Victoria Beckham dezvăluie cum face față atenției publice după cearta cu fiul ei, Brooklyn: „Nu mă concentrez pe el”

Victoria Beckham spune că a ales să ignore „zgomotul” din spațiul public, în contextul în care tensiunile din familia sa, în special relația cu fiul ei, Brooklyn Beckham, continuă să fie intens mediatizate.

În cadrul unui panel organizat de Time100, Victoria Beckham a explicat cum reușește să gestioneze presiunea constantă din jurul vieții sale personale.

„Am învățat cu mult timp în urmă să nu ascult zgomotul din jur și să nu mă concentrez pe el. Întotdeauna va exista cineva care are ceva de spus. Pur și simplu nu îi acord atenție, dacă are sens”, a declarat ea.

Creatoarea de modă a completat, într-o notă relaxată:

„Se va ocupa altcineva de asta. Nu vreau să știu. Așa gestionez lucrurile, cred.” Ea a subliniat că este obișnuită cu atenția constantă încă de la începutul carierei: „Se întâmplă asta de când aveam 20 de ani, așa că durează de mult timp.”

Victoria Beckham a vorbit și despre sprijinul pe care îl primește din partea soțului său, David Beckham, alături de care are o relație de aproape trei decenii. „Am un soț extraordinar, care mă susține enorm. Suntem mereu unul pentru celălalt”, a spus ea.

La începutul acestei luni, fosta membră Spice Girls a abordat pentru prima dată public distanțarea dintre familie și Brooklyn, afirmând că ea și David au încercat mereu „să își protejeze și să își iubească” cei patru copii. „Cred că întotdeauna… ne iubim enorm copiii. Am încercat mereu să fim cei mai buni părinți posibil”, a declarat Victoria pentru The Wall Street Journal.

Aceleași idei au fost reiterate și într-o apariție recentă la emisiunea Today, primul interviu televizat după ce Brooklyn a lansat acuzații dure la adresa părinților săi într-o postare pe Instagram din ianuarie. „Ne-am pus întotdeauna copiii pe primul loc. Îi iubim enorm și ne-am concentrat mereu pe a-i proteja”, a spus ea.

Victoria a adăugat că ea și David Beckham încearcă în continuare să se adapteze rolului de părinți ai unor copii deveniți adulți.

„Să fii părinte de copii tineri adulți și de adulți este, sincer, foarte diferit de a avea copii mici”, a spus ea.

Potrivit informațiilor apărute în presă, relația dintre Brooklyn și familia Beckham s-ar fi deteriorat după căsătoria acestuia cu Nicola Peltz, în aprilie 2022. În vara anului trecut, s-a relatat că acesta ar fi întrerupt complet legătura cu familia.

Situația a escaladat în ianuarie, când Brooklyn a transmis public că nu dorește o împăcare, susținând că părinții săi ar fi încercat să îi afecteze relația cu soția sa încă dinainte de nuntă și că nu ar fi acceptat-o niciodată. De asemenea, el a afirmat că mama sa ar fi „stricat” ziua nunții.

În ciuda încercărilor repetate ale Victoriei și ale lui David Beckham de a repara relația în privat, Brooklyn pare să își mențină poziția și să rămână alături de soția sa, evitând o reconciliere în acest moment.

