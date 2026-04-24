Motivul pentru care apariția actriței Sydney Sweeney în „The Devil Wears Prada 2” a fost brusc eliminată din versiunea finală a filmului

Echipa din spatele filmului The Devil Wears Prada 2 ar fi luat o „decizie creativă” de a elimina cameo-ul actriței Sydney Sweeney din versiunea finală a producției.

Potrivit unei surse apropiate proiectului, care a vorbit pentru Entertainment Weekly, scena în care urma să apară vedeta din Euphoria era planificată la începutul filmului regizat de David Frankel. În acea secvență, personajele Andy Sachs (interpretat de Anne Hathaway), Miranda Priestly (Meryl Streep) și Nigel Kipling (Stanley Tucci) urmau să o viziteze pe Emily Charlton (Emily Blunt) la sediul american al Dior din New York.

La sosire, trio-ul ar fi găsit-o pe Emily în timp ce o pregătea chiar pe Sydney Sweeney pentru un eveniment, actrița interpretându-se pe sine în rolul unei cliente celebre. Scena ar fi avut o durată de aproximativ trei minute.

Totuși, potrivit aceleiași surse, momentul nu s-a integrat în direcția narativă dorită de echipa de producție și a fost considerat nepotrivit pentru ritmul secvenței. Decizia de a elimina apariția nu a fost una ușoară, mai ales că producătorii au apreciat implicarea actriței.

Scenarista filmului, Aline Brosh McKenna, a confirmat ulterior într-un interviu pentru Screen Rant că Sydney Sweeney nu apare în varianta finală a filmului. Reprezentanții actriței și ai regizorului nu au oferit, deocamdată, comentarii oficiale.

Zvonurile privind participarea lui Sweeney la proiect au apărut încă din vara anului trecut, când fanii au crezut că au surprins-o pe platourile de filmare din New York alături de Emily Blunt. Un videoclip din august 2025, șters ulterior, arăta o femeie blondă îmbrăcată într-un hanorac albastru, ieșind dintr-o rulotă cu fața ascunsă de o umbrelă.

Speculațiile au fost amplificate și de campania publicitară controversată realizată de actriță pentru American Eagle, care a stârnit reacții puternice din cauza sloganului „Sydney Sweeney Has Great Jeans”.

Cu toate acestea, în noiembrie 2025, actrița a minimalizat aceste zvonuri, declarând că nu știe despre ce este vorba atunci când a fost întrebată despre presupusa sa apariție în film.

Filmul The Devil Wears Prada 2 va avea premiera pe 1 mai și îi aduce din nou pe ecran pe Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci și Emily Blunt în rolurile consacrate din filmul original lansat în 2006.

Distribuția este completată de nume precum Lucy Liu, Justin Theroux, Rachel Bloom, B. J. Novak, Kenneth Branagh și Simone Ashley. În plus, pe platourile de filmare au fost văzute și vedete precum Lady Gaga, Ciara și Ashley Graham, înainte de finalizarea producției.

Acțiunea se petrece tot în redacția revistei Runway, publicația confruntându-se cu provocări în ceea ce privește menținea pe o linie de plutire, având în vedere că presa a trecut prin transformări majore de la primul film încoace. Andy Sachs devine redactoră-șefă, iar Emily renunță la jurnalism pentru a fi directoare de publicitate. Ea lucrează pentru un grup de lux. Din păcate, publicul nu îl va revedea pe Adrian Grenier, cel care l-a interpretat pe Nate, iubitul lui Andy Sachs. Actorul nu a primit vreo propunere de a se întoarce în film.

