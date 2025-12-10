Pamela Anderson rupe tăcerea despre relația „intimă” cu Liam Neeson și situația actuală dintre ei: „Este foarte mândru de mine”

Pe măsură ce își încheie un an spectaculos, Pamela Anderson este pregătită să clarifice ce s-a întâmplat cu adevărat între ea și Liam Neeson, partenerul ei din succesul de box office al verii, The Naked Gun.

Pamela Anderson, adevărul despre relația cu Liam Neeson

Deși titlurile despre surpriza acestei povești de dragoste au fost întâmpinate cu entuziasm de unii și cu scepticism de alții, Anderson, de 58 de ani, își împărtășește pentru prima dată amintirile despre relația lor privată în materialul de copertă din această săptămână al revistei People.

„Dacă vreți neapărat să știți, Liam și cu mine am fost implicați romantic pentru o scurtă perioadă, dar doar după ce am terminat filmările”, spune ea. Cei doi au petrecut o „săptămână intimă” la casa actorului din nordul statului New York. „Aveam propria mea cameră”, precizează ea. „Au venit și asistenții noștri; chiar și familia a trecut pe acolo.”

Cuplul a ieșit la cină „într-un mic restaurant franțuzesc unde m-a prezentat drept ‘viitoarea doamnă Neeson'”, continuă Anderson. Au petrecut timp și în grădina actorului, unde, spune ea, „am avut grijă de un trandafir acoperit de mentă… Mi-a făcut plăcere să ajut, iar el a apreciat.”

După ceea ce ea numește „săptămâna noastră romantică pierdută”, perioadă în care Neeson a alungat un urs de la fereastra bucătăriei în timp ce era în halat, „ne-am despărțit pentru a lucra la alte filme', explică actrița.

Ce s-a întâmplat între ei

S-au reintâlnit în timpul turneului de promovare a filmului The Naked Gun din această vară, unde au fost surprinși îmbrățișați, ținându-se de mână, ba chiar i-a aplicat lui Neeson, în glumă, balsamul ei de buze Sonsie în emisiunea Watch What Happens Live cu Andy Cohen.

„Ne distram”, spune ea, descriind conexiunea lor ca fiind „puțin ca într-un film de Nancy Meyers'. „Am râs mereu când oamenii spuneau: Oh, e o cascadorie de promovare. Eu eram: Cascadorie? Asta e real. Avem sentimente reale.” „Îl ador pe Liam”, adaugă actrița, „dar suntem mai buni ca prieteni, sincer vorbind.” Cei doi s-au văzut ultima dată în august, când Neeson a surprins-o mergând s-o vadă la prestigiosul Williamstown Theater Festival, unde ea juca în Camino Real de Tennessee Williams. „Este un susținător minunat al acestei noi direcții în cariera mea și îmi spune cu multă bunătate că este foarte mândru de mine”, afirmă Anderson. „Sunt sigură că vom face parte din viețile celuilalt mereu.”

Într-un interviu din octombrie 2023, Liam Neeson mărturisea că s-a „îndrăgostit nebunește” de actriță în timpul filmărilor.

Pierderea soției sale, Natasha Richardson, în 2009, în urma unui hematom epidural provocat de o accidentare la schi, a marcat profund viața personală a actorului. În 2023, el declara că nu mai intenționează să se implice într-o relație.

De cealaltă parte, Pamela Anderson a trecut prin cinci divorțuri, cel mai recent în 2022, când a încheiat mariajul cu Dan Hayhurst. Printre foștii săi soți se numără Tommy Lee, Rick Salomon și Kid Rock.

