Melania Trump, apariție elegantă la un dineu de stat alături de soțul ei. De ce a ales culoarea verde pentru ținuta ei

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a atras toate privirile într-o rochie verde smarald, la dineul de stat organizat marți seara la Casa Albă pentru a-l primi pe prințul saudit Mohammed bin Salman. Alegerea vestimentară a fost una subtil simbolică: nuanța verde se potrivește cu steagul Arabiei Saudite, demonstrând un gest de diplomatie elegant, în contextul întâlnirii istorice dintre liderii celor două țări.

Melania Trump, apariție simbolică

Evenimentul a marcat revenirea Prințului saudit la Casa Albă după o perioadă de izolare diplomatică începută în 2018, ca urmare a asasinării jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul saudit de la Istanbul. În ciuda controversei, președintele Donald Trump l-a apărat, afirmând că acesta „nu știa nimic” despre incident. Întreaga vizită a fost marcată de tensiuni, inclusiv în relația cu presa, când Trump a certat un jurnalist ABC care l-a întrebat despre Khashoggi și despre dosarele legate de Jeffrey Epstein.

„Menționați pe cineva care a fost extrem de controversat”, a spus el despre Khashoggi, ale cărui articole erau extrem de critice la adresa familiei regale saudite, inclusiv a lui MBS. „Multor oameni nu le-a plăcut domnul despre care vorbiți. Fie că vă place sau nu, lucrurile se întâmplă. Dar el nu știa nimic despre asta. Nu trebuie să ne facem oaspetelui de rușine”, a afirmat Trump despre Prințul moștenitor.

Melania Trump a pășit pe covorul roșu ținându-se de mână cu soțul ei. Rochia verde smarald, fără bretele, semnată de designerul Elie Saab și evaluată la aproximativ 3.350 de dolari, a avut un efect spectaculos sub luminile sălii, cu o croială fluidă și detalii rafinate care au completat silueta într-un mod sofisticat. Accesoriile discrete, cerceii cu diamante și pantofii cu vârf ascuțit, alături de machiajul minimalist și părul aranjat în valuri lejere, au transformat ținuta într-una dintre cele mai memorabile apariții de dineu de stat ale Melaniei.

„Evenimentul a purtat toate trăsăturile unui protocol diplomatic înalt, iar Prima Doamnă a îmbrățișat momentul cu grație”, notează sursele oficiale, iar culoarea verde a fost interpretată ca un semn subtil de respect și suport pentru oaspeții saudiți.

SUA și Arabia Saudită încheie noi acorduri

Pe lângă aspectul vizual, dineul a avut și un puternic caracter politic și economic. Trump a anunțat că Arabia Saudită va fi ridicată la statutul de „aliat major non-NATO” și a semnat un pact strategic de apărare. Prințul Mohammed a promis, de asemenea, investiții de un trilion de dolari în SUA. La eveniment au participat personalități din afaceri și sport, inclusiv Cristiano Ronaldo, care a atras atenția publicului și a fost prezentat fiului cel mai mic al lui Trump, Barron, un fan înfocat al starului portughez.

Vizita Prințului saudit și festivitățile asociate au fost însoțite de critici din partea unor membri ai Congresului și jurnaliști, care au legat momentul de dosarele Epstein și de controversele internaționale privind Arabia Saudită. Cu toate acestea, atmosfera dineului a fost una fastuoasă, cu paradă de cai și survol militar, în timp ce familia Trump a pus accent pe imaginea de eleganță și putere diplomatică.

