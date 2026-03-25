Adda, traume după lupta cu boala Lyme. Complicațiile cu care se confruntă artista: „Boala face parte din noi”

Adda a dezvăluit cu ce traume a rămas după ce a fost diagnosticată cu boala Lyme și a urmat un tratament dificil.

Adda a vorbit cu sinceritate despre impactul profund pe care boala Lyme l-a avut asupra vieții sale. Artista recunoaște că, deși starea ei s-a îmbunătățit, efectele afecțiunii nu au dispărut complet. Se confruntă în continuare cu dureri, complicații la nivelul coloanei și episoade neurologice, însă a învățat să accepte situația și să își adapteze stilul de viață pentru a merge mai departe.

Adda se confruntă cu traume după diagnostic

Problemele de sănătate ale artistei au început în 2020, când Adda a resimțit simptome neașteptate: erupții cutanate, stări de slăbiciune, confuzie și dureri în tot corpul. Pe măsură ce starea ei s-a înrăutățit, oboseala extremă, migrenele puternice, palpitațiile și fluctuațiile de puls au determinat-o să viziteze mai multe spitale pentru a afla cauza problemelor.

Abia în 2022, Adda a primit diagnosticul corect: Borelioză. Până atunci, fusese tratată greșit timp îndelungat. De atunci, lupta cu boala a fost intensă, implicând 31 de pastile pe zi și injecții dureroase:

„În primele 5 luni de tratament am luat în total 4.650 de pastile”, a dezvăluit artista pe social media.

Recent, vedeta a oferit un interviu în care a dezvăluit cu ce traume, atât fizice cât și mentale, a rămas după tratament și tot procesul de diagnosticare.

„Mă simt mult mai bine, însă am rămas cu sechele, atât fizic, cât și mental, cu unele complicații pe coloană, mușchi, dureri și uneori simptome neurologice. Încă sunt pozitivă și, după cum arată analizele mele, cel mai probabil voi fi pozitivă toată viața din cauza diagnosticului pus târziu. Dar am învățat să trăiesc cu boala, care, din păcate, îmi pune uneori piedici. Mă protejez și mă îngrijesc când e nevoie ca să pot să fiu cât mai mult pe aici. Cred că un sfat bun ar fi să accepte cât mai repede. Și să aibă răbdare, încredere și disciplină. Să nu se considere bolnavi, dar în același timp să fie conștienți că sunt speciali. Boala face parte din noi, dar noi nu suntem o boală. Suntem oameni speciali.”, a spus artista pentru viva.ro.

În același timp, artista subliniază rolul esențial al familiei în echilibrul său emoțional. Sprijinul soțului și al fiului îi oferă motivația de a merge mai departe, indiferent de dificultăți, și reprezintă ancora ei în momentele complicate.

„Pentru mine, familia înseamnă tot. Liniște, iubire, acasă și automat puterea mea. Îmi doresc să avem o viață frumoasă și de calitate. Să-l creștem pe Alex bine, să reușim să-l formăm și să-l pregătim pentru momentul în care își va lua”

Cum se simte Adda după încheierea tratamentului de bază

Chiar și după finalizarea tratamentului de bază, efectele bolii persistă. Adda a povestit recent despre durerile puternice de oase, amorțelile din picioare și tendința de a se învineți ușor:

„Mai am amorțeli în picioare și dureri foarte mari de oase. Dar mă bucur că nu sunt dependentă momentan de pastile. Pot să gestionez durerile. Fac mișcare. Învăț să înot la 33 de ani. Corpului meu, din cauza bolii, e mult mai rigid. Zici că ai febră musculară mereu. Și orice mișcare faci și cari, te recuperezi mai greu. Fac vânătăi foarte ușor”, a declarat artista într-un interviu pentru cancan.ro.

