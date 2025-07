Ce părere ar fi avut, de fapt, Prințul William despre căsătoria dintre Meghan Markle și Prințul Harry: „O rampă de lansare către faimă și avere”

Jurnalistul Phil Dampier a declarat pentru publicația The Sun că Prințul William ar fi privit cu scepticism relația fratelui său mai mic, Prințul Harry, cu Meghan Markle încă de la început. Declarațiile sale apar în contextul afirmațiilor făcute în trecut de Lady Elizabeth Anson, verișoară și confidentă apropiată a Reginei Elisabeta a II-a, care susținea că monarhul regretat avea rezerve în privința intențiilor Ducesei de Sussex.

„Cred, din păcate, că acest lucru confirmă ceea ce spun sau cred de câțiva ani și anume că, din păcate, Meghan nu a avut niciodată intenția reală de a rămâne în familia regală”, a declarat el pentru The Sun, făcând referire la comentariile lui Lady Elizabeth Anson.

Conform Page Six, o sursă apropiată cuplului Sussex a respins ferm acuzațiile aduse de Dampier

„Opiniile domnului Dampier sunt doar atât, opinii. Ele nu au niciun temei și nu sunt susținute de fapte. Nu există nicio posibilitate ca domnul Dampier sau oricine de la ziarul The Sun să știe ce intenții avea sau are Ducesa în legătură cu orice.”

Ruptura dintre Prințul Harry și Prințul William s-a accentuat după ce Ducele de Sussex a decis să părăsească familia regală în 2020 și să se stabilească în SUA. Tensiunile au crescut și mai mult în urma acuzațiilor de rasism aduse de Harry și Meghan familiei regale, dar și după lansarea documentarului de pe Netflix în care cei doi și-au expus nemulțumirile. În ianuarie 2023, Harry a publicat volumul de memorii Spare, în care a relatat inclusiv un episod în care William l-ar fi agresat fizic din cauza lui Meghan.

Prințul Harry ar fi fost exclus de familia regală britanică din cauza lipsei de încredere, afirmă surse apropiate Casei Regale. Nici el și nici Meghan Markle nu s-ar mai bucura de sprijinul rudelor din Regat.

„Sincer, cred că nimeni nu mai are încredere în el și asta este esențial. Familia regală are o problemă serioasă de încredere când vine vorba de Harry și acesta este motivul pentru care relațiile sunt inexistente”, a declarat o sursă pentru Page Six. „Nu au încredere nici în el, nici în Meghan și, din cauza asta, nu pot avea o relație… poate există loc pentru iertare, dar nu și pentru uitare. Iertarea și încrederea sunt lucruri complet diferite.”