La 53 de ani, Cameron Diaz a anunțat nașterea celui de-al treilea copil al său. Ce nume special a ales pentru băiețel

Cameron Diaz și soțul ei, Benji Madden, își măresc familia.

Cameron Diaz, în vârstă de 53 de ani, și soțul ei, Benji Madden, au anunțat venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor.

Benji Madden, în vârstă de 47 de ani, este cel care a împărtășit marea veste pe rețelele de socializare.

„Cameron și eu suntem Fericiți, Entuziasmați și ne simțim atât de BINECUVÂNTAȚI să anunțăm nașterea celui de-al treilea copil al nostru, Nautas Madden. Bun venit în lume, fiule!!”

„Ne iubim viața alături de familia noastră – copiii noștri sunt sănătoși și fericiți, și suntem recunoscători!!! Ne distrăm de minune. Trimitem toate urările noastre cele mai bune – Familia Madden.”

Cuplul, care s-a căsătorit în 2015, sunt deja părinții fiicei Raddix, născută în decembrie 2019, și ai fiului Cardinal, născut în martie 2024. Ambii s-au născut prin intermediul unei mame surogat.

Benji nu a distribuit nicio fotografie a nou-născutului, ci a postat în schimb imaginea unei corăbii și semnificația numelui.

„Marinar, navigator, călător.”

„Cel care pornește într-o călătorie și nu se teme de necunoscut.”

Cameron a comentat sub postare cu o serie de emoji-uri cu stele și inimi.

Cuplul a anunțat nașterea celui de-al doilea copil în 2024 într-un mod similar, menționând că nu vor distribui fotografii cu copiii lor „pentru siguranță și confidențialitate.”

În decembrie 2019, cei doi i-au surprins pe fani când au anunțat că au primit-o pe lume pe primul lor copil – fiica lor, Raddix.

La acea vreme, Cameron postase pe Instagram un mesaj de Anul Nou, mesaj care a fost ulterior șters.

„La mulți ani din partea familiei Madden! Suntem atât de fericiți, binecuvântați și recunoscători să începem acest nou deceniu anunțând nașterea fiicei noastre, Raddix Madden,” a scris ea în postarea-surpriză.

„Ne-a cucerit inimile imediat și ne-a completat familia. Deși suntem copleșiți de bucurie că împărtășim această veste, simțim totodată un puternic instinct de a proteja intimitatea micuței noastre.”

„Așa că nu vom posta nicio fotografie și nu vom împărtăși niciun alt detaliu, în afară de faptul că ea este tare tare drăguță!! Unii ar spune chiar că e ȘMECHERĂ …”

Chiar săptămâna trecută, Cameron a reflectat asupra pauzei sale din actorie și asupra faptului că a avut primul copil la 47 de ani, vorbind despre condiția de mamă la o vârstă mai înaintată într-un interviu rar acordat presei.

„Îmi place să fiu mamă. Este cea mai bună, cea mai bună, cea mai bună parte din viața mea,” a declarat ea pentru revista OK!. „Singura presiune pe care o simt acum este că trebuie să trăiesc până pe la 107 ani, știi? Femeile care au copii la vârsta mea sunt literalmente cu 20 de ani mai tinere, și asta e o situație interesantă, pentru că eu nu am acea vârstă,” a continuat ea. „Și este complet în regulă – dar vreau să mă simt la fel de plină de vitalitate pentru copilul meu. Încerc doar să rămân în viață, la fel ca orice altă mamă.”

Actrița – care s-a întors la actorie anul trecut după o pauză de un deceniu – va juca în continuare alături de Keanu Reeves în noul film Apple TV, Outcome.

„Să pot face în continuare asta la un nivel atât de înalt, alături de oameni precum Keanu Reeves, este o bucurie pentru mine. Mă bucur că am luat o pauză și am putut să mă concentrez pe familie și pe o parte din viața mea care înseamnă atât de mult pentru mine, dar îmi place în continuare să fac asta. Este cel mai frumos job din lume.”, a mai declarat ea.

Actrița s-a întors de curând la cariera sa de actriță. Pe lângă rolul din Outcome, în prezent filmează și pentru pelicula The Sham alături de Stephen Merchant și își va relua rolul Prințesei Fiona într-un nou film Shrek în 2027.

Cameron a luat o pauză de la Hollywood în 2014, după filmul Annie, dar a revenit anul trecut pentru a juca alături de Jamie Foxx în Back in Action. Citește aici un interviu exclusiv cu Cameron Diaz & Jamie Foxx despre rolurile lor din acest film.

Actrița și Benji sunt căsătoriți din 2015, după ce s-au cunoscut prin intermediul prietenei actriței, Nicole Richie, și al fratelui lui Benji, Joel Madden.

Cei doi s-au căsătorit în ianuarie 2015, în cadrul unei ceremonii intime, dar romantice, care a avut loc la reședința lor din Beverly Hills.

