Jennifer Aniston are o nouă relație. Detalii despre iubitul actriței

După divorțul de Justin Theroux, Jennifer Aniston pare pregătită să își refacă viața amoroasă.

Jennifer Aniston pare să fi început o nouă poveste de dragoste. Page Six relatează că actrița în vârstă de 56 de ani formează un cuplu cu Jim Curtis, cunoscut online sub numele de „Hypnotist Jim.” Informațiile vin după ce cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre pe insula Mallorca, unde au fost fotografiați ținându-se de mână.

Page Six notează că relația lor ar fi început de ceva timp, cei doi fiind văzuți și într-un restaurant din Big Sur, California. De asemenea, se pare că Jim Curtis îi urmărește pe Instagram pe mai mulți prieteni apropiați ai actriței, precum Courteney Cox, Jason Bateman și Amanda Anka, ceea ce arată că este deja integrat în cercul ei de apropiați.

Surse citate de Page Six au explicat că Jennifer Aniston și Jim Curtis s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni și că au fost văzuți împreună și pe un iaht, unde se aflau vedete precum Olivia Wilde și Amy Schumer.

Jennifer Aniston traversează o perioadă delicată, după ce, conform Page Six, a trecut printr-un jaf șocant la conacul ei din Los Angeles, estimat la 21 de milioane de dolari, și după pierderea colegului și prietenului său, Matthew Perry. Actrița a mărturisit ulterior că vorbise cu acesta chiar cu câteva ore înainte de moartea lui, în 2023.

„Jen are un grup foarte restrâns de prieteni în care are încredere și care sunt extrem de protectori”, a declarat o sursă pentru Page Six. „Ea trăiește într-un fel de bulă, iar Jim face parte de ceva timp din acest cerc.”

Aceeași sursă a precizat pentru Page Six că Aniston a postat recent o fotografie în care apărea și Jim Curtis, deși i-a estompat chipul, în timp ce poza alături de Sean Hayes, actorul din „Will & Grace.”

Jim Curtis, în vârstă de 49 de ani, se descrie drept „coach și hipnoterapeut” și a avut, la rândul său, un parcurs sentimental complicat. În cartea sa din 2017, The Stimulati Experience, el a scris: „Nu pot să îmi păstrez o iubită pentru că mă plictisesc.”

Curtis a mai mărturisit:

„Mi-aș dori să am o relație mai bună cu fiul meu, dar locuiește cu mama lui cea mai mare parte a timpului și este supărat pe mine.'

Page Six a dezvăluit și detalii despre viața personală a lui Jim Curtis, inclusiv despre fiul său adolescent, Aidan, care locuiește cu mama lui, Rachel Napolitano, în nordul statului New York. Curtis și Rachel s-au cunoscut în 1999 și s-au căsătorit în 2003, însă au divorțat după nașterea fiului lor.

Curtis a povestit în cartea sa și despre alte relații eșuate, inclusiv despre faptul că, în timpul unei despărțiri, „a ajuns să își spioneze fosta iubită și pe noul ei partener pe Facebook”, ceea ce l-a făcut să simtă că „nu este suficient.” De asemenea, el a dezvăluit că obișnuiește să își scrie „detaliile rușinii' pe bilețele de hârtie, pe care apoi le arde.

Page Six notează că, în prezent, Jim Curtis postează frecvent mesaje motivaționale pe rețelele de socializare și are peste 560.000 de urmăritori pe Instagram. Jennifer Aniston îl urmărește pe platformă de aproape doi ani. În noiembrie 2023, actrița a apreciat o postare a lui Curtis în care acesta scria: „Este mai bine să te mulțumești cu puțin sau să rămâi singur? Răspunsul se află în cultivarea relațiilor autentice.”

Recent, Jennifer Aniston a apreciat și o altă postare a lui Curtis despre vindecarea după un divorț. În aprilie, Curtis, care a susținut un TED Talk în 2023 intitulat „Algoritmul Cosmic: Descifrarea Semnelor”, a lăsat un emoji în formă de inimă la un videoclip cu Aniston antrenându-se.

Conform Page Six, luna trecută cei doi au fost văzuți din nou împreună la hotelul de lux Ventana Big Sur, unde au fost surprinși în ipostaze apropiate.

Jennifer Aniston a rămas în relații bune cu ambii foști soți ai săi, Brad Pitt și Justin Theroux. De altfel, actrița a declarat în trecut pentru Allure: „Niciodată să nu spui niciodată, dar nu sunt interesată în acest moment. Mi-ar plăcea o relație. Cine știe? Sunt momente în care îmi vine să mă ghemuiesc și să spun: «Am nevoie de sprijin». Ar fi minunat să vin acasă și să cad în brațele cuiva și să spun: «A fost o zi grea.»'

Vanessa Hugdens este însărcinată cu al doilea copil. Modul adorabil în care a anunțat marea veste

