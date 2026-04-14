Melania Trump și Regina Maxima a Țărilor de Jos, ținute impecabile la întâlnirea de la Casa Albă

Melania Trump și Donald Trump au fost în centrul atenției în timpul unei vizite oficiale la Casa Albă, unde apariția lor a coincis cu un moment diplomatic important care a inclus și prezența cuplului regal olandez.

Prima doamnă a Statelor Unite a atras imediat toate privirile prin alegerea vestimentară. Ea a purtat o rochie albă fără mâneci, cu lungime midi, realizată dintr-un material texturat și decorată cu aplicații florale negre supradimensionate, care coborau elegant pe bust și fustă. Ținuta a fost completată de pantofi stiletto negri clasici și de coafura sa caracteristică, cu păr lung, ușor ondulat și lucios, rezultatul fiind un look modern, dar în același timp elegant și rafinat.

În același cadru oficial, Regina Máxima a Țărilor de Jos a optat pentru o abordare vestimentară complet diferită, dar la fel de sofisticată. Aceasta a purtat o rochie într-o nuanță intensă de portocaliu ars, cu drapaje fine și talie accentuată, o alegere care i-a pus în valoare stilul îndrăzneț și foarte sigur pe sine. Culoarea puternică a ținutei a contrastat puternic cu decorul instituțional al Casei Albe, oferind o notă vibrantă întregului moment diplomatic.

Cele două au fost fotografiate împreună la intrarea oficială, pe un covor roșu, înconjurate de gărzi ceremoniale și steaguri naționale, subliniind caracterul protocolar al evenimentului. Ambele au părut relaxate și zâmbitoare, schimbând amabilități în debutul vizitei oficiale.

În imaginea de grup au apărut și Regele Willem-Alexander al Țărilor de Jos, completând delegația regală olandeză, într-un cadru atent organizat, specific întâlnirilor diplomatice de acest nivel.

Vizita la Casa Albă a cuplului regal olandez și a delegației conduse de Donald Trump și Melania Trump are loc într-un context diplomatic mai amplu, marcat de tensiuni și discuții politice în jurul relațiilor dintre Statele Unite și Regatul Unit.

Potrivit presei internaționale, această întâlnire vine la scurt timp după ce regele Charles al III-lea și regina Camilla au anunțat, la rândul lor, planuri de a efectua o vizită oficială la Casa Albă spre finalul lunii. Decizia a stârnit controverse în spațiul public, unde au existat apeluri pentru anularea deplasării, pe fondul comportamentului președintelui american.

În acest context, premierul britanic Keir Starmer a respins solicitările de a anula vizita de stat, subliniind că deplasarea are un rol simbolic important în consolidarea relațiilor bilaterale. El a descris evenimentul ca fiind o ocazie de a celebra istoria comună dintre cele două state, în timp ce criticii președintelui american l-au caracterizat pe acesta drept ‘un gangster periculos și corupt”.

De asemenea, apariția publică a Primei Doamne a SUA vine la scurt timp după o declarație fermă în care aceasta a respins orice asociere cu Jeffrey Epstein. Într-un mesaj rar făcut public în cadrul unei apariții la Casa Albă difuzate de televiziunile americane, ea a declarat: „minciunile care mă leagă de Jeffrey Epstein, o persoană rușinoasă, trebuie să înceteze astăzi”.

Aceasta a continuat, criticând ferm acuzațiile: „persoanele care răspândesc minciuni despre mine nu au standarde etice, modestie sau respect. Nu mă deranjează ignoranța lor, dar resping încercările răuvoitoare de a-mi păta reputația”, a transmis ea în cadrul intervenției publice.

foto: Profimedia

