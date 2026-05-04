La 53 de ani, Cameron Diaz a anunțat nașterea celui de-al treilea copil al său. Ce nume special a ales pentru băiețel

Cameron Diaz și soțul ei, Benji Madden, au anunțat venirea pe lume a celui de-al treilea copil.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
La 53 de ani, Cameron Diaz a anunțat nașterea celui de-al treilea copil al său. Ce nume special a ales pentru băiețel

Cameron Diaz și soțul ei, Benji Madden, își măresc familia.

Cameron Diaz, în vârstă de 53 de ani, și soțul ei, Benji Madden, au anunțat venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor.

Benji Madden, în vârstă de 47 de ani, este cel care a împărtășit marea veste pe rețelele de socializare.

„Cameron și eu suntem Fericiți, Entuziasmați și ne simțim atât de BINECUVÂNTAȚI să anunțăm nașterea celui de-al treilea copil al nostru, Nautas Madden. Bun venit în lume, fiule!!”
„Ne iubim viața alături de familia noastră – copiii noștri sunt sănătoși și fericiți, și suntem recunoscători!!! Ne distrăm de minune. Trimitem toate urările noastre cele mai bune – Familia Madden.”

Cuplul, care s-a căsătorit în 2015, sunt deja părinții fiicei Raddix, născută în decembrie 2019, și ai fiului Cardinal, născut în martie 2024. Ambii s-au născut prin intermediul unei mame surogat.

Benji nu a distribuit nicio fotografie a nou-născutului, ci a postat în schimb imaginea unei corăbii și semnificația numelui.

„Marinar, navigator, călător.”
„Cel care pornește într-o călătorie și nu se teme de necunoscut.”

Cameron a comentat sub postare cu o serie de emoji-uri cu stele și inimi.

Cuplul a anunțat nașterea celui de-al doilea copil în 2024 într-un mod similar, menționând că nu vor distribui fotografii cu copiii lor „pentru siguranță și confidențialitate.”

În decembrie 2019, cei doi i-au surprins pe fani când au anunțat că au primit-o pe lume pe primul lor copil – fiica lor, Raddix.

La acea vreme, Cameron postase pe Instagram un mesaj de Anul Nou, mesaj care a fost ulterior șters.

„La mulți ani din partea familiei Madden! Suntem atât de fericiți, binecuvântați și recunoscători să începem acest nou deceniu anunțând nașterea fiicei noastre, Raddix Madden,” a scris ea în postarea-surpriză.
„Ne-a cucerit inimile imediat și ne-a completat familia. Deși suntem copleșiți de bucurie că împărtășim această veste, simțim totodată un puternic instinct de a proteja intimitatea micuței noastre.”
„Așa că nu vom posta nicio fotografie și nu vom împărtăși niciun alt detaliu, în afară de faptul că ea este tare tare drăguță!! Unii ar spune chiar că e ȘMECHERĂ …”

Chiar săptămâna trecută, Cameron a reflectat asupra pauzei sale din actorie și asupra faptului că a avut primul copil la 47 de ani, vorbind despre condiția de mamă la o vârstă mai înaintată într-un interviu rar acordat presei.

„Îmi place să fiu mamă. Este cea mai bună, cea mai bună, cea mai bună parte din viața mea,” a declarat ea pentru revista OK!. „Singura presiune pe care o simt acum este că trebuie să trăiesc până pe la 107 ani, știi? Femeile care au copii la vârsta mea sunt literalmente cu 20 de ani mai tinere, și asta e o situație interesantă, pentru că eu nu am acea vârstă,” a continuat ea. „Și este complet în regulă – dar vreau să mă simt la fel de plină de vitalitate pentru copilul meu. Încerc doar să rămân în viață, la fel ca orice altă mamă.”

Actrița – care s-a întors la actorie anul trecut după o pauză de un deceniu – va juca în continuare alături de Keanu Reeves în noul film Apple TV, Outcome.

„Să pot face în continuare asta la un nivel atât de înalt, alături de oameni precum Keanu Reeves, este o bucurie pentru mine. Mă bucur că am luat o pauză și am putut să mă concentrez pe familie și pe o parte din viața mea care înseamnă atât de mult pentru mine, dar îmi place în continuare să fac asta. Este cel mai frumos job din lume.”, a mai declarat ea.

Actrița s-a întors de curând la cariera sa de actriță. Pe lângă rolul din Outcome, în prezent filmează și pentru pelicula The Sham alături de Stephen Merchant și își va relua rolul Prințesei Fiona într-un nou film Shrek în 2027.

Cameron a luat o pauză de la Hollywood în 2014, după filmul Annie, dar a revenit anul trecut pentru a juca alături de Jamie Foxx în Back in Action. Citește aici un interviu exclusiv cu Cameron Diaz & Jamie Foxx despre rolurile lor din acest film.

Actrița și Benji sunt căsătoriți din 2015, după ce s-au cunoscut prin intermediul prietenei actriței, Nicole Richie, și al fratelui lui Benji, Joel Madden.

Cei doi s-au căsătorit în ianuarie 2015, în cadrul unei ceremonii intime, dar romantice, care a avut loc la reședința lor din Beverly Hills.

