentru că aveau un angajament profesional și nu puteau ajunge imediat la medic, cei doi au fost nevoiți să gestioneze situația singuri, cu grijă, până la un consult de specialitate.

„Ce să fac? Nu aveam unde să mergem în acea dimineață și am zis că decât să se rupă, ceea ce nu este bine, pun ulei esențial de mentă pe ea pentru că nu-i place uleiul esențial și va ieși singură. Dacă nu suportați soluțiile împotriva țânțarilor și căpușelor, puteți să adăugați ulei esențial de mentă în cremă, să întindeți pe tot corpul. Nu le place. Am pus ulei în jurul ei și pe ea, nu trebuia să punem pe ea, dar a ieșit singură. Am pus-o într-o seringă și am sunat la centru să vedem dacă se mai poate face analiză din ea, având în vedere că am scos-o întreagă, doar că avea acel ulei pe ea”, a povestit artista pe Instagram.

Cum au gestionat situația

După experiența dificilă prin care a trecut din cauza bolii Lyme, momentul în care soțul ei a fost mușcat de o căpușă a fost extrem de stresant pentru Adda. Pentru a elimina orice risc, Cătălin Rizea a urmat toate recomandările medicilor și a efectuat analizele necesare.

„Au zis că este ok. Am dus-o la centru. Au făcut teste ADN, au venit rezultatele, au ieșit negative toate bolile posibile. Pe lângă asta, Cătălin și-a făcut analiză și împotriva virusului care provoacă encefalită și cel mai periculos dintre toți patogenii pe care îi transmite căpușa. A ieșit negativ, însă va fi repetată peste câteva zile, iar la trei săptămâni de la mușcătură își va face toate analizele, suflăm și în iaurt. Vreau să vă zic că așa se procedează corect, eu nu am procedat tocmai corect pentru că am dat cu ulei pe ea, dar am preferat să nu o rup. Dacă aveam unde să mergem și nu eram presați cu emisiunea, am fi mers la dermatolog, veterinar, undeva unde să o scoată întreagă și fără să dăm cu ulei. E foarte bine că am scos-o întreagă. Dacă se rupe, recurgitează tot sucul gastric în victimă. Să sperăm că nu s-a întâmplat asta. Va face tot protocolul de analize. Așa se procedează. Dacă aveți o clinică lângă voi care testează din capușă, în momentul în care o scoateți, să o duceți să o testați și să știți la ce vă așteptați”, a mai explicat artista.

Citește și:

Alexandru Ciucu, replică indirectă către Alina Sorescu: „Nu trebuie să demonstrez nimănui că sunt un tată bun'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro