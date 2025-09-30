Madonna dezvăluie că s-a gândit la sinucidere în timpul „dureroasei” bătălii pentru custodia copiilor cu fostul soț, Guy Ritchie

Madonna a dezvăluit că s-a gândit la sinucidere în 2016, în timp ce ea și fostul soț, Guy Ritchie, se aflau în plin proces pentru custodia fiului lor, Rocco.

Madonna s-a confruntat cu gânduri sinucigașe

Madonna, în vârstă de 67 de ani, a precizat că nu era „în jocul învinuirilor” deși a recunoscut că „obișnuia să fie așa,” încercând să „se răzbune” pe cei care o nedreptățiseră.

„Au fost momente în viața mea în care am vrut să-mi tai brațele. De fapt, m-am gândit la sinucidere. Probabil sună ciudat venind de la mine, pentru că nu sunt o persoană emo… dar mi-am spus: ‘Nu mai pot să suport această durere.'” a mărturisit cântăreața hit-ului „Material Girl” în episodul de luni al podcastului „On Purpose” cu Jay Shetty.

Câștigătoarea Grammy a descris lupta pentru custodie drept „unul dintre cele mai dureroase momente din viața mea.”

„Deși căsnicia mea nu a funcționat… cineva încercând să-mi ia copilul era ca și cum ar fi spus: ‘Mai bine mă omoară'”, a explicat ea. „Asta era ceea ce gândeam.” Madonna și-a amintit cum, în timpul turneului Rebel Heart, trebuia să urce pe scenă în fiecare seară, în timp ce discuta problemele legale cu avocații săi. „Stăteam pur și simplu întinsă pe podeaua vestiarului, plângând,” a spus ea. „Chiar credeam că e sfârșitul lumii. Nu mai puteam să fac față.” „Dar, slavă Domnului, nu mai simt asta acum,” a continuat cântăreața.

Madonna a explicat că parcursul ei spiritual a ajutat-o să treacă peste momentele dificile, adăugând că acum privește experiențele grele ca pe lecții, nu ca pe pedepse.

Madonna și Guy, în vârstă de 57 de ani, au fost căsătoriți între 2000 și 2008 și l-au avut pe Rocco, acum în vârstă de 25 de ani, în 2000.

În 2016, fostul cuplu a renegociat acordul de custodie după ce Rocco — pe atunci în vârstă de 15 ani — și-a dorit să se mute în Marea Britanie pentru a locui cu tatăl său. Conflictul pentru custodie a început în decembrie 2015, când Rocco a refuzat să se întoarcă de la Londra în New York pentru a petrece sărbătorile cu Madonna.

La acel moment, un judecător a dispus ca Rocco să se întoarcă în Big Apple, deși o sursă a declarat pentru The Post că adolescentul nu se „înțelegea cu mama sa.” În septembrie 2016, cei doi foști soți au ajuns la o înțelegere, iar Rocco a primit aprobarea să locuiască în străinătate cu Guy Ritchie.

Detalii despre experiența de mamă

În ianuarie 2023, artista a dezvăluit mai multe despre experiența sa ca părinte într-un articol pentru „Icon Issue” al Vanity Fair în Spania, Italia și Franța, unde a spus că a crește cu ea ca mamă este o provocare pentru copiii ei. Menționând că maternitatea a fost cea mai dificilă, cea mai grea bătălie, Madonna a explicat că încă se luptă să înțeleagă cum trebuie să fie ca mamă.

„Astăzi încă mă lupt să înțeleg cum să fiu mamă și să-mi fac treaba. Oricine ai fi, a avea copii și a-i crește este o operă de artă. Nimeni nu îți dă un manual. Trebuie să înveți din greșeli. Este o profesie care necesită mult timp. Și este epuizantă pentru că nu există niciodată odihnă”, a spus artista pentru Vanity Fair.

