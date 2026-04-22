Kendall Jenner și Jacob Elordi ar forma un cuplu de câteva luni. Cine este persoana care i-ar fi adus împreună

Kendall Jenner și Jacob Elordi ar forma un cuplu de aproximativ două luni, potrivit unui articol publicat de Daily Mail. Primele speculații despre relația lor au apărut recent, după ce au fost văzuți împreună la un eveniment din cadrul festivalului Coachella.

Zvonurile au fost alimentate inițial de platforma Deuxmoi, care a relatat că cei doi ar fi fost văzuți „sărutându-se” și fiind „foarte apropiați” la afterparty-ul organizat de Justin Bieber, în primul weekend al festivalului. Însă, potrivit Daily Mail, relația dintre model și actor ar fi început încă din februarie.

Conform aceleiași surse, un rol important în apropierea celor doi l-ar fi avut Kylie Jenner, sora lui Kendall. O persoană apropiată familiei a declarat pentru publicație că aceasta a petrecut mult timp în preajma actorului în perioada sezonului de premii, în contextul în care partenerul ei, Timothée Chalamet, era implicat în mai multe proiecte nominalizate.

„Kylie a petrecut mult timp în preajma lui Jacob în timpul maratonului sezonului de premii al lui Timothée [Chalamet], deoarece Jacob a fost nominalizat pentru Frankenstein, iar Timothée pentru Marty Supreme”, a declarat sursa pentru Daily Mail.

Aceeași sursă susține că cea i-a adus împreună ar fi fost Kylie.

„Kylie l-a plăcut și a crezut că ar fi potrivit pentru Kenny, așa că i-a spus: fată, pune-te pe treabă, ieși cu tipul ăsta„.

Potrivit relatărilor din Daily Mail, Kendall Jenner îl cunoștea pe Jacob Elordi de mai mult timp, însă dinamica relației s-ar fi schimbat recent, în parte datorită intervenției surorii sale.

„Kylie este sora dominantă și a împins-o pe Kenny să înceapă o relație cu Jacob, pentru că voia să organizeze întâlniri duble cu Timothée”, a mai declarat sursa. Cei patru ar fi petrecut timp împreună inclusiv la locuința lui Kendall din Los Angeles.

În același context, sursa a subliniat că relația ar fi evoluat natural.

„Kenny și-a dat seama că pur și simplu se potrivește cu Jacob… exista chimie”.

În ceea ce privește istoricul relațiilor, Kendall Jenner, în vârstă de 30 de ani, a fost cel mai recent asociată cu Bad Bunny, relația lor desfășurându-se intermitent între 2023 și începutul lui 2024. De asemenea, modelul a avut o relație cu jucătorul NBA Devin Booker între 2020 și 2022 și o relație cu Harry Styles în perioada 2013–2016.

La rândul său, Jacob Elordi, în vârstă de 28 de ani, a fost cel mai recent asociat cu Olivia Jade Giannulli, cu care a avut o relație intermitentă timp de patru ani, începând din 2021. Actorul s-a mai întâlnit cu modelul Kaia Gerber în 2021, relație încheiată după aproximativ un an, precum și cu colega sa din The Kissing Booth, Joey King, în 2017.

Într-un alt context, în ianuarie, Kendall Jenner a abordat și speculațiile mai vechi privind orientarea sa sexuală, în cadrul podcastului In Your Dreams, moderat de Owen Thiele.

„Nu sunt [gay]”, a declarat aceasta, adăugând: „Nu cred că voi fi, dar nu închid uși experiențelor din viață”.

De asemenea, în urmă cu mai mulți ani, Kendall Jenner a mărturisit că își dorește să devină mamă.

„Îmi doresc tare mult copii. Și în curând”, a afirmat Jenner la un moment dat în show-ul Keeping Up With the Kardashians.

Între timp, modelul se bucură de cei zece nepoți ai săi: „Este minunat pentru că am toți acești bebeluși cu care mă pot juca, iar apoi îi pot da înapoi”.

