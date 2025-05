Prințul Harry, pus la zid de familia regală. De ce au apărut noi tensiuni

Prințul Harry ar fi fost exclus de familia regală britanică din cauza lipsei de încredere, afirmă surse apropiate casei regale. Nici el, nici soția sa, Meghan Markle, nu s-ar mai bucura de sprijinul rudelor din Regat.

„Sincer, cred că nimeni nu mai are încredere în el și asta este esențial. Familia regală are o problemă serioasă de încredere când vine vorba de Harry și acesta este motivul pentru care relațiile sunt inexistente”, a declarat o sursă pentru Page Six. „Nu au încredere nici în el, nici în Meghan, și din cauza asta nu pot avea o relație… poate există loc pentru iertare, dar nu și pentru uitare. Iertarea și încrederea sunt lucruri complet diferite.”