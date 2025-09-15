Adda continuă să lupte cu urmele lăsate de boala Lyme, la peste un an după tratament: „Dureri foarte mari”

Adda a dat noi detalii despre cum se simte după tratamentul pentru boala Lyme.

  Actualizat 15.09.2025, 12:26
Adda schimbare de look
La mai bine de un an de la finalizarea tratamentului de bază pentru Borelioză (boala Lyme), cântăreața Adda a mărturisit că încă se confruntă cu efectele secundare ale acestei afecțiuni.

Adda a rămas cu traume din cauza bolii Lyme

Problemele de sănătate ale artistei au început în 2020, când Adda a resimțit simptome neașteptate: erupții cutanate, stări de slăbiciune, confuzie și dureri în tot corpul. Pe măsură ce starea ei s-a înrăutățit, oboseala extremă, migrenele puternice, palpitațiile și fluctuațiile de puls au determinat-o să viziteze mai multe spitale pentru a afla cauza problemelor.

Abia în 2022, Adda a primit diagnosticul corect: Borelioză. Până atunci, fusese tratată greșit timp îndelungat. De atunci, lupta cu boala a fost intensă, implicând 31 de pastile pe zi și injecții dureroase:

„În primele 5 luni de tratament am luat în total 4.650 de pastile”, a dezvăluit artista pe social media.

Cum se simte Adda după încheierea tratamentului de bază

Chiar și după finalizarea tratamentului de bază, efectele bolii persistă. Adda a povestit recent despre durerile puternice de oase, amorțelile din picioare și tendința de a se învineți ușor:

„Mai am amorțeli în picioare și dureri foarte mari de oase. Dar mă bucur că nu sunt dependentă momentan de pastile. Pot să gestionez durerile. Fac mișcare. Învăț să înot la 33 de ani. Corpului meu, din cauza bolii, e mult mai rigid. Zici că ai febră musculară mereu. Și orice mișcare faci și cari, te recuperezi mai greu. Fac vânătăi foarte ușor”, a declarat artista într-un interviu pentru cancan.ro.

Adda a subliniat că, deși va rămâne mereu atentă la efectele bolii, o diagnosticare mai timpurie i-ar fi oferit șanse mai mari de recuperare completă:

Nu prea se negativează cazurile cronice. Dacă mă diagnosticau mai devreme, poate aveam șanse”.

Boala Lyme se transmite, de regulă, prin mușcătura căpușelor infectate cu bacteria Borrelia burgdorferi, însă poate apărea și prin transmitere congenitală. În cazul Addei, aceasta din urmă a fost cauza:

„Eu nu am luat-o prin mușcătură. Se transmite de la mamă la făt, am luat-o congenital, nu am știut. Am aflat că are și ea, m-a pus doctorul să o testez și a ieșit pozitiv”, a explicat artista pentru Playtech.

În urmă cu un an, Adda și-a descoperit o nouă pasiune: grădinăritul. Ba mai mult, vedeta a precizat că a început deja să culeagă roadele muncii sale, bucurându-se de legume proaspete direct din grădina ei.

„Când nu avem concert, avem meciuri la fotbal, cu băiatul. Mă mai întreabă lumea dacă mă relaxez. Da de unde timp pentru așa ceva! Am început însă să grădinăresc. Mi-am pus de toate, roșii, castraveți. Și rozmarin, mentă, busuioc… Am mâncat primul pătrunjel și leuștean din grădina mea. Mi-am dat seama că-mi place foarte mult să fac asta. Mă încarcă pozitiv! Când stai acolo cu mâna în pământ, uiți de toate”, a spus artista atunci.

„Abia aștept să mănânc roșiile din grădină. Mi-am pus și zmeură, măslini. Azi am luat și un corcoduș. O să facem aici grădină botanică. Mai bine să lucrez cu mâinile și să nu mă gândesc la nimic. De aceea trăiau atât de mult bunicii noștri. Pentru că măncau foarte sănătos. Păi am fost într-un super-market și aveau mărar din Iran. De aia mi-am făcut și grădina mea. Dacă reușesc să fac și zacuscă, la iarnă, ar fi perfect.”

Citește și:
Emmy 2025: premiile care contează și starurile care au dominat covorul roșu

Foto: Instagram