Citește și:
Suma fabuloasă pe care Jeff Bezos și Lauren Sánchez au dat-o pentru a deveni co-președinți onorifici ai ediției din 2026 a Met Gala

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Dana Rogoz, despre atribuțiile de mamă a doi copii. Cum găsește echilibrul între carieră și viața de familie: "Toată lumea face aceste scheme..."
People
Dana Rogoz, despre atribuțiile de mamă a doi copii. Cum găsește echilibrul între carieră și viața de familie: "Toată lumea face aceste scheme..."
Jessica Alba a împlinit 45 de ani. Cum a sărbătorit actrița, alături de iubitul ei, Danny Ramirez
People
Jessica Alba a împlinit 45 de ani. Cum a sărbătorit actrița, alături de iubitul ei, Danny Ramirez
Reacția lui Cristi Chivu, după ce Inter Milano, echipa pe care o antrenează, a câștigat campionatul în Italia. Ce a făcut prima dată după meci: "Nu voi fi ipocrit"
People
Reacția lui Cristi Chivu, după ce Inter Milano, echipa pe care o antrenează, a câștigat campionatul în Italia. Ce a făcut prima dată după meci: "Nu voi fi ipocrit"
Ce mesaj important a transmis Cabral Ibacka pe social media. Prezentatorul TV a tras un semnal de alarmă: "Nu trebuie să fim mereu bine"
People
Ce mesaj important a transmis Cabral Ibacka pe social media. Prezentatorul TV a tras un semnal de alarmă: "Nu trebuie să fim mereu bine"
Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani. Imagini emoționante publicate de Kate Middleton și Prințul William
People
Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani. Imagini emoționante publicate de Kate Middleton și Prințul William
Alexandra Căpitănescu a plecat alături de echipa ei spre Viena pentru Eurovision 2026: "Emoții constructive, curaj și mult entuziasm"
People
Alexandra Căpitănescu a plecat alături de echipa ei spre Viena pentru Eurovision 2026: "Emoții constructive, curaj și mult entuziasm"
Libertatea
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Cum recunoaștem alergiile de sezon. Sandra Cristina Munthiu, medic specialist: „Se confundă adesea cu simptomele infecțioase”
Cum recunoaștem alergiile de sezon. Sandra Cristina Munthiu, medic specialist: „Se confundă adesea cu simptomele infecțioase”
Antena 1
Cum arată Loreen fără breton și unghii lungi. Imaginile în care fanii cu greu o recunosc pe cântăreață
Cum arată Loreen fără breton și unghii lungi. Imaginile în care fanii cu greu o recunosc pe cântăreață
Ce i-a șoptit Gabi Tamaș la ureche lui Patrice Cărăușan, după eliminarea de la Survivor. Cum și-a luat rămas bun de la concurentă
Ce i-a șoptit Gabi Tamaș la ureche lui Patrice Cărăușan, după eliminarea de la Survivor. Cum și-a luat rămas bun de la concurentă
Reuniune de senzație! Protagoniștii din „Dădaca”, din nou împreună după aproape 30 de ani. Poza care a topit inimile fanilor
Reuniune de senzație! Protagoniștii din „Dădaca”, din nou împreună după aproape 30 de ani. Poza care a topit inimile fanilor
Care e mama, care e fiica? Le deosebești? „Cea mai sexy bunică din lume” are 39 de ani și a uimit internetul
Care e mama, care e fiica? Le deosebești? „Cea mai sexy bunică din lume” are 39 de ani și a uimit internetul
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Sărutul care le confirmă relația! Sunt imaginile momentului! Avem dovada!! Ei formează cel mai nou cuplu din showbiz! FOTO
Sărutul care le confirmă relația! Sunt imaginile momentului! Avem dovada!! Ei formează cel mai nou cuplu din showbiz! FOTO
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Gata, până aici a răbdat! Când toată lumea credea că s-au mai liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Gata, până aici a răbdat! Când toată lumea credea că s-au mai liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
catine.ro
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Cum a ajuns relația dintre Meghan Markle și Anna Wintour de la admirație la "ură". Ce au dezvăluit apropiații despre comportamentul Ducesei
Cum a ajuns relația dintre Meghan Markle și Anna Wintour de la admirație la "ură". Ce au dezvăluit apropiații despre comportamentul Ducesei
People

Relația dintre fosta redactoră-șefă Vogue, Anna Wintour, și Meghan Markle s-a deteriorat în ultimii ani.

+ Mai multe
Un nou succes profesional pentru Rareș Cojoc, după divorțul de Andreea Popescu. Ce performanță a stabilit dansatorul: "Este o zi extraordinară"
Un nou succes profesional pentru Rareș Cojoc, după divorțul de Andreea Popescu. Ce performanță a stabilit dansatorul: "Este o zi extraordinară"
People

Rareș Cojoc și partenera lui de dans, Andreea Matei, au obținut un nou titlu, la o lună de când au câștigat Grand Slam-ul de la Blackpool.

+ Mai multe
Suma fabuloasă pe care Jeff Bezos și Lauren Sánchez au dat-o pentru a deveni co-președinți onorifici ai ediției din 2026 a Met Gala
Suma fabuloasă pe care Jeff Bezos și Lauren Sánchez au dat-o pentru a deveni co-președinți onorifici ai ediției din 2026 a Met Gala
People

Există speculații inclusiv în privința faptului că Bezos ar putea să achiziționeze revista Vogue, îndeaproape asociată cu Met Gala, drept cadou pentru soția lui.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC