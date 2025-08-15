Donald Trump, invitație surprinzătoare pentru Emma Thompson chiar în ziua în care actrița a divorțat: „Mi-ar plăcea să vii…”

Emma Thompson a rememorat un episod neobișnuit din viața sa, petrecut chiar în ziua în care a divorțat de actorul Kenneth Branagh.

Prezentă la Festivalul de Film de la Locarno, în Elveția, actrița a relatat publicului că se afla în rulota sa, pe platoul de filmare al peliculei Primary Colors, când a primit un apel surprinzător din partea lui Donald Trump, pe atunci om de afaceri.

„Mi-a spus: ‘Bună, sunt Donald Trump’. Am crezut că e o glumă și am întrebat: ‘Cu ce vă pot ajuta?’. Poate avea nevoie de indicații de orientare de la cineva”, a glumit ea, potrivit The Telegraph. „Apoi a spus: ‘Mi-ar plăcea să vii și să stai la una dintre proprietățile mele frumoase. Poate am putea lua cina'”.

Actrița, în vârstă de 66 de ani, a adăugat că l-a refuzat politicos: „I-am spus: ‘Ei bine, e foarte drăguț din partea ta. Îți mulțumesc mult. O să-ți răspund'”.

În acea perioadă, Trump trecuse recent prin propriul divorț, de Marla Maples, cu care are o fiică, Tiffany.

Thompson și Branagh s-au căsătorit în 1989, după doi ani de relație, iar mariajul lor s-a încheiat în 1995. Inițial, cei doi au declarat că motivul despărțirii ar fi fost programul lor încărcat, însă ulterior s-a aflat că Branagh avea o relație cu Helena Bonham Carter, colegă de platou în Mary Shelleys Frankenstein (1994).

Într-un interviu acordat în 2022 publicației The New Yorker, Thompson a vorbit deschis despre impactul acelei perioade.

„Nu aveam nici cea mai mică idee că avea relații cu alte femei pe platou. Am învățat cât de ușor te poți lăsa păcălit de propria nevoie de a te amăgi”.

Actrița a mai spus că, în momentul divorțului, se simțea doar „pe jumătate vie”. Ulterior, și-a refăcut viața alături de actorul Greg Wise, cu care are doi copii: fiica Gaia, în vârstă de 25 de ani, și fiul adoptat Tindy, de 36 de ani.

Emma Thompson, onorată cu titlul „Dame Commander of the British Empire'

În 2018, actrița britanică Emma Thompson a fost onorată cu titlul de „Dame Commander of the British Empire'”, echivalentul feminin al titlului de Cavaler, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Buckingham.

Distincția i-a fost acordată de către Prințul William, iar actrița, în vârstă de 59 de ani la acea vreme, a făcut o cerere neobișnuită. Potrivit propriilor declarații, l-a întrebat pe Prințul William dacă îl poate săruta.

„Îl cunosc de când era mic. L-am întrebat: ‘Nu te pot săruta, nu?’, iar el mi-a spus: ‘Nu, nu o face!'”, a povestit ea.

Refuzul Prințului a fost unul firesc, în conformitate cu protocolul regal, care nu permite astfel de gesturi în public. Thompson însă știa că gluma nu îl va deranja, având în vedere relația lor apropiată. Fiul Regelui Charles i-a reamintit că ziua era dedicată ei: „Ziua aceasta nu este despre mine, ci despre tine.”

„Este cu adevărat minunat, deoarece i-am iubit întotdeauna pe băieți și am vorbit întotdeauna cu tatăl lor. Este un sentiment minunat”, a declarat actrița jurnaliștilor, potrivit E! News.

La ceremonie, Emma Thompson a fost însoțită de soțul ei, Greg Wise, și de cei doi copii, Gaia și Tindyebwa Agaba. Ea a ales să încalce protocolul tradițional, purtând un costum bleumarin și pantofi sport albi. Un detaliu care a atras atenția a fost insigna cu mesajul „equal pay”. Distincția i-a fost acordată pentru contribuțiile sale remarcabile în actorie.

Cunoscută pentru rolurile din Sense and Sensibility, Howards End, In the Name of the Father, Saving Mr. Banks, Love Actually și The Remains of the Day, Emma Thompson a câștigat de-a lungul carierei două premii Oscar și un Glob de Aur.

