TOP 3 zodii care vor fi singure în 2026

Semnele zodiacale de mai jos au toate șansele să fie singure în 2026. Crezi că zodia ta face parte din această listă?

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE.ro
TOP 3 zodii care vor fi singure în 2026

Singurătatea are și părțile ei bune. De la faptul că petreci mai mult timp cu tine însăți, renunți să ai așteptări că partenerul se va schimba și că ești singura persoană responsabilă cu starea ta de bine, sunt câteva dintre aspectele pozitive pe care le poate avea singurătatea în viața noastră.

În general, oamenii privesc singurătatea ca pe un lucru negativ, chiar neplăcut. Dar adevărul e că e mai degrabă o experiență binevenită pentru fiecare dintre noi. În timp ce unele zodii simt nevoia de a fi în permanență într-o relație, altele preferă să fie singure tocmai pentru a se concentra pe alte lucruri sau pentru a se bucura de viață în ritmul lor. Așa că, citește în continuare și află dacă zodia ta se numără printre cele care în 2026 vor fi singure. 

Gemeni

Gemenii și-au propus ca în 2026 să se preocupe mult mai mult de carieră, iar din acest motiv nici nu vor avea timpul necesar pentru a se dedica unei relații. Drept urmare, șansele să fie singuri sunt foarte mari. De fapt, anul acesta nu este deloc favorabil pentru o relație amoroasă. Le este dificil să își facă prieteni și să se implice în relații noi. În cazul în care vor într-adevăr să se îndrăgostească, ar trebui să nu se grăbească pentru că în caz contrar vor suferi. Din fericire, nu le este teamă de singurătate, așa că vor profita de această perioadă și se vor concentra pe planurile din viața profesională.

Leu

Nici pentru Lei anul 2026 nu este bun din punct de vedere al relațiilor sentimentale. Pentru nativii care se bucură din plin de independență, aceștia nu vor avea probleme că nu sunt într-o relație, însă pentru cei care au nevoie de un partener, lucrurile vor fi mai complicate. Însă, ar trebui să ia în considerare faptul că e indicat să își îndrepte atenția către eforturile din carieră, către dorința de a avansa la locul de muncă și către planurile în ceea ce privește lansarea în afaceri.

Berbec

Se pare că astrele nu vor fi de partea Berbecilor când vine vorba de găsirea unui partener. Au șanse destul de mari să experimenteze multe dezamăgiri pe plan amoros. Chiar dacă au impresia că au întâlnit persoana potrivită, pe parcurs își dau seama că s-au înșelat amarnic și că mai degrabă și-au pierdut timpul lângă cineva care nu era dispus să le ofere ceea ce aveau nevoie. Însă, avem o veste bună pentru ei – cu răbdare vor vedea că spre sfârșitul anului 2026 vor avea parte de schimbări majore și de momente uimitoare în viața personală.

Citește și:
Ce te împiedică să te îndrăgostești cu adevărat, în funcție de zodia ta

