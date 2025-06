Prințul Harry, decizie radicală după ruptura de familia regală britanică. Ce a vrut să facă Ducele de Sussex

Prințul Harry ar fi vrut să preia numele de familie al mamei sale, Diana Spencer, după ruptura de familia regală britanică. Ducele de Sussex i-a cerut sfatul fratelui mai mic al Dianei, Earl Spencer, în timpul unei vizite rare în Marea Britanie, a declarat un prieten apropiat al lui Harry pentru Daily Mail, într-un articol publicat recent.

Prințul Harry i-ar fi cerut unchiului său detalii despre cum ar putea adopta acest nou nume de familie.

Conform Page Six, se pare că Harry lua în considerare opțiunea de a înlocui numele Mountbatten-Windsor — care apare pe certificatele de naștere ale copiilor săi cu Meghan Markle, Prințul Archie (5 ani) și Prințesa Lilibet (3 ani) — cu numele Spencer. Cei doi copii au primit la naștere numele Master Archie Mountbatten-Windsor și, respectiv, Miss Lilibet Mountbatten-Windsor. Totuși, titlurile lor au fost actualizate după moartea Reginei Elisabeta a II-a și urcarea pe tron a Regelui Charles al III-lea, în 2022. Page Six a confirmat în 2024 că Sussex este numele de familie folosit pentru copiii lor.

Meghan Markle a dezvăluit, într-un episod al emisiunii sale, With Love, Meghan, de pe Netflix, lansată în luna martie, că atât ea, cât și soțul său, folosesc Sussex ca nume de familie.

Meghan Markle a continuat explicând cât de „important” este pentru ea faptul că poate împărți același nume de familie cu copiii săi.

Prințul Harry ar fi fost exclus de familia regală britanică din cauza lipsei de încredere, afirmă surse apropiate casei regale. Nici el, nici soția sa, Meghan Markle, nu s-ar mai bucura de sprijinul rudelor din Regat.

„Sincer, cred că nimeni nu mai are încredere în el și asta este esențial. Familia regală are o problemă serioasă de încredere când vine vorba de Harry și acesta este motivul pentru care relațiile sunt inexistente”, a declarat o sursă pentru Page Six. „Nu au încredere nici în el, nici în Meghan, și din cauza asta nu pot avea o relație… poate există loc pentru iertare, dar nu și pentru uitare. Iertarea și încrederea sunt lucruri complet diferite.”