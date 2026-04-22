Harry Styles și Zoë Kravitz stârnesc zvonuri despre logodnă, după ce actrița a fost văzută purtând un inel cu un diamant

Relația dintre Harry Styles și Zoë Kravitz ar putea intra într-o nouă etapă. Cei doi au stârnit zvonuri de logodnă după ce actrița din The Batman a fost văzută duminică, la o plimbare prin Londra, purtând un inel masiv cu diamant pe degetul inelar.

Cei doi au avut o apariție relaxată. Kravitz a purtat un trench gri deschis, o șapcă inscripționată „Boy Next Door” și ochelari de soare negri. La rândul lui, Styles a ales un outfit bleumarin, hanorac cu fermoar, pantaloni asortați și șapcă, completat de ochelari de soare negri.

Fostul membru al trupei One Direction, în vârstă de 32 de ani, savura o băutură matcha, în timp ce actrița din Big Little Lies, de 37 de ani, ținea în mâna stângă o cafea mică, evidențiind impresionantul inel.

La un moment dat, în timpul plimbării lor liniștite, cei doi s-au ținut de mână.

Cu doar opt luni în urmă, Kravitz și Styles și-au făcut publică relația tot în Londra, fiind surprinși ținându-se de mână și sărutându-se.

O lună mai târziu, în septembrie, o sursă declara pentru Page Six că relația lor „a accelerat de la 0 la 100”.

„Este foarte dificil să ai o relație ca vedetă… Harry nu ar fi făcut publică relația cu Zoë dacă nu ar fi fost ceva serios”, a spus sursa. În aceeași perioadă, cei doi au fost văzuți luând cina alături de prieteni la restaurantul CUT by Wolfgang Puck din cadrul Four Seasons Hotel New York Downtown.

De atunci, au fost surprinși de mai multe ori ținându-se de mână în timp ce explorau Brooklyn, Londra și Roma.

În ianuarie, o altă sursă a declarat pentru Page Six că actrița le-ar fi spus apropiaților că Styles este „sufletul ei pereche”. Apropiatul cuplului susține că relația cu starul pop „se simte diferit” față de cele anterioare, cu fostul soț, Karl Glusman, și fostul logodnic, Channing Tatum.

Kravitz a fost căsătorită cu Glusman din iunie 2019 până în decembrie 2020, iar un an mai târziu a început o relație cu Tatum. Cei doi s-au logodit în 2023, dar s-au despărțit un an mai târziu.

Între timp, interpretul piesei Watermelon Sugar a mai avut relații cu Taylor Russell, Olivia Wilde, Kendall Jenner și una dintre prietenele apropiate ale lui Kravitz, Taylor Swift.

Harry Styles a oferit recent declarații despre schimbările din viața sa personală, explicând că experiențele trăite și momentele prin care au trecut prietenii săi apropiați l-au făcut să își reevalueze prioritățile. Într-un interviu acordat pentru The Zane Lowe Show de pe Apple Music, artistul a povestit despre pauza de trei ani pe care a luat-o de la muzică, despre singurătatea care poate însoți celebritatea și despre dorința de a-și întemeia o familie.

Cântărețul a explicat că decizia de a face un pas înapoi a venit după finalizarea amplului turneu Love On Tour, în 2023. Turneul a inclus nu mai puțin de 169 de concerte desfășurate pe parcursul a doi ani, iar ritmul intens al activității l-a determinat să își acorde timp pentru a reflecta asupra direcției în care vrea să meargă.

„Opresc totul, iar apoi pot să decid ce vreau să aduc înapoi în viața mea. Care sunt lucrurile pe care chiar le vreau în viața mea?”, a explicat Styles.

Artistul a adăugat că viața petrecută constant în turnee poate face dificilă luarea unor decizii personale importante.

„Dacă ești mereu în turneu și faci aceste lucruri tot timpul, nu mai există spațiu pentru a alege cu adevărat”.

foto: Arhiva ELLE