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Cele 3 zodii care nu vorbesc niciodată deschis despre emoțiile lor
Astrologie
Cele 3 zodii care nu vorbesc niciodată deschis despre emoțiile lor
Zodiile care vor fi înșelate în 2026
Astrologie
Zodiile care vor fi înșelate în 2026
5 zodii care adoră să facă gesturi romantice
Astrologie
5 zodii care adoră să facă gesturi romantice
Zodiile cărora le este teamă de angajamente într-o relație
Astrologie
Zodiile cărora le este teamă de angajamente într-o relație
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 12-18 ianuarie 2026
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 12-18 ianuarie 2026
Cele 3 zodii care se mândresc cu o intuiție fină
Astrologie
Cele 3 zodii care se mândresc cu o intuiție fină
Libertatea
Reacția dură a lui Florin Călinescu după ce Pro TV a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță”: „Pro TV-ul acela este mort de mai mulți ani. Măruță este ultima victimă”
Reacția dură a lui Florin Călinescu după ce Pro TV a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță”: „Pro TV-ul acela este mort de mai mulți ani. Măruță este ultima victimă”
Mădălina Ghenea, în fața judecătorilor din Milano. Actrița a cerut daune morale în valoare de 5 milioane de euro
Mădălina Ghenea, în fața judecătorilor din Milano. Actrița a cerut daune morale în valoare de 5 milioane de euro
Cătălin Măruță lasă de înțeles că a fost dat afară de PRO TV, nu că a plecat de bunăvoie: „Să le spunem celor care n-au aflat”
Cătălin Măruță lasă de înțeles că a fost dat afară de PRO TV, nu că a plecat de bunăvoie: „Să le spunem celor care n-au aflat”
Ce se întâmplă cu Andra la PRO TV după ce Cătălin Măruță a fost anunțat că emisiunea „La Măruță” dispare din grila postului
Ce se întâmplă cu Andra la PRO TV după ce Cătălin Măruță a fost anunțat că emisiunea „La Măruță” dispare din grila postului
Ego.ro
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
Zodiile care vor trece prin schimbări majore pe plan sentimental în ianuarie 2026
Zodiile care vor trece prin schimbări majore pe plan sentimental în ianuarie 2026
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Îl mai știi pe Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată după ce a topit 60 de kilograme și unde a ajuns să muncească: „Sunt speriat”
Îl mai știi pe Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată după ce a topit 60 de kilograme și unde a ajuns să muncească: „Sunt speriat”
Irina Loghin, schimbare radicală de look! Cum arată acum și de ce s-a tuns atât de scurt, de fapt: „Am vorbit cu doctorul...”
Irina Loghin, schimbare radicală de look! Cum arată acum și de ce s-a tuns atât de scurt, de fapt: „Am vorbit cu doctorul...”
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Vestea cea mare pe care au dat-o Gabriela și Dani Oțil! Ce au dezvăluit cei doi, la început de an: „Urmează o schimbare pentru noi”
Vestea cea mare pe care au dat-o Gabriela și Dani Oțil! Ce au dezvăluit cei doi, la început de an: „Urmează o schimbare pentru noi”
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Smiley și Gina Pistol au făcut publice primele înregistrări cu fetița lor, Josephine! „A venit rândul ei”. Micuța e adorabilă: „Bună ziua! Bună ziua, oameni buuuuni!” / VIDEO
Smiley și Gina Pistol au făcut publice primele înregistrări cu fetița lor, Josephine! „A venit rândul ei”. Micuța e adorabilă: „Bună ziua! Bună ziua, oameni buuuuni!” / VIDEO
Fulgy sare în apărarea lui Mario Iorgulescu și o atacă dur pe văduva bărbatului mort în accidentul din 2019. Ce spune băiatul Clejanilor despre fiul lui Gino Iorgulescu și starea lui din prezent. „Arată și vorbește așa din cauza...”
Fulgy sare în apărarea lui Mario Iorgulescu și o atacă dur pe văduva bărbatului mort în accidentul din 2019. Ce spune băiatul Clejanilor despre fiul lui Gino Iorgulescu și starea lui din prezent. „Arată și vorbește așa din cauza...”
catine.ro
Zoe Saldaña a devenit cea mai bine plătită actriță de la Hollywood. Cât câștigă acum vedeta
Zoe Saldaña a devenit cea mai bine plătită actriță de la Hollywood. Cât câștigă acum vedeta
Horoscopul zilei de 15 ianuarie 2026. Leii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 ianuarie 2026. Leii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Alternativa naturală în fața tratamentului cu Ozempic. Acest fruct joacă un rol important pentru sănătate
Alternativa naturală în fața tratamentului cu Ozempic. Acest fruct joacă un rol important pentru sănătate
Gisele Bündchen a distribuit imagini rare de familie la doar o lună de la nunta secretă cu Joaquim Valente
Gisele Bündchen a distribuit imagini rare de familie la doar o lună de la nunta secretă cu Joaquim Valente
Mai multe din astrologie
Zodiile care îi cuceresc pe ceilalți fără să depună prea multe eforturi
Zodiile care îi cuceresc pe ceilalți fără să depună prea multe eforturi
Astrologie

Atunci când intră în orice fel de încăpere, toți ochii sunt ațintiți spre următoarele zodii.

+ Mai multe
Aceste 3 zodii vor străluci în luna ianuarie 2026
Aceste 3 zodii vor străluci în luna ianuarie 2026
Astrologie

Toți merităm să avem perioade pline de strălucire și împliniri, însă luna ianuarie pare a aduce mai mult noroc pe toate planurile pentru aceste 3 semne zodiacale.

+ Mai multe
5 zodii care au mereu parte de succes financiar
5 zodii care au mereu parte de succes financiar
Astrologie

Citește mai departe și descoperă semnele zodiacale care au parte de succes din punct de vedere financiar.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC