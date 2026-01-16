Pamela Anderson, declarații neașteptate despre fostul său soț, Tommy Lee: „Îmi lipsește”

Pamela Anderson a vorbit deschis despre relația complicată pe care o are în prezent cu fostul său soț, Tommy Lee, într-un interviu acordat emisiunii Andy Cohen Live de la SiriusXM. Actrița a mărturisit că, deși nu a mai comunicat cu Lee de ceva vreme, urmează să îl revadă la un eveniment de familie important.

„Fiul meu, Dylan, se va căsători în curând, așa că îi voi vedea la nuntă”, a spus Pamela Anderson, precizând că ceremonia este programată pentru 26 iunie. Potrivit PEOPLE, la eveniment vor fi prezenți și Tommy Lee, în vârstă de 63 de ani, și actuala sa soție, Brittany Furlan Lee, 39 de ani.

Actrița din The Naked Gun a explicat că, de-a lungul anilor, a încercat să păstreze legătura cu fostul său partener, în mare parte pentru că au împreună doi copii.

„Ei îl văd. Eu întreb mereu de el. Am încercat să-i trimit murături. Încerc să păstrez legătura”, a spus ea. Andy Cohen a intervenit cu o întrebare directă: „Ți-a respins murăturile?”.

„Copiii mei mi-au spus doar: «Mamă, pur și simplu…», nu știu exact ce e. Trebuie să stau deoparte și n-ar trebui să spun prea multe, dar le doresc tot binele. Sper că totul este în regulă”, a adăugat Anderson.

Întrebată dacă îi dorește „în mod specific” binele lui Tommy Lee, ea a răspuns simplu: „Da”.

Discuția a continuat într-o zonă mai personală, iar Cohen a întrebat-o dacă ar putea avea „o comunicare mai bună” cu Lee dacă acesta nu ar fi căsătorit. Răspunsul actriței a fost direct: „Cred că da”.

„Cred că este un mare romantic. Este foarte devotat soției lui și cred că nu vrea să creeze tensiuni sau valuri, sau poate… nu știu, dar nu-mi place situația”, a explicat ea. „Mi-aș fi dorit să avem o relație mai bună. Nu am mai vorbit cu el de mult timp. Îmi lipsește și, fiindcă băieții se căsătoresc și vor apărea nepoții, vom fi mereu legați într-un fel”.

Declarațiile vin la trei ani după ce Pamela Anderson spunea, într-o apariție la The Howard Stern Show, că ea și Lee „mai schimbă câte un mesaj din când în când” în calitate de părinți. În același an, actrița declara pentru PEOPLE că obișnuiau să „se verifice unul pe celălalt din când în când”.

Pamela Anderson și Tommy Lee s-au căsătorit la doar 96 de ore după ce s-au cunoscut, în 1995, și au împreună doi fii, Brandon și Dylan. Relația lor a fost tumultuoasă, iar în 1998, Tommy Lee a fost arestat pentru abuz domestic. În prezent, Lee este căsătorit cu Brittany Furlan din februarie 2019, la doi ani după ce s-au cunoscut pe aplicația de dating Raya, după cum notează PEOPLE.

Pamela Anderson, dezvăluiri dureroase despre celebra casetă video XXX cu Tommy Lee

În 2024, Pamela Anderson a primit titlul „Glamour Global Woman of the Year”, iar cu această ocazie, actrița a reflectat asupra vieții și carierei sale. Anderson a dezvăluit că înregistrarea video din anii 90, în care făcea sex cu soțul ei de atunci, Tommy Lee, a marcat începutul sfârșitului carierei sale. De asemenea, a mărturisit că s-a confruntat cu „stres post-traumatic”, care a reapărut odată cu lansarea serialului Pam & Tommy.

Videoclipul intim, înregistrat de fostul ei soț, toboșarul trupei Mötley Crüe, s-a răspândit la nivel mondial și a avut un impact semnificativ asupra vieții sale.

„Mi-am pierdut soțul, sănătatea mintală, cariera. La vremea respectivă, nu conștientizam acest lucru din cauza stresului post-traumatic. Știam că multe lucruri mi s-au întâmplat și că aș fi putut să le gestionez diferit… În această lume, cum îți gestionezi cariera este crucial. Și eu eram în Vestul Sălbatic”, a povestit actrița, potrivit Marca.com.

Cu câțiva ani în urmă, platforma de streaming Hulu a lansat serialul Pam & Tommy, care aduce la lumină relația Pamelei Anderson cu Tommy Lee din anii ’90 și, mai ales, episodul celebrei casete video care îi arăta pe cei doi făcând sex și care a provocat un scandal uriaș.

„Nu m-au sunat niciodată. Nu am avut niciun fel de implicare. Nu știam nimic despre asta”, a spus Pamela Anderson referitor la serialul Hulu.

Ea a adăugat: „M-a făcut să mă simt rău doar gândindu-mă din nou la asta când a apărut această producție de la Hulu. A fost ca un alt pumn în stomac.”

Foto: Hepta

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro