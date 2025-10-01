Pamela Anderson, schimbare radicală de look. Actrița a renunțat la nuanța iconică de blond

Pamela Anderson își face cea mai spectaculoasă transformare a părului de până acum! Actrița, în vârstă de 58 de ani, a fost surprinsă în timpul Paris Fashion Week cu o nuanță îndrăzneață de păr. Marco Bahler a postat pe Instagram imagini cu Anderson purtând un mullet scurt, cu breton, înlocuindu-și celebrul blond lung cu un roșu cupru.

Pamela Anderson a afișat un nou look

„Pamela arată fabulos cu noul ei păr”, a scris Bahler în descrierea postării.

Vedeta a ales o rochie din satin de culoare ivoire, de la One Of, cu mâneci scurte și un detaliu drapat în spate. Pamela a renunțat la bijuterii și a păstrat un machiaj proaspăt și minimalist.

Stilistul care a realizat transformarea, John Nollet, a confirmat pe Instagram Stories că look-ul este pentru un viitor film.

Anderson se pregătește pentru următorul său rol în debutul regizoral al lui Michael Cera, „Love is Not the Answer”, filmările urmând să înceapă după Paris Fashion Week. În film mai joacă Steve Coogin și Jamie Dornan.

Actrița a dorit ca noul său look să fie inspirat de actrițe franceze precum Bibi Anderson și Liv Ullman, precum și de actrița suedeză Gunnel Lindblum, aducând aceste referințe lui Nollet pentru transformare. În luna mai, Pamela a debutat cu un bob la evenimentul Tory Burch Foundation Honors Martha Stewart din New York, în cadrul „Founders Breakfast” 2025.

Vedeta și-a surprins fanii cu un bob drept, la nivelul bărbiei, înlocuind părul ei lung și voluminos. Anderson a purtat atunci și un outfit monocrom format dintr-un top cu mâneci lungi și pantaloni evazați. De la perioada „Baywatch” din anii ’90, Pamela este cunoscută pentru părul ei blond, lung și voluminos, pe care îl purta fie cu bucle elegante, fie prins în coafuri glamour.

În decembrie 2024, actrița a afișat un breton drept la premiera filmului său „The Last Showgirl” în West Hollywood, purtând o rochie maro din cașmir Bottega Veneta, cu siluetă tip mantie și detalii subtile de structură. Ținuta a fost completată cu pantofi Canalazzo de la Bottega Veneta, în valoare de 1.150 de dolari.

Pamela a atras atenția din nou la Met Gala 2025, când a apărut cu un bob blond drept și breton scurt.

Pe 5 mai, la New York, actrița a strălucit într-o rochie Tory Burch brodată cu paiete și cristale. Rochia structurată, cu mâneci lungi și decolteu amplu, complet împodobită cu cristale albastre, roșii și argintii, a fost asortată cu pantofi Manolo Blahnik și bijuterii Pandora. În linie cu filozofia ei recentă de frumusețe, Pamela a optat pentru un machiaj minimalist, cu obraji roșii și buze într-o nuanță discretă de roz.

Recent, actrița a vorbit pentru PEOPLE despre modul în care își găsește încrederea în sine:

„Încerc să găsesc încrederea în moduri diferite”, a mărturisit ea în cadrul unui interviu la lansarea colecției Pandora Talisman din New York, pe 8 septembrie. „Îmi place un ten curat și apoi multe bijuterii amuzante. Nimic prea pretențios, dar ceva semnificativ. De aceea îmi place această colecție. E amuzant că în anii 2000 era foarte popular să porți toate medalioanele, și îmi amintesc că îmi plăceau foarte mult acele coliere. Așa că acum a revenit moda”, a continuat ea, referindu-se la noile charmuri Pandora.

foto: Arhiva ELLE

