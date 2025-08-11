Adda, gest emoționant pentru femeile care suferă de cancer: „Am ales să fac asta cu toată inima. E mare nevoie”

Adda, în vârstă de 33 de ani, și-a îndeplinit în această lună promisiunea făcută în noiembrie anul trecut: aceea de a-și lăsa părul să crească pentru a-l dona femeilor care trec prin lupta cu cancerul.

Adda și-a donat părul

Artista a colaborat cu Fundația Renașterea pentru a transforma acest gest într-o faptă concretă, cu speranța că exemplul ei va inspira și alte persoane să procedeze la fel atunci când își doresc o schimbare de look. Ulterior, artista și-a împărtășit experiența, încurajând și alte persoane să recurgă la acest gest.

„Aștept de ceva timp să fac asta. (…) Am plănuit să fac asta undeva prin noiembrie, însă ieri am zis: ‘Hai să o fac acum!’. Mai ales că aveam deja programare la salon. Așa că am sunat la Fundația Renașterea și le-am spus că vreau să-mi donez părul. Că l-am pregătit de ceva timp pentru asta. Am ales să fac asta cu toată inima! E MARE NEVOIE DE PĂR! Sunt peste 35 de cereri lunar! Este foarte simplu să o faceți, dacă doriți! Trebuie să fie minim 20 cm de păr, cât să se poată prelucra bine. Părul trebuie să fie curat și tăiat în cozi. Chiar dacă sunteți vopsite, se poate dona. Este important, totuși, că părul să fie într-o stare bună. Așa că, dacă plănuiți să vă tundeți scurt, vă rog să vă gândiți bine înainte să ajungă părul la gunoi! Este MARE nevoie! Am ales să fac asta cu toată inima! Să fie cu folos și cu bucurie! Doamne ajută!”, a transmis cântăreața pe rețelele sociale.

La finalul mesajului, Adda a detaliat pașii pentru cei care vor să se implice: părul trebuie să fie sănătos (chiar și vopsit), să aibă cel puțin 20 cm și să fie prins într-o coadă împletită, legată strâns la ambele capete.

„În timp ce noi ne supărăm că avem părul ciufulit și că se aranjează greu, unele femei suferă pentru că l-au pierdut pe al lor! Fiecare codiță contează. Fiecare perucă redă demnitatea unei femei în lupta cu boala”, a mai spus Adda.

Artista, mesaj pentru femeile care critică alte femei

Recent, artista a observat că femeile din sfera publică sunt adesea criticate de alte femei în mediul online. În lumina acestor observații, ea a publicat un mesaj exprimându-și nedumerirea față de această situație, subliniind că și persoanele publice se confruntă cu propriile lor dificultăți, provocări și momente neplăcute, în ciuda imaginii afișate în spațiul online.

„Dragi femei din online sau din fața televizorului, care dați cu hate și bullying în femeile care sunt persoane publice, să știți că și acele femei au probleme hormonale, emoționale, ovare polichistice, probleme cu glicemia sau fluctuațiile de greutate, retenție de apă, acnee, migrene, balonare, dureri de toate felurile. Sau alte afecțiuni sau povești dramatice. Dacă voi aveți scuze și nevoie de înțelegere, ele de ce n-ar avea?!”, a scris cântăreața pe Instagram Story.

De asemenea, în mediul online, Adda a transmis recent un alt mesaj ferm către toți cei, fie ei necunoscuți sau persoane publice, care au provocat-o cu „glume misogine” referitoare la căsnicia ei până la punctul de a-i afecta starea de bine. Vedeta subliniază că ce se întâmplă și modul în care evoluează lucrurile în cadrul relației reprezintă o chestiune privată, care aparține exclusiv ei și lui Cătălin Rizea. Ea a precizat că modalitatea lor de a se iubi este o alegere pe care au făcut-o de la început și care îi menține reali și îndrăgostiți.

